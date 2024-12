Cum explică Crin Antonescu votul românilor: ”Nu mai suportă să fie batjocoriți de stat!”

Figură de prim-plan a politicii românești în urmă cu un deceniu și jumătate, Crin Antonescu, a oferit, în cadrul emisiunii TATULICI la FANAT1K, o explicație legată de votul românilor din ultimele două duminici.

Crin Antonescu, analiză a noii realități de pe scena politică după alegeri

Mihai Tatulici și invitatul său de la emisiunea TATULICI la FANAT1K au făcut o radiografie extrem de apăsată a realității politice din țara noastră în contextul ultimelor două rânduri de .

Reputatul jurnalist a început abrupt discuția cu Crin Antonescu, aducând în discuție paradoxul de pe scena politică internă. ”Avem un paradox mare de tot: noi suntem în acest moment într-o situație jenantă. Suntem obligați să ne rugăm de cei care ne displac să ne ajute”, a spus Mihai Tatulici, făcând trimitere la relația de moment dintre stânga și dreapta.

Imediat, Crin Antonescu a făcut o paralelă între situația din prezent și cea din anul 2009, atunci când tabere aflate în zone opuse, liberalii și social-democrații, s-au unit contra lui Traian Băsescu.

”Astăzi, de exemplu, eu sunt pe același aliniament politic cu însuși domnul Băsescu. E un lucru care nu îmi face plăcere, nu-mi dă confort, iar USR-ul, oamenii din USR, sunt siliți să se roage de cei din PSD să-i susțină. Cei din PSD să facă un guvern cu USR-ul, și așa mai departe.

Nu mai vorbesc de faptul că paradoxul are fațete și în partea cealaltă. Nu mai vorbesc de faptul că asta nu s-a mai prea întâmplat. S-a mai întâmplat în 1990. Sigur că au existat momente de mare tensiune electorală în România. 2009 a fost unul, când am candidat și eu. Băsescu, anti-Băsescu, de ce voi liberali sunteți cu Geoană și așa mai departe”, remarcă Antonescu.

Crin Antonescu are o explicație pentru votul românului: ”Nu mai poate accepta ca instituțiile statului să-l sfideze, să-l ignore, să-l batjocorească”

Crin Antonescu a mutat apoi discuția în zona alegătorului român. Acesta remarcă faptul că, deși cetățenilor le-a mers din ce în ce mai bine în ultimii ani, s-au acumulat și multe frustrări.

Mihai Tatulici a adăugat că ”s-ar putea să fi făcut rău și această politică majoră de plătit voturile, indirect, prin mărirea salariilor, pensiilor și altor lucruri. S-ar putea să fi iritat și acest lucru”.

”Pe de altă parte, asta e logica socială. Când omul a rezolvat cât de cât niște probleme de origine materială, a rezolvat grija zilei de mâine, a familiei sale din Românie, din Spania, pe ce trece vremea, omul începe să fie atent și la alte lucruri, să aibă exigențe mai înalte, tipice societăților mai înalte”, spune Antonescu.

”Dacă are de mâncare, un pic de băutură, o vacanță, se poate dedica și analizării evoluției societății în care trăiește? Așa vreți să spuneți?”, remarcă moderatorul Mihai Tatulici.

comportamentul românului la cele mai recente runde de alegeri. Acesta este de părere că, după atâția ani de libertate și un , ca instituțiile statului să-l sfideze, să-l ignore, să-l batjocorească uneori, și asta se întâmplă.

”Omul nu se mulțumește cu ce are, nu spune ‘domne sunt foarte mulțumit că acum trăiesc mult bine, că am o mașină bună, am un telefon ultimul strigăt, mă pot duce când vreau la Paris sau la Roma și copiii mei sunt la o școală bună’.

Dacă are, cei care au, că știu că nu le au toți, aceste lucruri, vor să aibă mai mult. Apoi încep să se uite la cine îi reprezintă, și cum funcționează instituțiile care îi plătesc. Pentru că nu mai e vorba doar de ce pensie sau salariu are. E vorba de faptul că omul nu mai poate accepta după atâția ani de libertate și oarecare prosperitate, ca instituțiile statului să-l sfideze, să-l ignore, să-l batjocorească uneori, și asta se întâmplă”, punctează Antonescu.

