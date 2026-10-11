Cum explică Filipe Coelho jocul slab al oltenilor din Csikszereda – U Craiova 0-1: „Am încercat lucruri diferite”

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Universitatea Craiova ține pasul cu Dinamo și Rapid, celelalte două ocupante ale podiumului din SuperLiga. Echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) a câștigat cu 1-0, la Miercurea Ciuc, împotriva lui Csikszereda. Meciul a fost unul destul de complicat pentru olteni, lucru sesizat și de antrenorul lusitan la flash-interviu.

Filipe Coelho, după Csikszereda – U Craiova 0-1: „Jucătorii au arătat oboseală”

Filipe Coelho a fost extrem de inspirat la Miercurea Ciuc, acolo unde Singurul gol al meciului a fost marcat de Simon Elisor, în minutul 76. Antrenorul portughez l-a introdus pe teren în minutul 57, în locul lui Al Hamlawi.

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„Este foarte important că am câștigat cele 3 puncte. În prima repriză am jucat foarte bine, ne-am creat multe șanse, dar nu am fost eficienți, nu am reușit să înscriem. În repriza a doua a fost mai dificil, dar sunt fericit că am reușit să înscriem. A fost o perioadă grea în aceste 3 săptămâni de pregătire. Am mai avut șanse și după joc. Am coborât liniile la un moment dat.

Am considerat că meciul ne cerea anumite lucruri, diferite față de ceea ce jucasem. Am încercat lucruri noi. Unii jucători au acumulat oboseală după aventurile la echipele naționale”, a declarat Filipe Coelho, după Csikszereda – FCSB 0-1.

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De ce a fost schimbat David Matei la pauză

Tot legat de schimbări, Filipe Coelho a explicat și de ce l-a schimbat pe David Matei. Internaționalul român a fost scos la pauză, când a fost introdus Luca Băsceanu. Pentru olteni urmează duelul din „faza Ligii” Conference League. Joi, 15 octombrie, de la ora 19:45,

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„Au fost câteva lovituri pe care le-a primit David Matei în prima parte. Nu era așa de bine în meci, așa cum mă așteptam. A fost o decizie tehnică de a-l păstra pe bancă. Am considerat că e o oportunitate și pentru Luca Băsceanu”, a mai spus antrenorul campioanei României.