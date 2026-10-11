Sport

Cum explică Filipe Coelho jocul slab al oltenilor din Csikszereda – U Craiova 0-1: „Am încercat lucruri diferite”

Cristian Măciucă
11.10.2026 | 20:29
Cum explica Filipe Coelho jocul slab al oltenilor din Csikszereda U Craiova 01 Am incercat lucruri diferite
ULTIMA ORĂ
Cum explică Filipe Coelho jocul slab al oltenilor din Csikszereda - U Craiova 0-1: „Am încercat lucruri diferite”. FOTO: sportpictures.eu
Filipe Coelho a tras concluziile după Csikszereda - Universitatea Craiova.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova ține pasul cu Dinamo și Rapid, celelalte două ocupante ale podiumului din SuperLiga. Echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) a câștigat cu 1-0, la Miercurea Ciuc, împotriva lui Csikszereda. Meciul a fost unul destul de complicat pentru olteni, lucru sesizat și de antrenorul lusitan la flash-interviu.

Filipe Coelho, după Csikszereda – U Craiova 0-1: „Jucătorii au arătat oboseală”

Filipe Coelho a fost extrem de inspirat la Miercurea Ciuc, acolo unde Craiova a câștigat greu, scor 1-0, cu Csikszereda. Singurul gol al meciului a fost marcat de Simon Elisor, în minutul 76. Antrenorul portughez l-a introdus pe teren în minutul 57, în locul lui Al Hamlawi.

ADVERTISEMENT

„Este foarte important că am câștigat cele 3 puncte. În prima repriză am jucat foarte bine, ne-am creat multe șanse, dar nu am fost eficienți, nu am reușit să înscriem. În repriza a doua a fost mai dificil, dar sunt fericit că am reușit să înscriem. A fost o perioadă grea în aceste 3 săptămâni de pregătire. Am mai avut șanse și după joc. Am coborât liniile la un moment dat.

Am considerat că meciul ne cerea anumite lucruri, diferite față de ceea ce jucasem. Am încercat lucruri noi. Unii jucători au acumulat oboseală după aventurile la echipele naționale”, a declarat Filipe Coelho, după Csikszereda – FCSB 0-1.

ADVERTISEMENT
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce...
Digi24.ro
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski

De ce a fost schimbat David Matei la pauză

Tot legat de schimbări, Filipe Coelho a explicat și de ce l-a schimbat pe David Matei. Internaționalul român a fost scos la pauză, când a fost introdus Luca Băsceanu. Pentru olteni urmează duelul din „faza Ligii” Conference League. Joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, echipa lui Filipe Coelho va primi vizita spaniolilor de la Getafe.

ADVERTISEMENT
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și...
Digisport.ro
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol

„Au fost câteva lovituri pe care le-a primit David Matei în prima parte. Nu era așa de bine în meci, așa cum mă așteptam. A fost o decizie tehnică de a-l păstra pe bancă. Am considerat că e o oportunitate și pentru Luca Băsceanu”, a mai spus antrenorul campioanei României.

ADVERTISEMENT
Cristi Balaj explică de ce Universitatea Craiova nu a primit penalty după contactul...
Fanatik
Cristi Balaj explică de ce Universitatea Craiova nu a primit penalty după contactul dur dintre Elisor și Hegedus. Exclusiv
Csikszereda – U Craiova 0-1, în etapa 11 din SuperLiga. Campioana en-titre se...
Fanatik
Csikszereda – U Craiova 0-1, în etapa 11 din SuperLiga. Campioana en-titre se impune greu la Miercurea Ciuc și se apropie de lider
Farul – Petrolul, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră,...
Fanatik
Farul – Petrolul, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ioan Andone s-a răstit la Adrian Mutu: 'Ce, mă? Mă dai tu pe...
iamsport.ro
Ioan Andone s-a răstit la Adrian Mutu: 'Ce, mă? Mă dai tu pe mine afară?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!