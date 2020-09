Cum explică Giovanni Becali absența vărului Gigi din spațiul public. Schimb haios de mesaje cu Jose Mourinho

Giovanni Becali, fostul agent FIFA de jucători, a oferit informații în premieră despre absența din spațiul public a vărului său Gigi Becali, planul competitiv al investitorilor spanioli de la Dinamo, dar și despre schimbul recent de mesaje cu Jose Mourinho.

Giovanni Becali, un susținător al clubului din Ștefan cel Mare, a declarat că este încrezător în proiectul spaniolilor care investesc la Dinamo, aceștia având ambiții europene.

Planul spaniolilor este descris ca unul serios, susținut de investiții apreciabile care să întărească lotul pentru accedere în competițiile europene.

Giovanni Becali despre investitorii de la Dinamo: “Cred în acest proiect”

Becali are încredere în proiectul de la Dinamo, declarând că salariile de la echipă vor fi majorate: “M-am întâlnit cu spaniolii, a fost o idee comună să ridicăm salariile de la 6-8 milioane până la 60 de milioane pe lună pentru acești copii de la prima echipă. Copilul nu mai poate să ceară bani părinților. Am făcut contracte noi, așteptăm că Dinamo să facă pașii următori, să-și rezolve problemele economice, să plătească salariile din urmă și să lupte pentru play-off. Au promis play-off-ul anul ăsta. Cred în acest proiect: anul ăsta și anul viitor, iar în anul al treilea, proiectul trebuie să dea roade, echipa să joace în Europa”.

Acesta nu garantează însă participarea lui Dinamo în UEFA Champions League, însă este optimist cu privire la accederea în Europa League: ”Cum spuneam, Dinamo trebuie să joace iar în Europa. Dacă nu de Champions League, unde visăm, atunci în Europa League. Ocazia a fost pentru Cluj la un penalty distanță, în meciul cu Dinamo Zagreb. Noii proprietari ai lui Dinamo sunt în relații cu firme de investiții, așa sunt cunoscuți. Au vrut să ia Almeria, dar au pierdut în fața unui turc.”

Lotul lui Dinamo este lăudat de Becali, transferurile fiind considerate unele de valoare: ”Ei vor să salveze Dinamo! Au adus jucători rodati, căliți, jucători care au văzut și meciuri de prima ligă și de liga a doua. Au față de fotbaliști. La noi vezi niște străini… Dar, ăștia sunt plătiți cu 20-25.000 de euro și joacă!” a mai declarat fostul impresar pentru Pro TV.

Absența lui Gigi Becali din spațiul public motivată de Giovanni

Este binecunoscută abesnța lui Gigi Becali din spațiul public, acesta nemaiavând o prezența constantă în fața camerelor TV.

Dacă mulți se întreabă ce este în spatele acestei decizii, Giovanni are explicația: „E pandemia asta… A botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard în gard, dar la botez a invitat doar părinții și cuscrii. Nici verii primari, nici nepoții, nimic. Doar mama, părinții, băiatul. Totul din cauza acestei pandemii. Nici la naștere nu am mers, nu am văzut copilul încă. Am zis să nu ne vizităm. Alerg în curte, aud cine e la el, dincolo de gard, dar nu intru”

Printre puținele apariții în spațiul public a fost chiar la meciul dintre FCSB 2 și CSA Steaua, unde finanțatorul FCSB a fost prezent la meci.

Jose Mourinho, dezamăgit de eliminarea lui FC Botoșani din Europa League

Giovanni Becali și Jose Mourinho se cunosc încă din 1998, atunci când Jose a sosit la București pentru Euro U21.

Aceștia sperau la o reîntânlire cu ocazia unei posibile partide Tottenham – FC Botoșani în Europa League. Moldovenii au fost eliminati de echipa macedoneană Shkendija, iar întânlirea nu a mai avut loc.

Becali a dezvăluit pentru sport.ro conversația avută cu Mourinho după meciul celor de la Botoșani

Mourinho: Botosani a pierdut cu macedonenii, sa ma f**!

Giovanni Becali: Tragedia era daca tu pierdeai…

Mourinho: Aproape. Ahahah!

Giovanni Becali: Sa ma f** pe virusul asta. Nu ne putem vedea.

Mourinho: Dezastru!