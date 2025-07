Cum explică Horia Constantinescu ”reclama” pe care i-a făcut-o tavernei lui Pescobar, când ocupa poziția lui Piedone: ”Așa ne facem treaba”

În contextul evenimentelor din ultimele zile, când șeful de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone a fost audiat într-un dosar pentru suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, Horia Constantinescu a ieșit la rampă cu o afirmație care ridică multe semne de întrebare. Având în vedere scandalul cu Pescobar, una dintre curiozități ar fi dacă pe vremea când era la șefia ANPC, Constantinescu a făcut reclamă unor restaurante pentru că îndeplineau condițiile optime sau pentru că a fost recompensat pe măsură?

Horia Constantinescu recunoaște că a făcut reclamă, ca și Piedone, unor locații din România

În decursul zilei de marți, 22 iulie 2025, , ca urmare a unor acuzații care fac referire la avertizarea unui operator economic din județul Prahova, respectiv, a Hotelului International din Sinaia, că ar urma să fie verificat de reprezentanții ANPC. Mai mult, conform informațiilor care se vehiculează, se pare că fostul edil l-ar fi învățat pe patronul locației, Dan Radu Rușanu, cum să ”iasă” bine la control.

Cu o zi înainte, în spațiul public a apărut și o discuție în care Piedone îi promitea lui Sorin Susanu scaunul de la șefia ANPC Constanța. Înregistrare realizată cu maxim o săptămână înainte de a ajunge virală pe social media.

FANATIK a luat legătura cu Horia Constantinescu care ne precizează cum a evoluat relația dintre el și Piedone, pe toată durata festivalului organizat de Selly pe plaja de la Costinești. Asta după ce deja fusese relocat la Ialomița. Constantinescu a făcut trimiteri ironice la adresa celor întâmplate cu fostul edil, susținând că el nu face lucrurile pe telefon, ci la fața locului.

Cum au colaborat actualul și fostul șef de la conducerea ANPC, la Beach, Please!

„N-am întâmpinat niciun fel de dificultate în ceea ce privește activitatea de la Beach, Please!. Am vorbit cu el și am stabilit să fim acolo prezenți mai mult seara, nu în timpul zilei. A fost de acord. Au fost colegi din țară participanți. Eu nu am decât un singur mod de a-mi desfășura activitatea: permanent în compania colegilor.

Nu dau telefoane nici înainte, nici după. Și facem treburile exact așa cum trebuie. Fără să le încărcăm de niciun fel de efervescență mediatică pentru a, nu știu, ascunde alte lucruri. Iată, ca telefoanele date celor care, nu știu, cărora le face și reclamă”, a precizat fostul șef de la ANPC.

Cine l-a numit în funcția de președinte ANPC pe Horia Constantinescu?

Horia Constantinescu, în august 2019, a fost numit, la propunerea premierului PSD Viorica Dăncilă, președintele ANPC. Trei ani mai târziu, pe 21 ianuarie 2022, a revenit pe funcție prin decizia lui Nicolae Ciucă, premier PNL. În aprilie 2024 a demisionat pentru a candida la Primăria Constanța.

În tot timpul cât a fost la conducere, Constantinescu s-a făcut remarcat prin controale mediatizate, spectaculoase în restaurante, terase și locuri de joacă, mai ales pe litoral. În același măsură, a dat și amenzi, a închis numeroase unități și a făcut verificări stricte, după modelul riguros de la Constanța.

Cum a ajuns la șefie Piedone?

Cristian Popescu Piedone, succesorul celui mai sus numit, a fost instalat ca președinte ANPC pe 7 februarie 2025. Piedone este fost primar PSD la Sectorul 5 și la Sectorul 4. De asemenea, și acesta are un stil similar celui abordat de Constantinescu, bazat pe controale aspre, dar și pe expunerea publică excesivă.

În iunie 2025, pentru șase luni, Piedone l-a mutat temporar pe Horia Constantinescu de la conducerea CJPC Constanța la CJPC Ialomița. Constantinescu a considerat această mișcare „un atac direct împotriva celor care deranjează sistemul”. În presă, mutarea a fost interpretată ca o răfuială în interiorul ANPC.

Pe cine a lăudat Horia Constantinescu, pe vremea când era Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor?

Reprezentantul ANPC, care în prezent este detașat de la Constanța, admite că a făcut, la rândul lui reclamă, în trecut, unor locații din România. Dar, spune el, asta după ce i-a sancționat drastic cu un an înainte. Pe lângă asta, , că nu a servit nimic acolo și nici nu a comunicat altfel, decât într-un mediu legal, cu proprietarii locațiilor în cauză.

„Și eu am făcut reclamă unor operatori economici. La Brașov au fost cinci locații și altele aici în Constanța. Ale unor operatori economici, în cazul Brașov, pe care cu un sezon înainte îi sancționam foarte dur și care au înțeles să facă investiții, pot fi oricând luați la întrebări. Nu am mâncat acolo nimic, n-am băut nimic, nu am ținut niciun fel de altă legătură alta decât instituțională.

Iar la Constanța, împreună cu asociația patronală RESTO, la solicitarea voluntară a celor verificați, am realizat materiale educative și pentru ceilalți. Eu cred că așa trebuie să ne facem treaba”, a recunoscut Constantinescu, pentru FANATIK.

Constantinescu, reclamă la restaurantele lui Pescobar, după ce i-a închis trei locații din țară

Readucem în atenția oamenilor un scandal care a luat proporții majore în 2020, între Paul Nicolau, alias Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor și Horia Constantinescu. În urma unor controale realizate de comisarii ANPC, în restaurantele Taverna Racilor din Herăstrău, Snagov şi Timişoara, Constantinescu a dispus la închiderea acestora. Se anunța că vrea să închidă, pentru un an, restaurantul din București.

Cum era de așteptat, Pescobar a reacționat și a făcut un material filmat pe TikTok, în care insinua că cineva l-ar „şantajat”, fără să spună exact la cine făcea referire.

La scurt timp, Constantinescu a revenit cu precizări, menționând că inspectorii au găsit peste 130 de kilograme de marfă expirată. De asemenea, au descoperit și faptul că Pescobar alimenta restaurantul cu apă provenită de la un puț. Astfel, șeful ANPC a subliniat că aceste ilegalități îi revin patronului.

La o lună de la evenimentele mai sus relatate, Horia Constantinescu a ieșit public și a spus că toate problemele semnalate au fost rezolvate. Mai mult, acesta ar fi subliniat că a fost plăcut impresionat de cât de curat a lucrat Pescobar.