Cum explică Nicușor Dan de ce nu s-a vaccinat până acum! „Oamenii nu își aleg un primar care să le fie model”

Nicușor Dan a transmis că nu s-a vaccinat până în acest moment, dar spune că are în plan să se imunizeze. O va face după ce va merge la doctori pentru un set de analize pe care le-a tot amânat.

spune că a trecut prin boală, dar cu toate acestea nu are certificat verde. A avut deja probleme la întâlnirile oficiale din această cauză

Cum explică Nicușor Dan de ce nu s-a vaccinat până acum!

„Am trecut prin boală, da. Nu am certificatul verde în această secundă, dar mâine îl voi avea. Am spus că mă voi vaccina, nu am apucat până acum pentru că bucureștenii au alte urgențe acum. Am trecut prin boală undeva în jur de 20 aprilie.

ADVERTISEMENT

Am anunțat la DSP. Au trecut 6 luni de atunci, nu mi-am pus problema să îmi obțin certificat verde. Nu mi se cere pentru că lucrez acolo. Este o explicație pe care trebuie să o dea Parlamentul pentru asta.

Nu mi-e frică de vaccin, am spus că mă voi vaccina. Am spus și o repet că mă voi vaccina după ce voi face un set de analize pe care nu am avut timp să le fac până acum”, a zis Nicușor Dan la În fața ta de la

ADVERTISEMENT

Atunci când a fost chestionat despre vaccin, nu a mai rezistat și a solicitat să primească și alt gen de întrebări.

„Aș vrea să închidem discuția, cred că am discutat suficient de persoana mea. Cred că v-am dat toate explicațiile despre această chestiune.

ADVERTISEMENT

Eu sunt un om responsabil casre încearcă să rezolve probleme pentru care am fost investit. Problemele acestea sunt mai importante decât persoana mea.

Oamenii nu își aleg un primar care să le fie model, ei aleg un primar care să rezolve problema căldurii și ape calde, a aerului, a locurilor de muncă.

ADVERTISEMENT

Am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca spitalele și partea de sistem medical care ține de PMB să răspundă cât mai bine.

Am asigurat infrastructură și oameni pentru call center de mai bine de un an, să sprijinim sistemul de ambulanțe pentru a face testele rapide, am făcut tot ce înseamnă infrastructură pentru acești oameni.

ADVERTISEMENT

Nu știu câți oameni sunt vaccinați din primărie, nu am această dată, nu am cerut această dată. Pe tot ce înseamnă coronavirus în România există autorități competente. Rolul autorităților locale este să se subordoneze strategiei naționale”, a mai adăugat edilul Bucureștiului