Sport

Cum explică preşedintele DDB clipul care a creat un scandal în Rapid – Dinamo: “Vi se pare că e o pană de cioară?!”

Eduard Galan a reacționat în urma controverselor din jurul clipului postat de Dinamo înainte de meciul cu Rapid. Cum a explicat președintele DDB întreaga situație.
Mihai Dragomir
25.02.2026 | 21:31
Cum explica presedintele DDB clipul care a creat un scandal in Rapid Dinamo Vi se pare ca e o pana de cioara
EXCLUSIV FANATIK
Președintele DDB a dat cărțile pe față despre clipul postat de Dinamo înaintea meciului cu Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Derby-ul Rapid – Dinamo a creat interes major din partea ambelor tabere. Cele două echipe nu au ezitat să se atace înaintea meciului. Președintele DDB a explicat clipul postat de Dinamo, care a creat controverse, înaintea partidei.

Cum a explicat președintele DDB clipul postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid

Etapa 28 din SuperLiga a avut parte de un nou derby Rapid – Dinamo, câștigat de gazde cu 2-1. Orgoliile, atmosfera, dar și reacțiile atât dinainte cât și de după meci au fost din abundență. Nu au lipsit nici controversele.

ADVERTISEMENT

Dinamo a încins spiritele înaintea partidei printr-un clip postat pe pagina oficială cu un câine roșu care adulmecă o pană, de aici curgând un adevărat val de reacții despre intenția/mesajul din spatele său. Eduard Galan, președintele DDB, a explicat situația.

„Am văzut… A generat reacții doar acolo unde oamenii încearcă să găsească nodul în papură neapărat. Și acum vă spun sincer, are Rapid vulturul pe stemă? Pana aceea, era una de cioară? (n.r. – A explicat Andrei Nicolescu despre discriminarea care este doar în mintea celor care se gândesc la așa ceva) Exact.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

Dacă te urci într-un autobuz, vorba celor de la DDB Italia, și strigi ridică-te bă dobitocule de pe scaun, fără să te uiți la nimeni și unul se ridică, înseamnă că se simte. Înseamnă că în mintea lui, are acea problemă. Dacă era câinele nostru roșu și adulmeca niște oi, atunci da, era un afront adus FCSB-ului, pentru că nu au o oaie pe tricou sau pe siglă!”, a spus oficialul dinamovist.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Mi-e rău". Ce a cerut Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea

De ce președintele DDB nu a considerat ofensator clipul dinaintea derby-ului Rapid – Dinamo. „Un exemplar foarte frumos!”

Ulterior, Eduard Galan a explicat de ce, în viziunea sa, clipul postat de Dinamo nu a fost unul ofensator. Ba chiar a ținut să le atragă atenția celor care se ocupă de partea grafică în privința unui aspect omis.

„Sunt două simboluri ale celor două cluburi. Câinele roșu… și da, aș putea să aduc acum un reproș clubului că trebuia să facă câinele cu solzi. Dacă era cu solzi… asta e, n-a ieșit cu solzi, a ieșit un câine lup foarte frumos, foarte bun exemplar, extraordinar, și simbolul Rapidului, vulturul. Pentru mine nu a fost deranjant!, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Clipul video postat de Dinamo pe pagina oficială de Facebook înaintea meciului cu Rapid

Redăm mai jos videoclipul care a creat controverse precum și mesajul atribuit: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”.

Cum a ajuns “perla” Biliboc la CFR Cluj: “Ne-am chinuit de un an...
Fanatik
Cum a ajuns “perla” Biliboc la CFR Cluj: “Ne-am chinuit de un an să îl aducem! Este jucător under încă 4 ani”
Adrian Mutu va apărea în Las Fierbinți! Ce rol joacă „Briliantul” în satul...
Fanatik
Adrian Mutu va apărea în Las Fierbinți! Ce rol joacă „Briliantul” în satul lui Bobiță
Lovitură grea pentru FC Argeș în plină luptă pentru play-off cu FCSB! Suspendare...
Fanatik
Lovitură grea pentru FC Argeș în plină luptă pentru play-off cu FCSB! Suspendare de ultimă oră!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!