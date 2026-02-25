Cum explică preşedintele DDB clipul care a creat un scandal în Rapid – Dinamo: “Vi se pare că e o pană de cioară?!”

ADVERTISEMENT

Derby-ul Rapid – Dinamo a creat interes major din partea ambelor tabere. Cele două echipe nu au ezitat să se atace înaintea meciului. Președintele DDB a explicat clipul postat de Dinamo, care a creat controverse, înaintea partidei.

Cum a explicat președintele DDB clipul postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid

Etapa 28 din SuperLiga a avut parte de un nou derby Rapid – Dinamo, câștigat de gazde cu 2-1. Orgoliile, atmosfera, dar și reacțiile atât dinainte cât și de după meci au fost din abundență. Nu au lipsit nici controversele.

, de aici curgând un adevărat val de reacții despre intenția/mesajul din spatele său. Eduard Galan, președintele DDB, a explicat situația.

„Am văzut… A generat reacții doar acolo unde oamenii încearcă să găsească nodul în papură neapărat. Și acum vă spun sincer, are Rapid vulturul pe stemă? Pana aceea, era una de cioară? (n.r. – ) Exact.

Dacă te urci într-un autobuz, vorba celor de la DDB Italia, și strigi ridică-te bă dobitocule de pe scaun, fără să te uiți la nimeni și unul se ridică, înseamnă că se simte. Înseamnă că în mintea lui, are acea problemă. Dacă era câinele nostru roșu și adulmeca niște oi, atunci da, era un afront adus FCSB-ului, pentru că nu au o oaie pe tricou sau pe siglă!”, a spus oficialul dinamovist.

De ce președintele DDB nu a considerat ofensator clipul dinaintea derby-ului Rapid – Dinamo. „Un exemplar foarte frumos!”

Ulterior, Eduard Galan a explicat de ce, în viziunea sa, clipul postat de Dinamo nu a fost unul ofensator. Ba chiar a ținut să le atragă atenția celor care se ocupă de partea grafică în privința unui aspect omis.

„Sunt două simboluri ale celor două cluburi. Câinele roșu… și da, aș putea să aduc acum un reproș clubului că trebuia să facă câinele cu solzi. Dacă era cu solzi… asta e, n-a ieșit cu solzi, a ieșit un câine lup foarte frumos, foarte bun exemplar, extraordinar, și simbolul Rapidului, vulturul. Pentru mine nu a fost deranjant!, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.

Clipul video postat de Dinamo pe pagina oficială de Facebook înaintea meciului cu Rapid

Redăm mai jos videoclipul care a creat controverse precum și mesajul atribuit: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”.