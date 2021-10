Cum explică Răzvan Lucescu finalul nebun din PAOK – Volos 4-4: “Nu am fost îndeajuns de ticăloşi să închidem jocul”

s-a împiedicat în etapa a 6-a din prima ligă a Greciei, după ce a condus-o pe Volos cu 4-1 la pauză. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 4-4, după ce oaspeţii au revenit în a doua repriză şi au marcat trei goluri.

Cum explică Răzvan Lucescu finalul nebun din PAOK – Volos 4-4: “A fost un moment şocant”

La finalul meciului de la Salonic, Răzvan Lucescu a încercat să găsească explicaţii pentru rezultatul şocant. Antrenorul lui PAOK a declarat că este dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat în a doua repriză, mai ales că jucătorii lui ar fi putut să închidă meciul.

Cel mai bun exemplu este penalty-ul ratat de Vieirinha, în minutul 80, când PAOK Salonic conducea cu 4-3. Două minute mai târziu, Jean-Pierre Rhyner a marcat golul egalării. Răzvan Lucescu l-a introdus pe Alex Mitriţă abia în minutul 83, în locul lui Andrija Zivkovic.

“Nu am cum să fiu satisfăcut după ce am pierdut puncte. Sunt foarte dezamăgit. A fost un moment şocant şi îmi este foarte greu să analizez jocul.

Meciul nu a început bine pentru noi, mai ales că am primit repede un gol. Am reuşit să ripostăm şi am întors scorul. Nu pot spune că nu am văzut efortul jucătorilor mei după pauză.

“Sunt deranjat de faptul că am condus cu 4-1 şi s-a terminat 4-4”

După un asemenea meci chiar nu ştiu ce să mai spun. Am avut ocazii la 4-2 şi la 4-3. Ratările ne-au adus anxietate. E o chestiune de maturitate în gestionarea unei astfel de situaţii.

Am primit goluri stupide şi puteam să evităm asta. Sunt deranjat de faptul că am condus cu 4-1 şi s-a terminat 4-4.

Să-mi iertaţi expresia, dar nu am fost îndeajuns de ticăloşi ca să închidem jocul pe final”, a declarat la finalul meciului PAOK – Volos 4-4.

PAOK poate pierde fotoliul de lider în prima ligă a Greciei

PAOK Salonic a avut şansa să se distanţeze de Volos, echipa de pe locul 2, însă în urma remizei, cele două echipe rămân la egalitate de puncte, câte 13. De pasul greşit al echipei lui Răzvan Lucescu poate să profite Olympiacos.

Campioana Greciei joacă duminică pe terenul celor de la Giannina, iar un succes ar duce-o pe primul loc, cu un punct mai mult decât PAOK Salonic.

După remiza din campionat, pentru PAOK urmează meciul cu FC Copenhaga din grupele Conference League. Formaţia din Salonic ocupă locul 2, cu 4 puncte, iar partida din Danemarca este un derby pentru prima poziţie în Grupa F.

Duminică viitoare, PAOK are un meci de foc în prima ligă, când o va întâlni pe Olympiacos, în deplasare. Astfel, pentru Răzvan Lucescu se anunţă o săptămână dificilă, cu două teste importante.