Cum explică un cardiolog decesul lui Gabi Mureșan: „Dacă ai fost sportiv, ești obligat toată viața”

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Un cunoscut cardiolog comentează, în exclusivitate pentru FANATIK moartea fotbalistului Gabi Mureșan, fostă mare vedetă a echipei CFR Cluj, încercând să înțelegem cum s-a putut produce decesul în cazul unui om care a practicat aproape toată viața sportul.

Moartea lui Gabi Mureșan, analizată de cardiologul Dan Tesloianu

Gabi Mureșan a murit în seara zilei de 8 iulie 2026, în comuna Apold, cea pe care o păstorea în calitate de primar începând cu anul 2020. Edilul a fost găsit în noaptea de miercuri spre joi, în lacul Trappold, unde a intrat să înoate după ce urmase o sesiune de saună. Tocmai trecerea de la aerul foarte cald la apa rece pare să îi fi fost fatală, spune cardiologul Dan Tesloianu, menționând că nu trebuie exclusă și ipoteza existenței anumitor probleme medicale de care fostul sportiv nici măcar să nu fi știut.

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Infarctul nu ține cont de vârstă

Cardiologul contactat de FANATIK ne-a spus că nu este ceva obișnuit să apară infarctul la trecerea bruscă de la saună la apă rece. Totodată, medicul spune că a fi sportiv de performanță nu e un cec în alb că nu te poți îmbolnăvi sau muri brusc, mai ales dacă cel care practică sport nu se ține de antrenamente după ce renunță la pasiunea sa.

„Se pot face mai multe supoziții: era hipertensiv, nu era… Putem discuta, dar pur teoretic. Putea să facă un infarct, cu siguranță. Infarct poți să faci la 44 de ani, la orice vârstă. Dacă ne legăm strict de ieșirea de la saună și intrarea în apă rece, așa numitul duș scoțian sau rusesc, putem presupune un infarct, adică o trecere brutală de la o vasodilatație de la cald la apă rece cu vasoconstricție poate provoca un vasospasm coronariar, o tulburare severă de ritm. Asta aș vedea eu la o primă discuție, mai ales fiind tânăr”, a declarat Dan Tesloianu, pentru FANATIK.

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Miturile despre sportivii de performanță, demontate de medicul Tesloianu

În continuare, cardiologul a dat câteva exemple de foști mari sportivi care n-au îmbătrânit cu sănătatea la purtător. Cazul lui Muhammad Ali este cel mai reprezentativ pentru doctorul cu care am stat de vorbă, iar din România ni l-a menționat pe a cărui condiție fizică s-a schimbat destul de mult după ce a ieșit

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„Știți cum e cu foștii sportivi? Teoretic starea lor de sănătate e bună. Dar problema e că era fost, deci nu mai practica fotbal de performanță de ceva timp. Apoi nu știm ce alte afecțiuni asociate avea: era sau nu era diabetic. Noi mereu privim foștii sportivi ca pe niște oameni foarte sănătoși, depinde și ce faci după ce te lași de sport. Dacă ai fost sportiv de performanță și după aceea te lași de sport și nu mai continui antrenamentele, apar o serie de modificări în structura musculară. Depinde și cum s-a comportat după ce s-a lăsat de sport, contează dacă era fumător sau nu. După ce termină sportul de performanță, un fost sportiv care renunță complet la antrenamente devine în timp cu un risc mai mare decât al unuia care n-a fost sportiv. Dacă ai făcut sport de performanță ești obligat ca toată viața să continui un grad de antrenament. Se produc niște modificări: inima se îngroașă un pic, e normal pentru un sportiv.

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Vedeți că unii dintre foștii sportivi mor destul de degradați. Să luăm cazul Muhammad Ali, care a murit cu Parkinson, cu o degradare fizică fantastică. Uitați-vă la domnul Rică Răducanu cât de mult s-a îngrășat, a fost totuși un fotbalist important, portar, da? Nu putem spune: mamă, ce stare de sănătate bună are!”, a concluzionat Tesloianu.