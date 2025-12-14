Sport

Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri”

Ce activități avea, de fapt, Dan Alexa în vremea în care nu încasa venituri uriașe de pe urma pasiunii sale. Un fost coleg a făcut dezvăluirea momentului.
Alexa Serdan
14.12.2025 | 12:00
Cum făcea Dan Alexa bani în plus când era tânăr. Sursa foto: Instagram.com
Dan Alexa are o carieră frumoasă ca jucător de fotbal și ca antrenor. În urmă cu ani buni, sportivul de 45 de ani nu o ducea tocmai bine. Iată cum făcea bani în perioada în care nu câștiga mult din sportul pe care îl practica.

Dan Alexa, bani din plus din activități neconvenționale

A împărțit premiul de la Asia Express cu Gabi Tamaș și a primit venituri considerabile în timpul filmărilor. Pentru fiecare săptămână Antena 1 l-a plătit regește pe Dan Alexa, însă lucrurile nu au fost deloc pe roze înainte.

În perioada în care evolua pentru Rocar București obișnuia să-și rotunjească veniturile. Una dintre activitățile care îi aducea câștiguri importante avea legătură cu luptele de stradă. Ele erau organizate la Danubiana.

În acea zonă erau blocuri vechi, ringul fiind în aer liber, în văzul tuturor. Pentru astfel de practici neconvenționale antrenorul de la Poli Timișoara era plătit cu dolari. Banii erau împărțiți cu un fost coleg, Dani Coman.

Acesta a fost cel care a făcut dezvăluirea în cadrul unui podcast. În prezent, președintele de la FC Argeș a spus că toate întâmplări au avut loc în urmă cu mai bine de 25 de ani. Dan Alexa lupta cu picioarele, dar și cu mâinile.

„Eram copii, aveam salarii mici. Azi luam banii, mâine nu mai aveam. Eu mai strângeam, dar Alexa… Ce m-a frapat a fost când mergeam în Piața Sudului și nu plăteam niciodată.

Toți interlopii din Berceni erau acolo. Toată lumea îl iubea pe Alexa. Mie îmi era rușine. Revenind, da, îmi plăcea și îmi era dor să mă mai bat. Și l-am pus să caute o variantă, poate făceam bani de mâncare.

Seara mă duceam la lupte, dimineața eram la antrenament. Orice bătaie de stradă pe care o vezi nu durează mai mult de un minut. Nu există reguli”, a povestit Dani Coman, conform iamsport.ro.

Câți bani câștiga Dan Alexa din această activitate

„200-300 de dolari. 1.000 de dolari! Noi îi împărțeam. Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri. Dacă avea el, la fel. Până am avut un meci mai greu și el îmi tot aducea comprese, gheață…

El era învățat să îi împărțim și mi-a dat 500, el 500. I-am zis: «Mai numără-i o dată, că ne supărăm!». A oprit 100 și eu am luat restul”, a mai spus Dani Coman, despre luptele de stradă în care a fost implicat Dan Alexa, mai arată sursa citată.

În urmă cu ceva vreme, câștigătorul de la Asia Express l-a numit pe amicul său „smardoi”, precizând că are „mâini imense”. Antrenorul a făcut acest lucru referindu-se la luptele de stradă pe care le făcea și pe care nu le-a pierdut niciodată.

„A câștigat primul meci, 200 de dolari a luat, 100 el, 100 eu. Am avut încredere, zic «bă, e bun». Următorul meci, după vreo 2 luni, zic «bă, e altul». Îl bate pe ăla, dar cu emoții, 400 de dolari, i-am împărțit.

Următoarea, îi dă unul un cap, îi umflă capul. Stătea în pat și îi puneam compresă pe față, a doua zi aveam antrenament. Și zic, «câți bani avem aici? 1000». Îi dau 500 și zice «Mai refă calculul ăla că te omor».

Îi zic: fii atent, iau eu 100 și ia tu 900”, a dezvăluit Dan Alexa, în emisiunea MicroBeast, în urmă cu ceva vreme, scrie prosport.ro.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
