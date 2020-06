Cum făcea legea Giani Kiriţă în vestiarul lui Dinamo: “Pe Marica şi Zicu îi scuipam!”. A fost la un pas de un transfer la U Craiova: “Tentaţia era mare”

Giani Kiriță a vorbit cu Robert Niță, pe canalul de Youtube al fostului atacant al Rapidului, despre amintirile din vestiarul lui Dinamo și a dezvăluit și faptul că a primit o ofertă de la Universitatea Craiova pe care a refuzat-o.

Giani Kiriță îi scuipa pe Ciprian Marica și Ianis Zicu

Giani Kiriță a vorbit despre cum făcea legea în vestiarul lui Dinamo și despre cum a primit o ofertă de la Universitatea Craiova: „Omul care m-a ajutat şi a crezut foarte mult în mine. O poveste care nu o ştie nimeni. După ce am început să joc bine la Dinamo, el a vrut să mă ia la Craiova.

M-a chemat la Giovanni şi a vrut să plătească clauza de reziliere. Era jumătate de diplomat de dolari. I-am că nu pot să fac asta, câştugasem titlul cu Dinamo. Tentaţia era mare. Ce salariu aveam eu la Dinamo? 3.000 de dolari pe lună.

Aşa aveam la început. Am zis că nu pot să fac aşa ceva. Aşa mi-a zis inima şi nu am regretat niciodată, la Dinamo am cunoscut cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele. La noi în vestiar erau doi lideri, puşi acolo sus. Cătălin Hîldan şi Ionuţ Lupescu”.

„Noi tinerii aveam după cine să ne ghidăm. Uşor m-am impus, prin joc, şi echipa m-a acceptat căpitan de echipă. Am mai intrat în conflict în cantonamente, când stăteam câte 14 zile. M-am şi bătut, m-am şi scuipat.

Lui Vlăduţ Munteanu i-am tras o palmă. Iar pe restul tinerilor, mai tupeişti, Marica, Mitea, Zicu, dacă nu îi scuipam şi le băgam alunecări. M-a mai dat afară şi din antrenament”, a povestit Giani Kiriță.

Amintirile lui Giani Kiriță din vestiarul lui Dinamo

Giani Kiriță a depănat aminitiri alături de Robert Niță și a povestit mai multe întâmplări din vestiarul lui Dinamo: „Erau atâția jucători foart buni că ți-era și rușine să zici bună ziua.

Din păcate fotbalul din azi a ajuns la un nivel foarte slab, cred că dacă te antrenezi joci lejer, doar din plasament.

Ghinionul la meciul cu Foresta a fost că eu eram suspendat și Florentin Petre era bolnav. Cred că alta era soarta partidei cu noi în teren. Așa a fost să fie!”.

„Jucam la un meci de cupă cu Astra, era antrenor Ion Moldovan, venise Gică Popescu la Dinamo. Am avut ceva conflicte cu el, dar nu cu Gică Popescu direct. Faza a fost cu Ion Moldovan în felul ăsta, eu eram la un corner, cu o mână în marcaj, Gică Popescu pe-acolo, adversarul dă gol cu capul.

Cel care a dat gol era în marcajul lui Gică Popescu, eu n-aveam nicio treabă. Și Ion Moldovan mi-a spus că din cauza mea s-a luat golul.

Îi zic: ’Ia bagă pe video, bre nea Nelule’, la care el: ’Lasă-mă, ce îmi zici tu ce să fac, te dau afară de la Dinamo’. I-am zis să mă dea afară, să vedem”, a mai spus Giani Kiriță.