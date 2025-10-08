Cum faci bani pe cont propriu, dacă renunți la jobul tău. Care sunt cele mai bănoase meserii independente

Renunțarea la un job clasic nu înseamnă pierderea veniturilor. Tot mai mulți români aleg meserii independente, care oferă flexibilitate, autonomie și câștiguri serioase. De la meserii practice, precum instalator sau grădinar, până la servicii creative și digitale, există oportunități reale pentru cei care știu să profite de ele.

Cum să îți generezi venituri pentru tine, după ce renunți la job

Având în vedere ce se întâmplă în lume, este clar că România nu rămâne imună. Mai ales în ceea ce privește schimbările care afectează tot mai mult meseriile bine plătite. Din diverse motive, tot mai mulți români se întreabă cum pot să facă bani pe cont propriu, dacă aleg să renunțe la jobul tradițional.

Tendința devine tot mai clară pe măsură ce inteligența artificială preia joburi care până acum păreau sigure. Din păcate, conform specialiștilor, ritmul reconfigurării este mai rapid decât capacitatea noastră de a crea altele noi.

De aceea, fie că au rămas fără loc de muncă, fie că nu și-au dorit niciodată unul clasic sau simt că nu se potrivesc unui program 9-17, tot mai mulți români aleg o meserie independentă. Este vorba despre o activitate în care nu depinzi de șefi, de program sau de rutină. Una în care devii propriul tău stăpân.

Cum poți construi o carieră independentă fără să fii înlocuit de AI

FANATIK a discutat cu Sorin Faur, care a oferit câteva precizări esențiale despre cum se poate construi o carieră independentă, fără riscul de a fi înlocuit de tehnologie sau de capcanele marketingului online.

„Atenție: nu vorbim aici despre „idei de făcut bani ușor” – capcane de marketing pe social media, ci despre profesii reale, pe care le poți construi cu seriozitate și care aduc venituri considerabile dacă știi ce faci.

În primul rând vorbim de meserii, meserii adevărate care nu pot fi ”canceled by AI”. Da, și acestea intră la capitolul freelancing. Să nu ne lăsăm păcăliți de termen crezând că atunci când spunem freelancer ne gândim automat la cineva în fața unui laptop, lucrând de pe plajă”, a declarat, pentru FANATIK, Sorin Faur, specialist în recrutare.

De ce unele dintre cele mai bune meserii nu sunt sofisticate, ci practice

Faur a ținut să sublinieze că, în realitate, unele dintre cele mai sigure și bine plătite meserii independente nu sunt neapărat cele sofisticate, ci cele practice, care rezolvă probleme reale ale oamenilor. Într-o lume în care toți avem nevoie de cineva care să repare, să instaleze, să curețe, să monteze sau să găsească soluții pentru diverse situații, valoarea meseriașului priceput este imensă.

Și adevărul este că, atunci când ai nevoie de un profesionist bun, de cele mai multe ori nu-l găsești. Tocmai de aceea, meseriașul calificat a devenit, în zilele noastre, echivalentul unui freelancer de succes.

„Și să vorbim și de bani: un meseriaș sau profesionist bun, care știe să își promoveze serviciile și e serios, poate câștiga între 8.000 și 10.000 lei pe lună net, fără probleme. Chiar mai mult. Lejer”, menționează specialistul în recrutare.

Care sunt ocupațiile cele mai bănoase din România

Instalator, electrician, zugrav, faianțar, dulgher. Aceste meserii practice sunt printre primele pe care Faur le menționează, pentru că, dacă ai mâini pricepute și lucrezi cu seriozitate, comenzile nu vor lipsi niciodată. Și nici banii.

Diferența, evidențiază el, o face disciplina. Cine răspunde la telefon rapid, respectă termenele și se prezintă la timp, câștigă deja piața. În aceste domenii, profesionalismul și fiabilitatea sunt adevăratele avantaje competitive.

„Prețul unei lucrări pornește de la câteva sute de lei și poate ajunge la mii. Poți lucra pe PFA, poți avea echipă, poți oferi garanție — iar clienții stau la ușă. Toate acestea sunt meserii pe care le poți învăța într-un an sau chiar mai puțin doar cu un curs de calificare”, a afirmat Faur, pentru FANATIK.

Cât câștigă instalatorii, electricienii sau dulgherii care lucrează pe cont propriu?

Un instalator independent poate ajunge la un venit mediu anual de aproximativ 100.000 de lei, echivalentul a circa 8.300 de lei pe lună, potrivit datelor furnizate de ERI Economic Research Institute. Câștigurile sunt similare și în cazul unui electrician.

Pentru meserii precum zugrav, faianțar sau dulgher, veniturile sunt ceva mai variabile, situându-se între 4.000 și 6.000 de lei pe lună, în funcție de experiență, calitatea lucrărilor și complexitatea proiectelor derulate.

Cum îți poți rotunji conturile ca specialist în reparații?

De asemenea, . Vorbim aici de specialiștii în reparații, de la electrocasnice și instalații, la mobilă, uși sau geamuri. Un frigider, o mașină de spălat care se strică sau o clanță ruptă devin urgențe pentru clienți, iar avantajele acestei activități sunt clare: investiții mici și profituri considerabile.

„Clienți dispuși să plătească imediat. E nevoie doar de pricepere și puțină promovare locală (Google, OLX, Flyere, Facebook)”, a mai spus fondatorul de la Academia de HR.

Cum pot lucrările de montaj mobilă, tâmplărie și recondiționări să aducă venituri ridicate

Tot la capitolul reparații și servicii practice intră și activități precum montajul de mobilă, tâmplăria sau recondiționările interioare. Acestea sunt meserii foarte căutate, spune Faur, pentru că proprietarii de case sau apartamente caută mereu profesioniști care să le monteze mobilă corect, să realizeze lucrări de tâmplărie sau să repare și îmbunătățească spațiile interioare.

Investiția inițială este mică, iar cererea constantă le face extrem de profitabile.

„Clienții se frustrează repede când au piese și nu știu ce să facă cu ele. Avantaje: venituri constante, cerere tot timpul anului, nu necesită pregatire specială, un set minim de instrumentar de lucru, ușor de cărat”, a punctat pentru FANATIK, Sorin Faur.

Suma încasată de cei care oferă servicii de reparații la domiciliu

În cazul reparațiilor de electrocasnice, tarifele variază între 50 și 150 de lei pe oră, în funcție de complexitatea intervenției și tipul aparatului.

Pentru reparațiile de instalații, mobilă, uși sau geamuri, prețurile sunt ușor mai mici, dar stabile, situându-se între 50 și 100 de lei pe oră. Diferențele apar în funcție de materialele folosite, tipul lucrării și nivelul de specializare al meșterului.

De ce serviciile de curățenie și întreținere spații verzi sunt atât de căutate?

Curățare covoare, canapele, geamuri, mașini. Aceste activități se află printre serviciile foarte căutate, mai ales în perioadele de sărbători, când oamenii vor totul curat și ordonat. Avantajele sunt evidente: poți avea clienți atât corporate, cât și casnici, investiția inițială în echipamente este minimă, iar afacerea se poate scala ușor.

„Cu o pagină Facebook activă, câteva anunțuri în Anunțul Telefonic și câteva review-uri pe Google, poți deveni Nr. 1 în zona ta”, explică expertul în recrutare.

În continuare, ne referim la grădinărit, peisagistică și întreținerea spațiilor verzi, îndeletniciri desfășurate în aer liber și în contact direct cu natura, care sunt atât plăcute, cât și relaxante. Cererea pentru aceste servicii rămâne constantă, mai ales în zonele rezidențiale cu case și vile, iar plata poate fi realizată atât pe oră, cât și pe proiect.

„Practic, nu necesită nicio calificare specială – doar seriozitate, bun simț și pasiune pentru ceea ce faci”, subliniază Faur.

Cât câștigă cei care practică aceste meserii?

În cazul curățării covoarelor și canapelelor, prețurile variază în general între 10 și 30 de lei pe metru pătrat, în funcție de metoda folosită și gradul de murdărie. Serviciile de curățare a geamurilor sau a autoturismelor sunt plătite, de regulă, între 20 și 50 de lei pe oră, tariful final fiind influențat de dimensiunea suprafeței și de complexitatea lucrării.

Potrivit ERI Economic Research Institute, un grădinar independent câștigă în medie aproximativ 56.000 de lei pe an, adică în jur de 4.600 de lei pe lună. În cazul lucrărilor punctuale de întreținere a spațiilor verzi, tarifele se situează între 30 și 70 de lei pe oră, în funcție de suprafață, tipul de activitate și nivelul de dificultate.

Servicii de înfrumusețare: ce le face atât de solicitate și bine plătite?

Tot la capitolul meserii foarte căutate intră și frizeria, o activitate care a cunoscut o adevărată explozie în ultimii ani. Necesită pricepere și, eventual, puțin talent, însă cursurile de profil sunt accesibile și ușor de urmat.

În aceeași categorie se regăsesc și manichiurista, cosmeticianul sau make-up artistul. Servicii extrem de solicitate, mai ales în mediul urban, dar cu cerere în creștere și în orașele mai mici. Aceste profesii permit construirea unui portofoliu solid de clienți și oferă oportunități reale de venituri constante.

„Un frizer talentat câștigă mai mult decât un manager de corporație! Se plătesc bine, poți lucra direct la client acasă (ceea ce poate fi vândut ca serviciu premium). Cererea este constantă, mai ales dacă îți fidelizezi clientela”, adaugă recruter-ul, pentru FANATIK.

Încasările frizerilor, cosmeticienelor și make-up artiștilor care lucrează pe cont propriu?

Un frizer câștigă, în medie, aproximativ 3.500 de lei pe lună, potrivit datelor publicate de Bun de Angajat. La acest venit se adaugă, de regulă, bacșișurile, care pot ridica semnificativ câștigurile lunare, în special în marile orașe sau în saloanele cu reputație.

În cazul profesiilor de manichiuristă sau cosmeticiană, venitul mediu anual se ridică la aproximativ 58.000 de lei, echivalentul a circa 4.800 de lei pe lună, conform estimărilor ERI Economic Research Institute.

Un make-up artist câștigă, în medie, puțin peste 55.000 de lei pe an, adică în jur de 4.600 de lei lunar, însă venitul real poate fi mult mai mare în perioadele de vârf, precum sezonul nunților, al evenimentelor mondene sau al campaniilor publicitare.

De ce piața pentru bone și îngrijitori de vârstnici crește rapid

În completare, nu trebuie neglijată activitatea de babysitter, bonă sau îngrijitor pentru vârstnici, domeniu pentru care mulți români au ales să lucreze în anii trecuți, în Italia sau Spania.

„Acum, piața e destul de matură și în România, iar nevoia mai mare ca niciodată. Sigur, trebuie să ai răbdare cu copii/vârstnicii, dar dacă ești o persoană empatică și comunicativă, va fi mult mai ușor”, explică Sorin Faur.

Câștigurile bonelor și îngrijitorilor

Un babysitter poate încasa, în medie, între 25 și 35 de lei pe oră, în funcție de experiență, programul de lucru și locație, potrivit datelor publicate de helperz.ro. Pentru colaborările de lungă durată sau cele care implică supravegherea copiilor peste noapte, tarifele pot crește considerabil.

În cazul bonelor sau al persoanelor care oferă servicii de îngrijire a bătrânilor, venitul mediu anual este de aproximativ 54.000 de lei, echivalentul a circa 4.500 de lei pe lună. Sumele pot fi mai mari pentru îngrijitorii care oferă servicii specializate sau locuiesc împreună cu persoana îngrijită.

Cum poți câștiga bine ca fotograf, videograf sau specialist digital

Alte profesii foarte căutate și bine plătite includ și fotograful sau videograful, activități care sunt atât creative, cât și profitabile. Este o meserie în creștere, însă necesită investiții inițiale mai mari în echipamente și abilități avansate de lucru pe calculator, cum ar fi editare foto/video, colaje sau efecte speciale. Clienții așteaptă rezultate de calitate superioară, ceea ce face ca profesionalismul să fie esențial.

De asemenea, domeniul digital oferă oportunități excelente prin webdesign, copywriting, dezvoltare web sau programare. Avantajul major este flexibilitatea, anume poți lucra de oriunde, iar cererea pe piață este în continuă creștere. Dezavantajul este că aceste activități necesită competențe IT specifice, dar recompensa poate fi pe măsură.

Câți bani intră în buzunarele fotografilor, videografilor și specialiștilor în web design

Un fotograf sau videograf independent poate încasa între 500 și 2.000 de lei pentru un eveniment, în funcție de complexitatea serviciilor oferite, durata colaborării și echipamentele utilizate. În cazul proiectelor de nuntă, botez sau corporate, veniturile pot crește semnificativ, mai ales dacă în pachet sunt incluse servicii de editare foto-video sau livrare rapidă.

În domeniul digital, un webdesigner aflat la început de drum percepe, de regulă, tarife între 50 și 80 de lei pe oră, în timp ce specialiștii cu experiență sau cu portofolii internaționale pot ajunge la 150 de lei pe oră sau chiar mai mult. Veniturile depind de complexitatea proiectului, de tipul clientului (local sau extern) și de serviciile suplimentare oferite, precum mentenanță, branding sau optimizare SEO.