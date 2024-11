Cum faci să desărezi rapid brânza. Pontul simplu, rapid și la îndemâna tuturor gospodinelor

Brânza veche și tare are, în general, o cantitate mare de sare care trebuie îndepărtată înainte de consum, dar cum faci să o desărezi rapid. simplu, rapid și la îndemâna tuturor gospodinelor nu necesită o pregătire prealabilă.

Metoda care desărează corect brânza. E un truc util

Produsele lactatele sunt nelipsite de pe meselor românilor, în special brânza. Oamenii adoră să consume acest produs, indiferent de tipul de lapte care a fost folosit, însă de cele mai multe ori poate avea foarte multă sare.

În cazul în care vrei să scapi de excesul acestui ingredient trebuie să știi că există o metodă utilă. Trucul care desărează corect și ușor brânza veche și tare se face după ce a fost tăiată în bucăți mici, în funcție de cantitatea care urmează să fie savurată.

E bine să se lase la atât cât se folosește la momentul respectiv pentru că sarea are și rolul de a o păstra. Așadar, tot ce trebuie să faci este să ții brânza în apă rece timp de câteva ore. Se poate lăsa și peste noapte, la frigider.

A doua zi produsul va avea același gust delicios, dar nu va mai conține atât de multă sare. Un alt pont pentru a desăra brânza constă în apa rece care se amestecă cu o cană de lapte dulce. Se lasă alimentul în acest amestec câteva ore.

De asemenea, brânza maturată poate fi desărată și atunci când se pune într-un bol cu apă și câteva felii de pâine. Acestea trebuie să acopere complet brânza pentru a putea absorbi sarea care se dizolvă din brânză. Gustul va fi mai domol la final.

Ce spun specialiștii despre consumul de brânză

„Consumul zilnic de cantităţi mici de brânză, cum ar fi adăugarea unui pic de feta la o salată sau mozzarella la un sandwich, este perfect în regulă pentru majoritatea oamenilor”, spune Dr. Chris Mohr, consilier în nutriţie, relatează .

Acesta nu este singurul care recomandă moderație în cazul consumului de brânză. Și alți specialiști sunt de părere că oamenii trebuie să fie atenți la tipurile de brânzeturi pe care le cumpără pentru a le savura. Mozzarella şi brânza cu mucegai au culturi vii care pot îmbunătăţi flora intestinală.

Pe de altă parte, alimentul are o densitate calorică ridicată, ceea ce înseamnă că o singură porţie de brânză tare are aproximativ 120 de calorii. Așadar, se depășește uşor porţia recomandată. În plus, produsul are un conţinut ridicat de sodiu.