Cum folosește Dan Șucu clubul Genoa pentru a-i face reclamă României în Italia. Ce se întâmplă joi la Genova

Genoa a debutat în noul sezon din Serie A cu două rezultate nefaste pe teren propriu, 0-0 cu Lecce și 0-1 cu Juventus, însă „grifonii” au obiective importante după . Patronul Dan Șucu este foarte implicat la echipă, iar omul de afaceri va participa în această lună la un eveniment inedit, care va avea loc la Genova.

Dan Șucu, eveniment special în Italia

Presa din Italia a dezvăluit că Dan Șucu va fi „eroul” principal al unui eveniment inedit organizat de clubul Genoa, care va avea loc joi, 11 septembrie. „Genoa și acționarul majoritar Dan Șucu vor fi în centrul atenției joi, 11 septembrie. Conferința întitulată ‘Genoa și fotbalul, un nou pod între economiile Italiei și României’, va avea loc între orele 18:00 și 19:30 (n.r. 19:00 și 20:30 în România), în Sala delle Grida din Palazzo della Borsa (n.r. Palatul Bursei) din Genova.

Va fi o oportunitate de a-l prezenta pe noul președinte al clubului Genoa, Dan Șucu, care este și președinte al Confederației Patronale Concordia, care va oferi o perspectivă asupra dezvoltării economice a României, dar și cu privire la motivele care l-au determinat să investească la Genoa.

Mai apoi, vor exista discuții despre relațiile economice dintre Italia și România”, a transmis site-ul . Jurnaliștii din Italia au dezvăluit că în sală vor fi prezenți mai mulți oameni de afaceri din Genova, care vor dialoga cu Dan Șucu.

Dan Șucu, vizită-surpriză în noul cantonament al celor de la Genoa

După ce a urmărit din tribunele stadionului „Luigi Ferraris” partida pierdută de Genoa contra lui Juventus, , noul cantonament al sectorului de tineret și a celui feminin, unde a dialogat cu cei prezenți. Lucrările ar trebui să se finalizeze în 2026.

În luna iulie, omul de afaceri a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre obiectivele sale la clubul italian. „Modelele noastre sunt Atalanta și Bologna, care au început dintr-o situație mai dificilă decât a noastră, iar visul este să ajungem în situația lui Napoli, într-o zi. Toate acestea nu se vor întâmpla imediat. Trebuie să creștem an de an, dar nu există niciun motiv ca un oraș precum Genova să nu aibă o echipă mai puternică decât cea pe care o avem acum”, a declarat Dan Șucu.