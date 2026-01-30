Cum fost interzis la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria lui Dinamo. Comuniștii au decis: ”S-a întrerupt meciul”

ADVERTISEMENT

Dinamo a înregistrat de-a lungul istoriei sale numeroase succese de răsunet pe arena din Ștefan cel Mare. Un astfel de rezultat remarcabil, considerat de mulți unul dintre cele mai tari momente din istoria clubului alb-roșu, a fost interzis la TV. Ce măsură de-a dreptul revoltătoare a luat regimul comunist, care decidea totul în acea perioadă în țară.

De ce nu au văzut fanii lui Dinamo la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria clubului. Comuniștii au întrerupt meciul istoric cu Inter Milano

În curând, stadionul din ”Groapă”, care i-a fost casă lui Dinamo timp de peste șapte decenii, va fi doar un munte de moloz. Buldozerele au început deja demolarea arenei din Ștefan cel Mare. În locul ei va apărea o construcție modernă, cu 25.000 de locuri.

ADVERTISEMENT

Egalarea performanțelor înregistrate de alb-roșii va fi însă aproape imposibilă. Pe stadionul ”Dinamo”, echipa de fotbal a raportat în istoria sa succese de răsunet. Pe plan intern, ”câinii” și-au trecut în palmares 18 titluri. ale continentului.

Din păcate, ”istoria video” nu a putut reține un moment de excepție petrecut în urmă cu aproape o jumătate de secol. Andrei Vochin a dezvăluit, la ”Oldies But Goldies”, un episod crunt pentru întreaga suflare dinamovistă, consemnat tocmai în 1981. Un rezultat care apare în cărțile de istorie ale clubului a fost umbrit de o decizie de neînțeles a regimului comunist. Calificarea cu marele Inter Milano, echipă cu nume grele ca Bergomi, Baresi și Altobelli, din Cupa UEFA, nu s-a văzut la TV.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, de fapt? După 1-1 în Italia, Dinamo și Inter au remizat și în Ștefan cel Mare, 1-1, la capătul a 90 de minute. Prelungirile, unele dramatice în orice dispută, nu s-au mai televizat. De ”vină” a fost Telejurnalul comuniștilor, care a intrat peste partidă.

ADVERTISEMENT

”Au fost multe momente de glorie. Dinamo a obținut 18 titluri pe stadionul acesta. Momentul de Cupa Campionilor, cu Hamburg, nu s-a disputat pe Dinamo, ci pe 23 August. Era nevoie de o capacitate mult mai mare. Dar au rămas momente importante.

Din punctul meu de vedere, mie mi-a rămas în memorie partida din 1981 cu Inter Milano. Atunci, Dinamo a eliminat pe Inter Milano, după 1-1 în tur, a fost 1-1 la București, pe un stadion Dinamo arhiplin. Nu aveai loc acolo. Eu am urmărit meciul la televizor. Nu am mai prins loc acolo.

ADVERTISEMENT

Doar că, din păcate, la 1-1, când s-a terminat meciul, timpul de 90 de minute, nu s-a mai dat la televizor pentru că trebuia să înceapă Telejurnalul. Astfel, prelungirile nu au mai fost date la televizor. Așa au stat lucrurile. Pentru nostalgici.. în prelungirile unei meci de o asemenea importanță, Dinamo – Inter, s-a întrerupt meciul. Cupa Campionilor sau Cupa UEFA. Era faza eliminatorie, optimi de finală. Era în toamnă”, își amintește Vochin.

Cum i-au ”consolat” comuniștii pe fanii lui Dinamo

Nici măcar la radio nu s-au mai transmis atunci finalul meciului, ci doar unele momente. În ceea ce privește postul public de televiziune controlat total de comuniști, acesta a dat, într-un final, golurile prin care Dinamo s-a calificat în faza următoare din Cupa UEFA. Emoția oamenilor, a fanilor alb-roșilor, era însă deja ”furată”.

(n.r. Pentru că era Telejurnalul partidului și nu se putea să nu fie la TV, nu s-au mai dat prelungirile la TV?) Nu, nu. Nici la radio… acolo s-au dat doar frânturi de meci. Și acolo era un buletin de meci. Ne-au anunțat la finalul transmisiei de 90 de minute că rezultatul final și ceea ce s-a întâmplat vom vedea la finalul Telejurnalului, la jurnalul de Sport. Ne-au dat, am văzut până la urmă golurile. S-a terminat 3-2 pentru Dinamo în prelungiri.

(n.r. Au luat emoția oamenilor) Mai puțin a celor care au fost pe stadion sau care locuiau în zonă și au fugit la stadion. A fost 2-1 pentru Dinamo în prelungiri, 3-2 per total. Unul dintre goluri a fost uluitor: o lovitură liberă de la 25 – 30 de metri, în care dinamoviștii au făcut o schemă – Orac cu Țălnar cred că erau, a ridicat unul mingea cu ambele picioare de pe loc și celălalt a venit, a lovit-o și a băgat-o direct în poartă.

Ei bine, acel procedeu astăzi nu mai este regulamentar. Golul ăla, azi nu-l mi poți vedea, pentru că acea ridicare a mingii cu ambele picioare a mingii este considerată o dublă-atingere și nu mai ai voie”, mai povestește Andrei Vochin.

Care au fost cele mai tari meciuri internaționale jucate pe stadionul Dinamo

Duelul Dinamo – Inter din sezonul 1981-1982 al Cupei UEFA este doar o filă din istoria duelurilor memorabile jucate de ”câini” în ”Groapă”. Pe arena din Ștefan cel Mare au venit și au plecat înfrânte sau fără succes și alte nume importante. Amintim aici AC Milan, Sporting Lisabona, Beșiktaș, Sampdoria, FC Porto sau Everton.

Iată lista unor înregistrate pe deja fostul ”Dinamo”:

Dinamo – AC Milan 0–0 (Cupa UEFA / 1976–1977)

Dinamo – Inter 3–2 (Cupa UEFA / 1981–1982)

Dinamo – Sampdoria 1–1 (Cupa Cupelor / 1988–1989)

Dinamo – Panathinaikos 6–1 (Cupa Cupelor / 1989–1990)

Dinamo – FC Porto 0–0 (CCE / 1990–1991)

Dinamo – Sporting 2–0 (Cupa UEFA / 1991–1992)

Dinamo – Șahtior Donețk 2–0 (Cupa UEFA / 2003–2004)

Dinamo – Everton 5–1 (Cupa UEFA / 2005–2006)

Dinamo – Beșiktaș 2–1 (Cupa UEFA / 2006–2007)

Dinamo – Bayer Leverkusen 2–1 (Cupa UEFA / 2006–2007)