Cum funcționează tandemul Coelho – Toni Petrea la Universitatea Craiova. Adevărul despre relația dintre cei doi: „Altfel se transmite mesajul în română”

După ce Filipe Coelho (45 de ani) a fost numit principal la Universitatea Craiova informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Sorin Cârțu a dezvăluit care e, de fapt, relația dintre cei doi.

Care e relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea

Filipe Coelho a debutat ca principal la Universitatea Craiova pe 21 noiembrie, atunci când oltenii s-au impus la Mioveni, scor 2-1, cu FC Argeș. Pe TV s-a văzut cum „secundul”

„(n.r. – Cum decurge relația cu Toni Petrea?) La meciul cu FC Argeș era normal să vină Bancu să vorbească cu Toni să îi transmită ce vede el în teren. Bancu dacă vine la bancă vine pentru 10-15 secunde. Tu, Toni, poți sta mai mult să îi explici în română ce vrea.

E normal, e român. Ceea ce gândește Coelho, e mai ușor să transmită Petrea. Transmisia în română se face mult mai bine decât în engleză. Și atunci e mai bine așa. Iar Toni are poziția lui în banca tehnică.

Nu văd ce discuții să iasă. Coelho e pe poziția lui, e jupânul. Ei știu cum își fac modul de lucru și cum colaborează și cum comunică”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În orice caz, tandemul Coelho – Petrea funcționează excelent până acum. De când cei doi au preluat echipa, formația din Bănie a obținut două victorii și un rezultat de egalitate. Cel mai important rezultat este de departe