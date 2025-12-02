Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum funcționează tandemul Coelho – Toni Petrea la Universitatea Craiova. Adevărul despre relația dintre cei doi: „Altfel se transmite mesajul în română”

Care este, de fapt, relația dintre Toni Petrea și Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu a făcut lumină după remiza pe care oltenii au înregistrat-o pe terenul lui U Cluj
Cristian Măciucă
02.12.2025 | 19:15
Cum functioneaza tandemul Coelho Toni Petrea la Universitatea Craiova Adevarul despre relatia dintre cei doi Altfel se transmite mesajul in romana
EXCLUSIV FANATIK
Cum funcționează tandemul Coelho - Toni Petrea la Universitatea Craiova. Adevărul despre relația dintre cei doi: „Altfel se transmite mesajul în română” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce Filipe Coelho (45 de ani) a fost numit principal la Universitatea Craiova, Toni Petrea (50 de ani) a primit rolul de antrenor secund, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Sorin Cârțu a dezvăluit care e, de fapt, relația dintre cei doi.

Care e relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea

Filipe Coelho a debutat ca principal la Universitatea Craiova pe 21 noiembrie, atunci când oltenii s-au impus la Mioveni, scor 2-1, cu FC Argeș. Pe TV s-a văzut cum „secundul” Toni Petrea este extrem de implicat și ar părea că dă mai multe indicații decât tehnicianul portughez.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum decurge relația cu Toni Petrea?) La meciul cu FC Argeș era normal să vină Bancu să vorbească cu Toni să îi transmită ce vede el în teren. Bancu dacă vine la bancă vine pentru 10-15 secunde. Tu, Toni, poți sta mai mult să îi explici în română ce vrea.

E normal, e român. Ceea ce gândește Coelho, e mai ușor să transmită Petrea. Transmisia în română se face mult mai bine decât în engleză. Și atunci e mai bine așa. Iar Toni are poziția lui în banca tehnică.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Nu văd ce discuții să iasă. Coelho e pe poziția lui, e jupânul. Ei știu cum își fac modul de lucru și cum colaborează și cum comunică”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

În orice caz, tandemul Coelho – Petrea funcționează excelent până acum. De când cei doi au preluat echipa, formația din Bănie a obținut două victorii și un rezultat de egalitate. Cel mai important rezultat este de departe victoria cu Mainz, scor 1-0, din „faza ligii” Conference League. 

Filipe Coelho, prin ochii lui Sorin Cartu. BILE ALBE si BILE NEGRE ale tehnicianului de la U Craiova

Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și...
Fanatik
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1: „Cu el am avut lupte grele”
Ciprian Marica i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: „Circ de prost...
Fanatik
Ciprian Marica i-a făcut praf pe jucătorii de la FCSB: „Circ de prost gust!”. Ce l-a scos din sărite după meciul de la Constanța
Frica lui Cristi Munteanu după ultimul meci al Oțelului din SuperLiga: „Mă rog...
Fanatik
Frica lui Cristi Munteanu după ultimul meci al Oțelului din SuperLiga: „Mă rog să nu promulge domnul președinte Nicușor Dan ‘Legea Novak’!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!