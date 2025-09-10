Cum fura un român sume impresionante de bani direct din bancomat. Mai mulți americani povestesc ce au pățit: „Am crezut că e doar o ușiță”

Victimele fraudei „cash trapping” oferă detalii despre metoda prin care un român fura bani din bancomate în SUA. „Am crezut că e doar o ușiță”, povestește Jonathan Hogue, unul dintre păgubiți.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns o simplă retragere de bani să dezvăluie o schemă internațională de fraudă la bancomate?

Un cetățean român a fost prins în Plano, Texas, . Tehnica, cunoscută sub denumirea de ”cash trapping”, consta în instalarea unui dispozitiv care bloca numerarul retras de clienți, pe care suspectul îl recupera ulterior.

Ionuț Aurel Iova, aflat în prezent în custodia autorităților federale, este căutat internațional. Acesta era dat în urmărire de poliția maghiară pentru infracțiuni legate de droguri, autoritățile din Maryland pentru furturi bancare. În Canada există 56 de mandate emise pe numele său pentru furt și fraudă.

ADVERTISEMENT

Incidentul a fost descoperit după ce un locuitor din Plano a observat ceva neobișnuit la un bancomat drive-up și a raportat situația.

Ce metodă ingenioasă folosea un român pentru a fura în SUA? Mărturiile păgubiților

Semnalarea incidentului a declanșat o anchetă complexă, care a scos la iveală o schemă puțin cunoscută, vizând clienți neatenți ai bancomatelor, precum Jonathan Hogue și Ray McCormick.

ADVERTISEMENT

Primul păgubit, Jonathan Hogue, povestește că o vizită la ATM-ul local l-a lăsat fără cei 700 de dolari pe care încerca să-i retragă. Banii nu au ieșit din aparat, lăsându-l complet confuz. Din fericire, Hogue a făcut o fotografie și, încurajat de șeful său, a depus imediat un raport la poliție.

ADVERTISEMENT

„Arată exact ca o parte a bancomatului. Am crezut că e doar o ușiță care urma să se deschidă și să-mi dea banii. Nu știam ce se întâmplă. N-am mai văzut așa ceva până acum. Nu știam ce să cred”, a declarat Hogue despre experiența cu românul din SUA care fura bani din bancomate, potrivit .

Povestea lui Ray McCormick care a rămas fără bani

Și Ray McCormick a avut parte de aceeași experiență neplăcută: suma de 100 de dolari pe care încerca să o retragă nu a fost eliberată de ATM. Niciunul dintre cei doi rezidenți din Plano nu bănuia că tocmai deveniseră victimele unei fraude sofisticate, de tip ”cash trapping”.

ADVERTISEMENT

„Banii nu au ieșit. Eram uluit și surprins”, a povestit și McCormick.

Cum funcționează schema ”cash trapping”

Infractorii plasau un , blocând astfel banii retrași de clienți. Utilizatorii bancomatului credeau că aparatul are o defecțiune.

Dispozitivele utilizate se potriveau perfect peste mecanismul de eliberare al bancomatului și erau fixate cu bandă dublu-adezivă sau materiale similare. Pentru îndepărtarea lor, infractorul folosea un instrument special, confecționat manual.

„Dispozitivele pe care le folosesc se potrivesc, din câte mi s-a spus și din fotografiile pe care le-am văzut, perfect peste mecanismul de eliberare al bancomatului. Sunt atașate cu bandă dublu-adezivă sau substanță similară și au un instrument special, făcut manual de infractor, pentru a scoate dispozitivul”, a declarat ofițerul Jerry Minton de la Poliția Plano.

Păgubitul Hogue vorbește despre arestarea infractorului internațional

Hogue, unul dintre păgubiți, nu știa că experiența sa neobișnuită avea să declanșeze o anchetă amplă, coordonată între mai multe agenții, care a dus la arestarea presupusului autor și a doi complici în zona Houston.

Autoritățile texane l-au reținut pe Ionuț Aurel Iova în timpul unei opriri în trafic și au colaborat cu Departamentul pentru Securitate Internă pentru desfășurarea operațiunii. Iova se află acum în custodia federală la Montgomery Processing Center din Conroe, Texas.

„Sunt extrem de bucuros că a fost prins. Acest tip nu merită să umble liber pe străzi. Nu merită libertatea pentru că a făcut asta la o scară atât de mare și a rănit atât de mulți oameni. Sunt sigur că nu merită libertatea, așa că mă bucur că a fost prins și că am putut depune un raport la poliție și să pornesc acest lucru”, a spus Hogue, conform sursei internaționale.

Lecția unei fraude sofisticate la bancomat

Cea de-a doua victimă, McCormick, a declarat că este dificil de spus cum pot clienții băncilor să identifice o schemă atât de sofisticată. El este foarte recunoscător că Hogue a ieșit în față și a raportat incidentul.

„Dar ce am învățat din asta este că, dacă se întâmplă ceva, trebuie să raportezi. Cu siguranță voi fi mai atent pe viitor”, a punctat McCormick.