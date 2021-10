Cum i-a condus Nicolae Ciucă pe Scorpionii Roșii în bătălia de la Nassiria! “Am ordonat foc și toată lumea a tras”

Nicolae Ciucă ar putea ajunge pentru a doua oară premierul României. Culmea, de fiecare dată a fost numit șef al Executivului în mijlocul unei crize politice. Data trecută, Ciucă a venit la Palatul Victoria pentru a-l înlocui pe Ludovic Orban, cel care își predase mandatul.

Acum, ministrul Apărării . Atât USR, cât și PSD au transmis că n-ar avea nimic împotriva unui guvern condus de militarul de carieră.

Cum i-a condus Nicolae Ciucă pe Scorpionii Roșii în bătălia din Irak de la Nassiria!

De altfel, Ciucă s-a făcut remarcat pe câmpul de luptă și a participat în mai multe teatre de război, acolo unde armata română a oferit momente impresionante și intens apreciate de americani.

ADVERTISEMENT

Concret, posibilul premier a condus în Irak prima bătălie a soldaților români după cel de-al Doilea Război Mondial. Încă de atunci a fost poreclit „generalul deșertului”.

Pe lângă operațiunea militară din Irak, Ciucă a mers și în Afganistan sau Bosnia. Mai mult decât atât, într-o bătălie devenită deja celebră, Nassiria.

ADVERTISEMENT

A fost lupta care avea să aducă România în atenția militarilor americani drept un aliat de bază. Pe atunci locotenent, Ciucă a rememorat clipele grele care aveau să facă diferența între viața și moartea militarilor români trimiși în Irak.

Contextul în care a avut loc lupta pe care a condus-o Nicolae Ciucă

Vă readucem aminte că pe 20 martie 2003, Statele Unite și aliații invadau Irakul. O făceau într-un breaking news total al televiziunilor care transmiteau pas cu pas defilarea trupelor. Pe 9 aprilie, Saddam Hussein avea să fie dat jos de la putere, însă operațiunile militare au mai continuat preț de încă opt ani de zile.

ADVERTISEMENT

În acest context a fost implicată și armata română, unul în care existau lupte teribile între facțiuni islamice shiite și sunnite, grupări teroriste, mișcări politice, minorități etnice sau diverși lideri locali. Așa a ajuns clericul radical shiit Muqtada al-Sadr să dețină controlul în zonă.

Doar că, într-o seară de mai a anului 2004, oamenii acestuia au intrat într-un clinci serios cu trupele coaliției internaționale din baza White Horse, de lângă orașul Nasiriyah , provincia Dhi Qar din sudul Irakului.

ADVERTISEMENT

Culmea, insurgenții reușiseră să împingă destul de mult și să pună stăpânire și pe podurile de peste râul Eufrat. A fost momentul în care militarii români au primit ordin să asigure controlul asupra trecerii peste ape.

Ce decizii a luat Nicolae Ciucă în lupta de la Nassiria

“Drumul de la câmp până la obiectiv avea să fie presărat de o serie întreagă de suprize”, și-a amintit Nicolae Ciucă, într-o emisiune la . Era locotenent-colonel și comandant al Batalionului 26 Infanterie, “Scorpionii Roșii”, campat la baza White Horse din Irak.

ADVERTISEMENT

Fără să ezite, posibilul viitor premier a ieșit cu o coloană de transportoare blindate din baza militară din apropierea orasului antic Ur.

“Nu am ieșit pe poarta pe care ieșeam de obieci, ci pe o poartă pe care am făcut-o înapoia taberei. Era un combinat perochimic în apropierea taberei White Horse. Ne-am deplasat pe un dig, un drum destul de îngust”, a mai zis Ciucă.

Nu a mai durat mult până când militarii români au fost atacați. Un aruncător de grenade a trimis asupra lor o adevărată ploaie de lovituri. “Acolo am fost întâmpinați cu primele lovituri de AG 7. Pe o coloană de 10 blindate, am avut peste 24 de lovituri de AG 7. A fost o ploaie de lovituri de AG 7. Una dintre ele a lovit la jumătate de metru în fața transportorului în care mă aflam”, a rememorat Nicolae Ciucă.

Subordonații au solicitat îndrumări. “Se trage, ce facem?”, au fost întrebările auzite de Ciucă. “Foc! , am ordonat și toată lumea am executat foc și am avut reacție exact așa cum am planificat misiunea”, a mai zis acesta

Cât de aproape au fost trupele lui Ciucă de dezastru

Din nefericire, în drumul lor către obiectiv, un transportor auto blindat din coloană a rămas în urmă. Acesta avea și echipaj la bord. Serios avariat, TAB-ul românilor abia se mai târa într-o singură roată.

Nicolae Ciucă recunoaște că acela a fost momentul în care teama și-a făcut locul în sufletul lui, dar spune că Dumnezeu i-a apărat pe militari.

“Cine spune că nu există o teamă nu conștietizează realitatea acțiunii respective. Numai că teama aceea iți dă putere. Pentru fiecare dintre noi există un Dumnezeu și ne privește și ne protejează cum poate El mai bine”, a mai povestit Ciucă despre acel moment.

De remarcat că bătălia de la Nasiriyah, din 2004, a ajutat din plin România să câștige încrederea Statelor Unite ca aliat. Așa au urmat și alte operațiuni militare în Irak, dar și în Afganistan. Aproape șapte mii de militari români au ajuns de-a lungul timpului în Irak.

Din păcate, doi soldați nu s-au mai întors niciodată, în timp ce alți 12 au fost răniți.