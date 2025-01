Cum i-a cucerit Dan Șucu pe italieni: „Multă lume a început să-l placă”. Ce spune un jurnalist din „Cizmă” despre Mihăilă și Man

Derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo București l-a prins în Cetatea Băniei pe Angelo D’Andrea. Atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco” l-a dat pe spate pe jurnalistul italian, care a vorbit cu FANATIK la sfârșitul meciului din etapa cu numărul 22 din SuperLiga.

Dan Șucu i-a cucerit pe italieni! Un jurnalist din „Cizmă”, despre Dennis Man și Valentin Mihăilă

FANATIK a stat de vorbă cu Angelo D’Andrea după derby-ul – Dinamo București, scor 1-1. Jurnalistul din „Cizmă” a vorbit despre Dan Șucu și a dezvăluit că noul patron de la Genoa i-a „vrăjit” pe fani după primul interviu în limba italiană.

Angelo D’Andrea nu a plecat fără să spună câteva cuvinte și despre Răzvan Sava, Dennis Man și Valentin Mihăilă. Acesta a comentat și posibilul transfer la Fiorentina al fostului jucător de la FCSB, pe care Gigi Becali a încasat 11 milioane de euro în 2021.

„Am urmărit un interviu cu Dan Șucu astăzi, multă lume a început să-l placă pentru că deja vorbește italiană. Face mici greșeli, dar este absolut normal. Mi-a lăsat o părere bună, dar am văzut că mulți fani Genoa au avut o altă părere la început.

Cred că va fi un președinte bun. Obiectivul din acest an este salvarea de la retrogradare, dar cred că în viitor va face lucruri grozave. Românii din Serie A sunt buni, în special Sava de la Udinese. Toată lumea știe ce fac Mihăilă și Man, fac lucruri grozave în campionatul Italiei.

Transferul la Fiorentina ar fi următorul pas din cariera lui Dennis Man”, a declarat Angelo D’Andrea pentru FANATIK.

Un jurnalist din „Cizmă” a venit la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 1-1! Ce spune despre nivelul fotbalului românesc

nu este singurul meci din România la care a fost Angelo D’Andrea. Jurnalistul a fost la partide jucate pe teren propriu de Dinamo, Rapid București, FCSB și Petrolul Ploiești.

Atmosfera din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” l-a dat pe spate pe Angelo D’Andrea. Suporterii de la Dinamo București au făcut show în deplasarea din Bănie, însă nici fanii Universității Craiova nu s-au lăsat mai prejos.

„În urmă cu 10 ani am venit pentru prima dată în România, am venit pentru muncă. Am prieteni români în Italia, am vrut să îmi schimb viața și să găsesc un job. Îmi place țara, mă simt bine, a fost o alegere bună să vin în România.

Am venit în Craiova să văd târgul de Crăciun, îmi place orașul. Am avut oportunitatea să vin la Craiova – Dinamo, am zis de ce nu? Cred că scorul este corect, a fost o atmosferă frumoasă. Nivelul fotbalului românesc a fost destul de slab, dar cred că nivelul s-a ridicat.

România a jucat la Euro 2024, fotbalul românesc începe să se îmbunătățească”, a mai spus Angelo D’Andrea.