Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum i-a dat Adrian Porumboiu primul cartonaș roșu din carieră lui Adrian Ilie: “Mi-a plăcut, dar dacă s-a urcat pe gard la galerie ce să-i fac?” 

Primul cartonaș roșu pe care Adrian Ilie l-a primit în prestigioasa sa carieră se leagă de numele marelui Adrian Porumboiu. Ce s-a întâmplat pe vremea când ”Cobra” evolua la Craiova.
Adrian Baciu
26.02.2026 | 08:15
Cum i-a dat Adrian Porumboiu lui Adrian Ilie primul cartonaș roșu din carieră. Ce a făcut ”Cobra”. Sursa foto: colaj Fanatik
Puțină lume cunoaște faptul că marele atacant al fotbalului românesc, Adrian Ilie, a încasat primul cartonaș roșu din cariera sa de excepție pe când evolua la o echipă din România. S-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, în tinerețea ”Cobrei”, iar ”vinovat” de pedeapsă este nimeni altul decât Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru internațional pe care l-a dat România.

Adi Ilie dezvăluie de ce a primit primul cartonaș roșu pe când juca la Craiova

Când spunem Adrian Ilie ne referim la un atacant de mare clasă, de execuție, de o finețe rară, cu goluri care au rămas în memoria fanilor și în istoria fotbalului. E destul să amintim aici bijuteria din meciul cu Columbia de la Mondialul din Franța 1998.

Nu mulți știu însă că fostul mare vârf al ”tricolorilor”, al Stelei, al Valenciei sau al lui Galatasaray a avut și un moment de rătăcire la începutul carierei. Mai exact, ”Cobra” a încasat un cartonaș roșu pe când evolua la Electroputere Craiova. Cine i l-a acordat? Adrian Porumboiu. De ce? Fostul mare arbitru a explicat acest lucru în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Nea Adi, m-ați adus cu capul pe umeri când mi-ați dat primul cartonaș roșu. Am zis că nu mai greșesc niciodată. (n.r. ce s-a întâmplat?) Mi-a dat cartonaș roșu când jucam la Electroputere”, a spus Adi Ilie.

”Cobra” a explicat apoi de ce a fost eliminat. ”(n.r. Primul tău cartonaș roșu din carieră? Cum?) Eu nu mai îmi aduc aminte așa de bine. Eram mic. Fugeam cu șorțul puțin lăsat jos”.

Adrian Porumboiu dezvăluie cum s-a petrecut momentul în care i-a acordat lui Adrian Ilie primul cartonaș roșu din cariera marelui atacant

Imediat a venit versiunea ”oficială” a eliminării lui Adi Ilie, prima din carieră. Adrian Porumboiu spune că i-a dat roșu pentru că, fiind deja avertizat, atacantul s-a dus la galerie, și-a scos tricoul și l-a aruncat pe gard.

”Haideți să povestim. Adi (Ilie) juca la Electroputere Craiova și era un derby cu Universitatea Craiova, un meci cu ambițiile care erau în momentul acela între cele două echipe din același oraș. Era 0-0, apoi, în minutul 89, a reușit două driblinguri și a marcat un gol foarte, foarte frumos.

Având un cartonaș galben până în acest moment, s-a dus, și-a scos tricoul și l-a aruncat pe gard unde era galeria lui Electroputere. Ce puteam să-i fac altceva? Mi-a plăcut, un jucător foarte bun, dar una e ce-ți place, altul e ce scrie regulamentul”, descrie Porumboiu, momentul eliminării lui Ilie.

Adi Ilie mai adaugă și spune, despre același moment, că el s-a dus, de fapt, la galeria rivalilor de la Universitatea. ”Da, a fost primul cartonaș roșu din cariera mea. Situația mea era că am greșit galeria. M-am dus la cei de la Universitatea Craiova”.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
