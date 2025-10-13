Sport

Cum i-a dat Cristi Chivu peste cap pe fotbaliștii de la Inter. Analiză de impact în Gazzetta dello Sport

Cristi Chivu a produs mai multe modificări importante la Inter, prin care i-a surprins inclusiv pe fotbaliștii care se află de mult timp la echipă. Presa din Italia a analizat metodele tehnicianului român.
Bogdan Mariș
13.10.2025 | 16:23
Cum ia dat Cristi Chivu peste cap pe fotbalistii de la Inter Analiza de impact in Gazzetta dello Sport
Jurnaliștii italieni au scos în evidență modul în care Cristi Chivu a „revoluționat-o” pe Inter. FOTO: Hepta

Interul lui Cristi Chivu și-a revenit după eșecurile cu Udinese și Juventus și traversează un moment foarte bun, cu 5 victorii consecutive în toate competițiile. Gazzetta dello Sport a scos în evidență o inovație folosită de tehnicianul român care i-a suprins pe fotbaliștii vicecampioanei Europei.

Cum i-a dat Cristi Chivu peste cap pe fotbaliștii de la Inter

Celebra publicație italiană a subliniat faptul că antrenorul român anunță primul 11 cu doar 3 ore înainte de startul jocurilor, iar schimbările din timpul partidelor nu sunt deloc previzibile. „Până acum câteva luni, primul 11 al lui Inter putea fi numit din memorie, dar astăzi nici măcar jucătorii nu știu dacă și cât vor juca în următorul meci. Oficial, fotbaliștii află echipa de start cu doar 3 ore înainte de meci.

E o mișcare nouă a lui Chivu, cu intenția de a-i ține concentrați pe jucători. Nu este singura modificare introdusă de noul antrenor însă, cea mai importantă fiind legată de schimbări. Nu există schimbări făcute din obișnuință, cei care încasează cartonașe galbene nu sunt automat schimbați, modificările se fac în funcție de momentele din meciuri.

În toate competițiile, există spațiu pentru toți jucătorii din lot. Nu e o mare problemă dacă o schimbare făcută devreme duce la mici supărări (precum cea a lui Dumfries din meciul cu Cremonese). De fapt, este un lucru binevenit”, au transmis cei de la Gazzetta dello Sport.

Ce urmează pentru Cristi Chivu la Inter

După pauza internațională, Inter va avea un program complicat, în special pe plan intern. Pe 18 octombrie, „nerazzurii” vor juca pe terenul fostei echipe a lui Cristi Chivu, AS Roma, formație aflată momentan pe locul 2 în clasament. Apoi, urmează un alt meci în deplasare, în Champions League, contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise.

Pe 25 octombrie, milanezii vor avea un nou duel extrem de complicat, pe terenul actualului lider, Napoli, formație care a înregistrat 5 victorii și un eșec până acum în Serie A. Momentan, Inter ocupă locul 4 în campionat, cu 12 puncte. În Champions League, trupa lui Cristi Chivu are punctaj maxim după două runde și ocupă tot poziția a patra, datorită golaverajului.

