Cum i-a dat Cristi Chivu peste cap pe fotbaliștii de la Inter. Analiză de impact în Gazzetta dello Sport

. a scos în evidență o inovație folosită de tehnicianul român care i-a suprins pe fotbaliștii vicecampioanei Europei.

Cum i-a dat Cristi Chivu peste cap pe fotbaliștii de la Inter

Celebra publicație italiană a subliniat faptul că antrenorul român anunță primul 11 cu doar 3 ore înainte de startul jocurilor, iar schimbările din timpul partidelor nu sunt deloc previzibile. „Până acum câteva luni, primul 11 al lui Inter putea fi numit din memorie, dar astăzi nici măcar jucătorii nu știu dacă și cât vor juca în următorul meci. Oficial, fotbaliștii află echipa de start cu doar 3 ore înainte de meci.

E o mișcare nouă a lui Chivu, cu intenția de a-i ține concentrați pe jucători. Nu este singura modificare introdusă de noul antrenor însă, cea mai importantă fiind legată de schimbări. Nu există schimbări făcute din obișnuință, cei care încasează cartonașe galbene nu sunt automat schimbați, modificările se fac în funcție de momentele din meciuri.

În toate competițiile, există spațiu pentru toți jucătorii din lot. Nu e o mare problemă dacă o schimbare făcută devreme duce la mici supărări (precum cea a lui Dumfries din meciul cu Cremonese). De fapt, este un lucru binevenit”, au transmis cei de la Gazzetta dello Sport.

Ce urmează pentru Cristi Chivu la Inter

După pauza internațională, Inter va avea un program complicat, în special pe plan intern. Pe 18 octombrie, „nerazzurii” vor juca pe terenul fostei echipe a lui Cristi Chivu, AS Roma, formație aflată momentan pe locul 2 în clasament. Apoi, urmează un alt meci în deplasare, în Champions League, contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise.

Pe 25 octombrie, milanezii vor avea un nou duel extrem de complicat, pe terenul actualului lider, Napoli, formație care a înregistrat 5 victorii și un eșec până acum în Serie A. Momentan, Inter ocupă locul 4 în campionat, cu 12 puncte. și ocupă tot poziția a patra, datorită golaverajului.