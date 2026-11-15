Sport

Cum i-a dat Gică Hagi șah-mat Poloniei! Cele 5 decizii care au adus victoria României

Alex Bodnariu
15.11.2026 | 16:55
Cum ia dat Gica Hagi sahmat Poloniei Cele 5 decizii care au adus victoria Romaniei
SPECIAL FANATIK
Cum a câștigat Gică Hagi duelul tactic cu Polonia. Cinci decizii care au făcut diferența
Gică Hagi a surprins pe toată lumea în România – Polonia! Cinci decizii au schimbat soarta meciului de pe Arena Națională. Ce spun cifrele Wyscout.
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România a obținut prima victorie în actuala ediție din Nations League, 2-1 cu Polonia, iar Gică Hagi a câștigat unul dintre cele mai importante dueluri tactice de la instalarea pe banca naționalei. Selecționerul a surprins prin alegerile din primul „11”, a găsit soluțiile potrivite în repriza secundă și a reușit să-l neutralizeze pe Robert Lewandowski. FANATIK a analizat raportul Wyscout și prezintă cele cinci decizii care au făcut diferența pe Arena Națională.

Cum a câștigat Gică Hagi duelul tactic cu Polonia. Cinci decizii care au făcut diferența

După patru înfrângeri consecutive și umilința suferită la Varșovia, scor 0-6, naționala României avea nevoie de un rezultat care să-i redea încrederea. Tricolorii au reușit să se revanșeze sâmbătă seară, în fața propriilor suporteri, după o partidă în care au avut de suferit. Polonezii au avut mai mult mingea, însă tricolorii au profitat de greșelile adversarilor din zona centrală a terenului.

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Desfășurătorul meciului România - Polonia. În ce momente a fost echipa lui Hagi mai puternică în atac. Foto: Wyscout
Desfășurătorul meciului România – Polonia. În ce momente a fost echipa lui Hagi mai puternică în atac. Foto: Wyscout

Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii importante. România a încercat să închidă spațiile dintre linii și să limiteze posibilitățile de finalizare ale polonezilor. După pauză, oaspeții au început să controleze tot mai mult jocul, însă Gică Hagi a găsit soluțiile care au schimbat soarta întâlnirii. Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, iar Dennis Man a majorat avantajul patru minute mai târziu. Polonia a redus din diferență prin Regula, în minutul 82, dar tricolorii au rezistat presiunii din final și au obținut primele trei puncte din această campanie.

IndicatorRomâniaPolonia
Goluri21
Posesie43%57%
Goluri așteptate (xG)0,711,92
Șuturi1014
Șuturi pe poartă43
Cornere47
Pase322404
Pase reușite254331
Pase progresive reușite2947
Pase în careu reușite310
Centrări reușite27
Dueluri câștigate94100
Intercepții4739
Degajări4423
Recuperări7995

Lisav Eissat, surpriza lui Hagi! L-a făcut uitat pe Bancu

Una dintre cele mai inspirate decizii ale lui Gică Hagi a fost titularizarea lui Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Selecționerul a preferat un fotbalist obișnuit să evolueze în centrul defensivei, înalt și puternic fizic, pentru a oferi mai multă siguranță pe partea stângă.

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Mutarea s-a dovedit inspirată. Deși nu este un fundaș lateral de meserie, Eissat a părut confortabil în noua poziție și a reușit să câștige majoritatea duelurilor defensive. Nu s-a limitat la protejarea propriei porți, ci a încercat să participe și la construcția ofensivă. Eissat a câștigat 11 dintre cele 19 dueluri disputate, cu un procentaj de 58%. Mai important, a ieșit învingător în 7 dintre cele 10 dueluri defensive, un procentaj de 70%. A reușit patru intercepții și șase degajări.

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IndicatorLisav Eissat
Minute jucate (inclusiv prelungiri)96
Acțiuni reușite30/50 (60%)
Dueluri câștigate11/19 (58%)
Dueluri defensive câștigate7/10 (70%)
Dueluri aeriene câștigate2/4 (50%)
Intercepții4
Degajări6
Pase precise15/20 (75%)
Pase precise în ultima treime3/5 (60%)
Driblinguri reușite1/1 (100%)

În ofensivă, Eissat a încercat cinci pase către ultima treime, dintre care trei au fost precise, și a reușit singurul dribling încercat. Comparativ, Andrei Rațiu a avut trei pase către ultima treime, dintre care două reușite, și nu a înregistrat niciun dribling.

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Alexandru Cicâldău, înlocuitorul perfect pentru Răzvan Marin! A confirmat forma de la Universitatea Craiova

Absența lui Răzvan Marin, suspendat pentru confruntarea cu Polonia, reprezenta una dintre problemele importante ale selecționerului. Hagi avea nevoie de un mijlocaș capabil să ofere echilibru, dar și să participe la faza ofensivă. Alegerea lui Alexandru Cicâldău s-a dovedit câștigătoare. Fotbalistul Universității Craiova a confirmat perioada bună pe care o traversează la echipa de club. Titularizat alături de Tudor Băluță și Vlad Dragomir, Cicâldău a făcut legătura între cele două compartimente și a încercat să ofere soluții de pasă în zonele în care România putea avansa.

Cum au atacat cele două naționale
Cum au atacat cele două naționale

 

În minutul 68, Cicâldău a deschis scorul și a deblocat o partidă în care tricolorii își creaseră foarte puține ocazii importante. Nu s-a remarcat însă doar prin golul marcat. În cele 82 de minute petrecute pe teren, Cicâldău a avut 46 de acțiuni, dintre care 32 reușite. A completat 22 dintre cele 28 de pase și a câștigat cinci dintre cele nouă dueluri.

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IndicatorAlexandru Cicâldău
Minute jucate82
Goluri1
Goluri așteptate (xG)0,13
Șuturi / pe poartă2/1
Acțiuni reușite32/46 (70%)
Pase precise22/28 (79%)
Pase înainte precise9/13 (69%)
Pase în ultima treime precise3/5 (60%)
Dueluri câștigate5/9 (56%)
Intercepții2

Introducerea lui Daniel Bîrligea a schimbat jocul României! Mutarea lui Hagi care a decis meciul

Cea mai importantă intervenție tactică a lui Gică Hagi a venit în minutul 67. Selecționerul a decis să-l introducă pe Daniel Bîrligea în locul lui Florinel Coman. Schimbarea a avut efect imediat. La numai un minut după intrarea atacantului, România a deschis scorul prin Cicâldău, iar în minutul 72, Dennis Man a făcut 2-0. Bîrligea a avut o contribuție decisivă la ambele reușite ale tricolorilor. Mai mult, vârful putea să-și treacă în cont încă o pasă de gol, însă colegul său, Ianis Stoica, a ratat dintr-o poziție excelentă.

IndicatorDaniel Bîrligea
Minute jucate29
Pase decisive1
Assisturi așteptate (xA)0,53
Pase-cheie reușite2/2 (100%)
Pase filtrante reușite1/1 (100%)
Pase precise4/6 (67%)
Pase înainte precise2/2 (100%)
Dueluri câștigate5/12 (42%)
Dueluri aeriene câștigate2/5 (40%)
Atingeri în careul advers2
Intercepții3

Spre deosebire de Florinel Coman, care preferă să participe la construcție și să primească mingea în zone mai largi, vârful de la Frosinone a căutat spațiile dintre fundașii polonezi și a încercat să ofere soluții pentru pasele verticale.

Marius Corbu, pariul câștigător al lui Hagi! Câștig mare pentru naționala României

În minutul 67, Gică Hagi a luat o altă decizie importantă. Selecționerul l-a scos pe Ianis Hagi și l-a introdus pe Marius Corbu, oferindu-i acestuia șansa de a debuta la prima reprezentativă. Ianis nu făcuse neapărat o partidă slabă. Căpitanul tricolorilor a încercat să participe la construcție, a câștigat nouă dintre cele 16 dueluri și a reușit două dintre cele cinci centrări. Totuși, în apropierea careului advers, a lipsit ultima pasă.

IndicatorIanis HagiMarius Corbu
Minute jucate6729
Acțiuni reușite26/50 (52%)7/20 (35%)
Acțiuni nereușite2413
Pase precise17/24 (71%)0/3 (0%)
Dueluri câștigate9/16 (56%)6/12 (50%)
Dueluri ofensive câștigate4/6 (67%)3/4 (75%)
Dueluri defensive câștigate0/3 (0%)1/4 (25%)
Intercepții12
Driblinguri reușite1/1 (100%)1/1 (100%)
Degajări13

Hagi a simțit că echipa avea nevoie de prospețime și de un fotbalist dispus să intre în dueluri. Corbu a arătat curaj și nu a evitat contactele cu adversarii. În numai 29 de minute, a participat la 12 dueluri, dintre care a câștigat șase. Mai mult, a ieșit învingător în trei dintre cele patru dueluri ofensive și a reușit două intercepții.

Robert Lewandowski, anihilat de defensiva României! Drăgușin și Coubiș au câștigat bătălia cu starul Poloniei

Robert Lewandowski a fost coșmarul României în partida tur. Atacantul polonez înscrisese de trei ori în victoria cu 6-0 de la Varșovia. Selecționerul a mizat pe cuplul Radu Drăgușin – Andrei Coubiș în centrul defensivei. Cei doi au avut misiunea de a-i reduce spațiile lui Lewandowski, de a-l împiedica să primească mingea în poziții favorabile și de a proteja zona centrală a careului.

IndicatorRadu DrăgușinAndrei Coubis
Minute jucate9696
Dueluri câștigate6/15 (40%)6/12 (50%)
Dueluri aeriene câștigate2/6 (33%)4/6 (67%)
Intercepții96
Degajări78
Șuturi blocate21
Pase precise26/33 (79%)40/44 (91%)

România a încercat să reducă posibilitățile polonezilor de a-l găsi pe atacant prin centrări. Misiunea nu a fost deloc simplă. Adversarii au trimis 18 centrări, dintre care șapte precise, și au avut 11 șuturi din interiorul careului. Cu toate acestea, Lewandowski nu a reușit să înscrie. În cele 70 de minute petrecute pe teren, atacantul a expediat două șuturi, unul singur pe poartă, și a acumulat un xG de 0,31.

Lewandowski nu a câștigat niciunul dintre cele șase dueluri ofensive disputate. Un merit important i-a revenit și lui Otto Hindrich. Portarul României a avut două intervenții salvatoare în repriza secundă, la șuturile lui Lewandowski, din minutul 62, și Benedyczak, din minutul 80.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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