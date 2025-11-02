Sport

Cum i-a dat o palmă Dănuț Lupu patronului lui Panathinaikos: „Pui de cățea, înjuri la mine?! Mi-a pus pistolul la cap și l-am plesnit!”

Dănuț Lupu a fost mereu un jucător rebel. Considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai României, fostul mijlocaș a evoluat inclusiv la Panathinaikos, unde a avut o relație zbuciumată cu Vardis Vardinogiannis
Cristian Măciucă
02.11.2025 | 08:40
Cum ia dat o palma Danut Lupu patronului lui Panathinaikos Pui de catea injuri la mine Mia pus pistolul la cap si lam plesnit
EXCLUSIV FANATIK
Cum i-a dat o palmă Dănuț Lupu patronului lui Panathinaikos: „Pui de cățea, înjuri la mine?! Mi-a pus pistolul la cap și l-am plesnit!” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu (58 de ani) a fost invitatul lui Cristi Coste la podcastul FANATIK DINAMO. Fostul playmaker a povestit o întâmplare uluitoare cu Vardis Vardinogiannis, fostul patron de la Panathianikos.

Dănuț Lupu, „bad boy” la Panathinaikos

Dănuț Lupu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a dat România. El a jucat cu naționala la CM 1990, după care a prins transferul în Grecia, la Panathinaikos.

ADVERTISEMENT

Aceasta ar fi trebuit să fie trambulina către echipele mari ale Europei, dar Lupu a plecat cu scandal de la Atena. „La o discuție mai aprins cu domnul Vardinogiannis, el a făcut un gest mai de mafiot, eu am făcut un gest mai de golan. Am fugit în România, am venit în România. După 10 zile m-am trezit cu vreo 10 generali și cu vreo 3 miniștri. 

Domnul Vardinogiannis a spus că dacă nu mă întorc în Grecia oprește comerțul cu România. Nu am vrut să mă duc, am zis că mă las de fotbal. Pe undeva mă așteptam la ce o să se întâmple. Și totuși m-am întors. M-a convins până la urmă.

ADVERTISEMENT
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există...
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție

Mai avea un pic și trimitea armata după mine. Eu am zis că mă las de fotbal, că nu mă mai întorc în Grecia. Dar, după nevastă-mea, al doilea lucru pe care l-am iubit a fost fotbalul. Fiindcă doamna m-a echilibrat foarte mult. Lăsând la o parte părinții, ea a cam fost echilibrul meu în viață. Dacă stau să mă gândesc și o spun cu mândrie, sunt cam printre puținii care a rămas însurat cu prima soție”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea

Cine a fost Vardis Vardinogiannis

Născut pe 4 decembrie 1993 și decedat pe 12 noiembrie 2024, fostul patron al lui Panathinaikos, Vardis Vardinogiannis, a fost un magnat grec în domeniul petrolului, energiei şi transporturilor maritime.

(n.r. – Ce gest de golan ai făcut?) L-am plesnit. (n.r. – I-ai dat o palmă?) Da. S-a șocat. Eram la el în birou. La Vardinogiannis ajungeai așa: doar el mergea cu liftul până la etajul 5. În schimb, toți care urcau la el, liftul nu mergea decât până la 3. Și de la 3 la 5 treceai prin patru filtre. Îți spuneau și ce ai mâncat cu două zile în urmă. La vremea aceea, dacă nu mă înșel, era al 3-lea om din lume ca bani.

ADVERTISEMENT

Poate și eu am greșit un pic cu el. M-am încăpățânat. El a greșit foarte mult când nu îmi dădea banii din salariu. Îmi spunea ‘Ascultă-mă pe mine, când o să pleci de la mine, o să fii cel mai bogat om din România’. 

Îi spuneam că pe mine nu mă interesează asta, că eu vreau banii. Mă lua cu niște povești că investește banii în niște rafinării pe la el. Niște povești pe vremea aia de adormit copii.

(n.r. – De ce i-ai dat o palmă?) Mi-a pus pistolul la cap. (n.r. – Era încărcat?) Păi ce vrei să fie descărcat? A tras și în tribună după unul la Atena.

În viața de multe ori iei decizii de a fi sau a nu fi. El a făcut gestul ăsta pentru că eu l-am înjurat foarte urât, dar eu nu am știut și 4 luni nu mi-a dat de înțeles că știe vreun cuvânt în română. Eu 4 luni vorbeam cu nevastă-mea, dar el nu mi-a dat de înțeles că ar înțelege un lucru. Și în momentul ăla el mi-a zis ce se întâmplă de nu vreau să mai joc.

Aveam un traducător, un bătrân, care traducea numai ce voia el, ca să nu îl supere pe Vardinogiannis. Eu am înțeles că nu îi spune ce spuneam eu și am început să îl înjur. 

Și atunci el a spus ‘Tu, pui cățea, înjuri la mine? Eu hap Europa, România pa!’”, a adăugat Lupu.

Ce a făcut Dănuț Lupu la Panathinaikos

După Revoluție, Dănuț Lupu s-a transferat de la Dinamo la Panathinaikos în schimbul sumei de aproximativ 2 milioane de dolari. Deși a jucat doar un sezon, în care a evoluat în 10 meciuri și a marcat 1 gol, el a reușit să cucerească titlul cu gruparea elenă. După plecarea de la Panathinaikos, din 1991, Lupu a mai jucat în Grecia la două echipe, Korinthos (1991-1993) și OFI Creta.

„Am fugit, m-am urcat în mașină. Nu m-am dus nici acasă. Aveam pașaportul în mașină. Am ajuns la Salonic cu cea mai mare viteză posibilă pe care am avut-o în viața mea. La 2 săptămâni m-am trezit cu 10 indivizi îmbrăcați frumos la ușă de s-au speriat ai mei și m-am întors înapoi cu nea Vasile, generalul Suceavă, cu încă vreo 2-3 domni drăguți”, a conchis fostul mare mijlocaș român.

DOSARE SECRETE | CONFLICTUL INCREDIBIL cu Vardinoianis care L-A BAGAT LA PUSCARIE pe Lupu in Grecia

Dan Alexa, surprins în compania unei celebre vedete tv, după Asia Express. Cum...
Fanatik
Dan Alexa, surprins în compania unei celebre vedete tv, după Asia Express. Cum s-au afișat cei doi
Pe urmele tatălui! Gol superb marcat de fiul lui Cristiano Ronaldo! Comentatorii au...
Fanatik
Pe urmele tatălui! Gol superb marcat de fiul lui Cristiano Ronaldo! Comentatorii au înnebunit când au văzut reușita. Video
Ciprian Marica ridică în slăvi staff-ul lui Dinamo după „remontada“ cu CFR. Care...
Fanatik
Ciprian Marica ridică în slăvi staff-ul lui Dinamo după „remontada“ cu CFR. Care au fost remarcații fostului atacant
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut...
iamsport.ro
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut un defect în viață: nu mi-a plăcut să am șefi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!