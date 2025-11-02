Cum i-a dat o palmă Dănuț Lupu patronului lui Panathinaikos: „Pui de cățea, înjuri la mine?! Mi-a pus pistolul la cap și l-am plesnit!”

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu (58 de ani) a fost invitatul lui Cristi Coste la podcastul FANATIK DINAMO. Fostul playmaker a povestit o întâmplare uluitoare cu Vardis Vardinogiannis, fostul patron de la Panathianikos.

Dănuț Lupu, „bad boy” la Panathinaikos

Dănuț Lupu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a dat România. El a jucat cu naționala la CM 1990, după care a prins transferul în Grecia, la Panathinaikos.

Aceasta ar fi trebuit să fie trambulina către echipele mari ale Europei, dar „La o discuție mai aprins cu domnul Vardinogiannis, el a făcut un gest mai de mafiot, eu am făcut un gest mai de golan. Am fugit în România, am venit în România. După 10 zile m-am trezit cu vreo 10 generali și cu vreo 3 miniștri.

Domnul Vardinogiannis a spus că dacă nu mă întorc în Grecia oprește comerțul cu România. Nu am vrut să mă duc, am zis că mă las de fotbal. Pe undeva mă așteptam la ce o să se întâmple. Și totuși m-am întors. M-a convins până la urmă.

Mai avea un pic și trimitea armata după mine. Eu am zis că mă las de fotbal, că nu mă mai întorc în Grecia. Dar, după nevastă-mea, al doilea lucru pe care l-am iubit a fost fotbalul. Fiindcă doamna m-a echilibrat foarte mult. Lăsând la o parte părinții, ea a cam fost echilibrul meu în viață. Dacă stau să mă gândesc și o spun cu mândrie, sunt cam printre puținii care a rămas însurat cu prima soție”, a declarat Dănuț Lupu,

Cine a fost Vardis Vardinogiannis

Născut pe 4 decembrie 1993 și decedat pe 12 noiembrie 2024, fostul patron al lui Panathinaikos, Vardis Vardinogiannis, a fost un magnat grec în domeniul petrolului, energiei şi transporturilor maritime.

„(n.r. – Ce gest de golan ai făcut?) L-am plesnit. (n.r. – I-ai dat o palmă?) Da. S-a șocat. Eram la el în birou. La Vardinogiannis ajungeai așa: doar el mergea cu liftul până la etajul 5. În schimb, toți care urcau la el, liftul nu mergea decât până la 3. Și de la 3 la 5 treceai prin patru filtre. Îți spuneau și ce ai mâncat cu două zile în urmă. La vremea aceea, dacă nu mă înșel, era al 3-lea om din lume ca bani.

Poate și eu am greșit un pic cu el. M-am încăpățânat. El a greșit foarte mult când nu îmi dădea banii din salariu. Îmi spunea ‘Ascultă-mă pe mine, când o să pleci de la mine, o să fii cel mai bogat om din România’.

Îi spuneam că pe mine nu mă interesează asta, că eu vreau banii. Mă lua cu niște povești că investește banii în niște rafinării pe la el. Niște povești pe vremea aia de adormit copii.

(n.r. – De ce i-ai dat o palmă?) Mi-a pus pistolul la cap. (n.r. – Era încărcat?) Păi ce vrei să fie descărcat? A tras și în tribună după unul la Atena.

În viața de multe ori iei decizii de a fi sau a nu fi. El a făcut gestul ăsta pentru că eu l-am înjurat foarte urât, dar eu nu am știut și 4 luni nu mi-a dat de înțeles că știe vreun cuvânt în română. Eu 4 luni vorbeam cu nevastă-mea, dar el nu mi-a dat de înțeles că ar înțelege un lucru. Și în momentul ăla el mi-a zis ce se întâmplă de nu vreau să mai joc.

Aveam un traducător, un bătrân, care traducea numai ce voia el, ca să nu îl supere pe Vardinogiannis. Eu am înțeles că nu îi spune ce spuneam eu și am început să îl înjur.

Și atunci el a spus ‘Tu, pui cățea, înjuri la mine? Eu hap Europa, România pa!’”, a adăugat Lupu.

Ce a făcut Dănuț Lupu la Panathinaikos

După Revoluție, Dănuț Lupu s-a transferat de la Dinamo la Panathinaikos în schimbul sumei de aproximativ 2 milioane de dolari. Deși a jucat doar un sezon, în care a evoluat în 10 meciuri și a marcat 1 gol, el a reușit să cucerească titlul cu gruparea elenă. După plecarea de la Panathinaikos, din 1991, Lupu a mai jucat în Grecia la două echipe, Korinthos (1991-1993) și OFI Creta.

„Am fugit, m-am urcat în mașină. Nu m-am dus nici acasă. Aveam pașaportul în mașină. Am ajuns la Salonic cu cea mai mare viteză posibilă pe care am avut-o în viața mea. La 2 săptămâni m-am trezit cu 10 indivizi îmbrăcați frumos la ușă de s-au speriat ai mei și m-am întors înapoi cu nea Vasile, generalul Suceavă, cu încă vreo 2-3 domni drăguți”, a conchis fostul mare mijlocaș român.