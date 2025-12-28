Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Dănuț Lupu a rememorat celebrul episod petrecut în 1996 la un meci Jiul Petroșani – Dinamo, cu Miron Cozma în prim-plan

În 1996 fostul mare mijlocaș ofensiv evolua pentru echipa din „Ștefan cel Mare” și a avut parte de un eveniment extrem de tensionat cu ocazia unui meci disputat în deplasare cu Jiul Petroșani, formația din orașul controlat practic la acea vreme de către Miron Cozma.

Lupu și coechipierii săi au fost atacați atunci de mai mulți indivizi, cu respectivul personaj în prim-plan, iar lucrurile ar fi putut degenera ușor în ceva foarte grav. Conflictul a izbucnit de la o fază în principiu banală de joc.

„A fost în timpul meciului. (n.r. Dacă a primit un cap în gură de la Miron Cozma) Nici nu îmi ajungea cu capul… S-a ridicat, dar m-am dat într-o parte. Nu asta a fost problema. Problema a fost că pe culoar, când ne-am dus spre vestiar, nu știu dacă ar fi făcut-o sau nu, dar cineva a vrut să mă taie.

Am intrat în vestiar. Noi eram echipa Ministerului pe vremea aia. A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar Miron Cozma cu încă trei inși după el. Bine, poate și datorită faptului că am fost de mic crescut altfel…

Se terminase meciul. A intrat peste noi în vestiar. Lui Prunea parcă i-a dat o palmă și eu mi-am luat o țigară și m-am dus la baie. Nu a venit după mine. Am stat trei ore în vestiar și am plecat cu o mașină blindată de la stadion.

L-am prins după aia, la vreo un an de zile. L-am prins la Nicu Gheară în birou. Ne-am împăcat. La Petroșani făcea ce voia el, Dumnezeu. Și a fost de la un simplu fault. A intrat în teren. Când a vrut să dea cu capul în gură atunci, pe teren intrase după mine.

Îți dai seama, ăia, polițiștii, se uitau, nu avea curaj nimeni să-i spună nimic. După aia, după mulți ani, avocata mea i-a fost soție. Aveam o relație foarte bună, am și acum, cu Nicu Gheară. La vremea aia încă era mai…

Am vrut să mă iau de el și nu m-a lăsat Nicu. Bine, și-a cerut și el scuze atunci. Avea el vreo problemă cu Nicu pe vremea aia, nu știu ce aveau ei de împărțit”, a povestit la