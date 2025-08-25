Sport

Cum i-a distrus Mircea Sandu echipa lui Marian Iancu: „A vrut să se răzbune! Conducător mare, fără sentimente”

Cauza pentru care Mircea Sandu i-a ruinat echipa lui Marian Iancu: „A vrut să se răzbune! Conducător mare, fără sentimente"
Catalin Oprea
25.08.2025 | 15:00
Cum ia distrus Mircea Sandu echipa lui Marian Iancu A vrut sa se razbune Conducator mare fara sentimente
EXCLUSIV FANATIK
Cât de mult a greșit Mircea Sandu în războiul cu Marian Iancu? / Foto: colaj FANATIK din poze Sport Pictures

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir au dezbătut asupra modalității în care Mircea Sandu s-a răzbunat pe Marian Iancu, distrugându-i echipa de club, pe Politehnica Timișoara.

Mircea Sandu, considerat de Dumitru Dragomir și Horia Ivanovici omul care i-a distrus echipa lui Marian Iancu

În septembrie 2012, Poli Timișoara s-a desființat oficial, după ce nu i s-a mai acordat licența pentru Liga 1 din cauza problemelor financiare. Dumitru Dragomir a recunoscut că prietenul său, Mircea Sandu, a greșit față de Marian Iancu.

„Oracolul” a admis că fostul președinte al FRF a vrut să se răzbune pe Iancu. Dragomir l-a catalogat pe Sandu drept un conducător mare, lipsit însă de sentimente. La rândul său, Horia Ivanovici s-a arătat indignat de cinismul lui Mircea Sandu.

„Da, un picuț a greșit Mircea Sandu față de Marian Iancu. A vrut să se răzbune pe Iancu, dar nu știu de ce. Iancu, gură bogată Iancu! Un tip inteligent! Și cred că l-a deranjat pe Mircea Sandu. L-a deranjat un picuț. 

Și Iancu, Iancu te face să te răzbuni pe el. Băi, este și un om serios, băi! Bați palma cu Iancu pe ceva? Știi sigur că 100% nu iese din cuvânt! (Horia Ivanovici: Da, nea’ Mitică, da, vrei să-ți spun ceva?

Horia Ivanovici, contrariat de răzbunarea lui Mircea Sandu pe Marian Iancu

Cum ai zis și tu. Bă, oricât te mai iei în gură, cum se sare calul, că a sărit și Iancu calul și așa mai departe. Așa, bă, da nu îi iei omului echipa, nu-i desființezi echipa. Adică nu te duci să-l omori, să-l împuști și să-l îngropi!

A vrut să se răzbune! Așa fac conducătorii, distrug și…Conducător mare, fără sentimente a fost Mircea Sandu, aceștia reușesc în lume! Îl faci praf! (Horia Ivanovici: Și dansezi și peste cadavrul lui, nu?!) Bineînțeles!”, a declarat Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui DON Mitică”, luni, pe 28 iulie, în dialog cu Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici, show incendiar cu Dumitru Dragomir

