Cum i-a enervat Cristiano Ronaldo pe toți fanii lui Messi. A devenit dușmanul Argentinei cu un singur click

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a urmărit Cupa Mondială și după ce Portugalia a fost eliminată de Spania în optimi. Înainte de finala pe care ibericii aveau să o câștige contra Argentinei lui Lionel Messi, lusitanul a apreciat o postare pe rețelele sociale în care o jurnalistă din Spania îi atacă pe sud-americani, dar și pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

Cristiano Ronaldo a apreciat o postare anti-Argentina pe Instagram

Jurnalista iberică Pilar Rodriguez Losantos a acuzat Argentina și FIFA înainte de finala Cupei Mondiale, afirmând că sud-americanii au fost avantajați pe parcursul competiției, iar afirmațiile acesteia au fost pe placul lui Cristiano Ronaldo, care a apreciat postarea pe Instagram. „Argentina ar fi trebuit să fie eliminată cu cel puțin 5 meciuri în urmă!

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Încă sunt în competiție mulțumită celor de la FIFA, una dintre cele mai corupte instituții de pe planetă. Nu mă tem de Argentina deloc, mă tem mai mult de Gianni Infantino. Cred că nu jucăm împotriva Argentinei, ci împotriva întregii FIFA, care vrea să-i ofere Cupa Mondială lui Lionel Messi!”, a declarat Losantos la emisiunea de la postul spaniol Antena 3.

🚨📲| Cristiano Ronaldo has liked an Instagram post accusing Argentina of corruption. — Kalshi EPL (@KalshiEPL)

Ce a declarat Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

, după un gol marcat în minutul 90+1 de Mikel Merino. Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze de 3 ori la turneul final, o „dublă” în meciul din grupe cu Uzbekistan și un gol din penalty în 16-imi contra Croației, însă .

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„E trist că părăsim Cupa Mondială în acest fel. Dar, am dat totul, tot ce am avut mai bun. Plec cu conștiința împăcată. Acesta este fotbalul, uneori câștigi, alteori pierzi, și trebuie să mergi înainte. A fost ultima mea Cupă Mondială. Cum mă voi trezi mâine? Exact cum am făcut-o și astăzi, cu conștiința împăcată.

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Am câștigat trei trofee cu Portugalia. Înainte de Cristiano, Portugalia nu câștigase nimic. Adevărul e că trofeul pe care naționala l-a câștigat în 2016 (n.r. EURO), are la fel de multă greutate ca și o Cupă Mondială. De asta repet: plec cu conștiința împăcată, am dat totul. Mâine e o nouă zi și viața merge înainte”, afirma Ronaldo la acel moment, conform .

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