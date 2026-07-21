Sport

Cum i-a enervat Cristiano Ronaldo pe toți fanii lui Messi. A devenit dușmanul Argentinei cu un singur click

Cristiano Ronaldo a „dat foc” internetului cu un gest făcut pe rețelele sociale. Starul portughez i-a înfuriat pe fanii marelui său rival, Lionel Messi.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 11:13
Cum ia enervat Cristiano Ronaldo pe toti fanii lui Messi A devenit dusmanul Argentinei cu un singur click
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a apreciat o postare în care naționala Argentinei și FIFA sunt acuzate de corupție. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a urmărit Cupa Mondială și după ce Portugalia a fost eliminată de Spania în optimi. Înainte de finala pe care ibericii aveau să o câștige contra Argentinei lui Lionel Messi, lusitanul a apreciat o postare pe rețelele sociale în care o jurnalistă din Spania îi atacă pe sud-americani, dar și pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

Cristiano Ronaldo a apreciat o postare anti-Argentina pe Instagram

Jurnalista iberică Pilar Rodriguez Losantos a acuzat Argentina și FIFA înainte de finala Cupei Mondiale, afirmând că sud-americanii au fost avantajați pe parcursul competiției, iar afirmațiile acesteia au fost pe placul lui Cristiano Ronaldo, care a apreciat postarea pe Instagram. „Argentina ar fi trebuit să fie eliminată cu cel puțin 5 meciuri în urmă!

ADVERTISEMENT

Încă sunt în competiție mulțumită celor de la FIFA, una dintre cele mai corupte instituții de pe planetă. Nu mă tem de Argentina deloc, mă tem mai mult de Gianni Infantino. Cred că nu jucăm împotriva Argentinei, ci împotriva întregii FIFA, care vrea să-i ofere Cupa Mondială lui Lionel Messi!”, a declarat Losantos la emisiunea Espejo Publico de la postul spaniol Antena 3.

Ce a declarat Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială

Portugalia a părăsit Cupa Mondială în faza optimilor, fiind învinsă cu 1-0 de eventuala campioană, Spania, după un gol marcat în minutul 90+1 de Mikel Merino. Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze de 3 ori la turneul final, o „dublă” în meciul din grupe cu Uzbekistan și un gol din penalty în 16-imi contra Croației, însă evoluțiile sale din America de Nord au fost criticate.

ADVERTISEMENT
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Digi24.ro
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri

„E trist că părăsim Cupa Mondială în acest fel. Dar, am dat totul, tot ce am avut mai bun. Plec cu conștiința împăcată. Acesta este fotbalul, uneori câștigi, alteori pierzi, și trebuie să mergi înainte. A fost ultima mea Cupă Mondială. Cum mă voi trezi mâine? Exact cum am făcut-o și astăzi, cu conștiința împăcată.

ADVERTISEMENT
Jucătorii Argentinei au spus
Digisport.ro
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia

Am câștigat trei trofee cu Portugalia. Înainte de Cristiano, Portugalia nu câștigase nimic. Adevărul e că trofeul pe care naționala l-a câștigat în 2016 (n.r. EURO), are la fel de multă greutate ca și o Cupă Mondială. De asta repet: plec cu conștiința împăcată, am dat totul. Mâine e o nouă zi și viața merge înainte”, afirma Ronaldo la acel moment, conform tntsports.co.uk.

ADVERTISEMENT
  • 4.00 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Portugalia se califică în finala UEFA Nations League 2026-2027”
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele...
Fanatik
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele 5 ligi europene
El este jucătorul executat de Gigi Becali care se face antrenor. Ce se...
Fanatik
El este jucătorul executat de Gigi Becali care se face antrenor. Ce se întâmplă cu fostul fundaș de la FCSB
Este clar: Lumea-i lume și Europa-i Europă. Editorial Marcel Pușcaș, despre fotbalul pentru...
Fanatik
Este clar: Lumea-i lume și Europa-i Europă. Editorial Marcel Pușcaș, despre fotbalul pentru bogați și săraci
Tags:
Parteneri
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis...
iamsport.ro
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis că nu mai lucrez pentru nimeni'
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
gsp.ro
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
Marea Aral, secată de sovietici, eliberează acum în atmosferă gaze cu efect de...
Antena3 CNN
Marea Aral, secată de sovietici, eliberează acum în atmosferă gaze cu efect de seră: "O adevărată bombă cu ceas pentru climă”
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Digisport.ro
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Surse naturale de SPF pentru piele
Clever Media
Surse naturale de SPF pentru piele
Au descifrat discursul curios al lui Messi dinaintea finalei: „Să uităm de tot”
gsp.ro
Au descifrat discursul curios al lui Messi dinaintea finalei: „Să uităm de tot”
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi...
zf.ro
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!