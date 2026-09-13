Cum i-a făcut Mircea Lucescu nopțile albe lui Bărcăuan. „Mi-a dat o hârtie albă”

ADVERTISEMENT

Cosmin Bărcăuan a avut o carieră interesantă, iar cea mai importantă aventură a acestuia a venit în momentul în care a ajuns la Șahtior Donețk, formație unde a fost

Cum a aflat Cosmin Bărcăuan că-l aare adversar direct pe Ronaldinho înainte de un meci cu Barcelona

a povestit cum a aflat că înainte de un meci de Champions League, contra celor de la Barcelona, a aflat că trebuie să-l aibă în marcaj pe Ronaldinho, starul grupării catalane și considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

„Îmi aduc aminte că eram în grupele Champions League, urma să jucăm cu Barcelona, am făcut deplasarea cu 3 zile înainte de meci. Emoțiile erau enorme de mari știind că urmează să jucăm pe un stadion atât de mare, plus mulți spectatori. Mi-a dat cu 2 seri înainte de meci, o hârtie albă în care erau trecute ce face adversarul direct bine și rău. Eu îl aveam pe Ronaldinho ca adversar direct.

Îți dai seama, am luat foaia, am început să citesc, driblează senzațional, viteză de reafcție, am zis să dau pagina, să văd părțile negative. La minusuri erau tot lucruri bune. Nu am dormit. A fost o experiență incredibilă, fantastică. Nu realizezi în momentele alea la ce nivel joci”, a povestit Cosmin Bărcăuan la FANATIK Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat în meciul dintre Barcelona și Șahtior

Confruntarea despre care vorbește Cosmin Bărcăuan, dintre Barcelona și Șahtior, din grupele Champions League, a avut loc în 2004, iar spaniolii s-au impus clar, 3-0, golurile fiind marcate de Deco, Ronaldinho și Samuel Eto’o. Reușita superstarului brazilian a venit dintr-o lovitură de la 11 metri, în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Pentru Șahtior au mai evoluat alți 3 fotbaliști români, Ciprian Marica, în atac, iar în defensivă au fost, împreună cu Cosmin Bărcăuan, Răzvan Raț și Flavius Stoican. Pentru formația catalană, pe lângă sus numiții Eto’o sau Ronaldinho, au mai fost în primul 11 Victor Valdes, Puyol sau Xavi, care aveau să devină legende pentru trupa blaugrana. Leo Messi încă nu era un membru cu puteri depline în prima echipă și nu a fost nici măcar pe banca de rezerve.