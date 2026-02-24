Cum i-a ”furat-o” Rareș Hopincă pe fosta noră a Vioricăi Dăncilă lui Piedone Jr. Transfer de ”know-how” între primăriile de sector

ADVERTISEMENT

Elena Dăncilă a făcut schimb de primari. Fosta soție a lui Victor Dăncilă, fiul ex-premierului României și lider PSD, l-a ales pe Rareș Hopincă în defavoarea lui Vlad Popescu Piedone.

Ce salariu încasa fosta noră a Vioricăi Dăncilă la primăria lui Piedone Jr

Fosta noră a Vioricăi Dăncilă era unul dintre cei mai vechi angajați ai Primăriei Sectorului 5. În 2016, atunci când s-a căsătorit cu Victor Dăncilă, ea activa deja pe postul de consilier juridic la Direcția de Resurse Umane. Ulterior, a avansat până în cea de șef serviciu, chiar dacă în fruntea instituției s-au perindat mai mulți primari, de la Daniel Florea până la Piedone.

Într-o declarație de avere din ianuarie 2025, fosta noră a Vioricăi Dăncilă menționa un salariu de aproximativ 10.500 de lei pe lună și două apartamente, de 37 mp respectiv 70 mp.

Chiar dacă avea o situație bună, Elena Dăncilă a optat să-și părăsească locul de muncă pentru o nouă ”aventură”. Ce-i drept, tot într-o primărie. Este vorba de sectorul 2, administrat astăzi de primarul Rareș Hopincă.

De unde o cunoaște Rareș Hopincă pe Elena Dăncilă

Hopincă nu este tocmai un străin pentru Dăncilă. În trecut, : a fost director al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, consilier al primarului și ulterior City Manager (administrator public). În 2023, Hopincă a renunțat la această poziție pentru cea de prefect al Capitalei, iar din octombrie 2024 a preluat oficial mandatul de primar al sectorului 2.

De altfel, Rareș Hopincă a fost considerat un om de bază în , la sectorul 5, iar relația lor a rămas cordială până în ziua de azi. În perioada alegerilor, cei doi s-au sprijinit reciproc prin declarații publice, iar în septembrie 2025, Hopincă a fost prezent la lansarea Partidului Naționalist Reforma României (PNRR), formațiune creată de Cristian Popescu Piedone după plecarea din PUSL.

Tocmai din acest motiv, plecarea Elenei Dăncilă pare mai degrabă un transfer, chiar dacă ocuparea unei funcții publice se face obligatoriu prin concurs sau examen. În prezent, fosta noră a Vioricăi Dăncilă ocupă postul de Șef al Direcției Resurse Umane în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2.

Mariaj scurt între Elena și Victor Dăncilă

Elena Dăncilă este originară din satul Blejești, județul Teleorman, aflat la câțiva kilometri de localitatea natală a fostului soț. Elena și Victor Dăncilă s-au căsătorit în octombrie 2015, iar la nunta lor au fost prezenți doi foști prim-miniștri și ex-președintele PSD, Liviu Dragnea.

Mariajul nu a rezistat mai mult de patru ani. Victor Dăncilă a scos-o pe Elena din declarația sa de avere de la Curtea de Conturi încă din anul 2020, semn că cei doi nu mai formau oficial un cuplu. Ulterior, Elena Dăncilă nu s-a mai căsătorit, dar a preferat să păstreze numele fostului ei soț.

Viorica Dăncilă și-a apărat nora

Viorica Dăncilă a fost prim-ministru al României în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019. Mandatul ei s-a încheiat după înfrângerea din alegerile prezidențiale în fața lui Klaus Iohannis. Atunci, ea a intrat în turul 2, unde a obținut un scor final de 33,91%, considerat cel mai slab al unui candidat PSD în cursa pentru Cotroceni de după 1989.

Cât a ocupat o funcție publică, Viorica i-a luat apărarea Elenei Dăncilă, după ce a fost acuzată de ”nepotism”. Atunci, ea a spus că nora sa a ocupat funcțiile prin concurs și că este ”o femeie muncitoare”, care merită să lucreze în administrație datorită pregătirii sale.