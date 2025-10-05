Cum “i-a furat” Steaua titlul Universităţii Craiova, cu Victor Piţurcă pe bancă: “Ne-au făcut cu tuşierii! Crăciunescu n-a văzut”

Cunoscut în spațiul public pentru simpatia lui pentru Dinamo, Victor Becali a avut la un moment dat o perioadă în care a susținut și Universitatea Craiova. , ocazie pentru a fi întrebat și în legătură cu această chestiune.

ADVERTISEMENT

Victor Becali și-a adus aminte de meciul decisiv pentru titlul din 1995 dintre Steaua și Universitatea Craiova, cea din urmă antrenată de Victor Pițurcă, câștigat de „militari” pe teren propriu cu scorul de 1-0

Iar el a explicat că s-a ajuns atunci în acel punct în baza prieteniei sale cu Victor Pițurcă, cel care în sezonul 1994-1995 a fost numit în funcția de antrenor principal al formației din Bănie, reușind să o facă pe aceasta, după un start ratat de stagiune, să se lupte cu Steaua pentru titlul de campioană până spre ultimele runde.

Atunci însă, această bătălie a fost tranșată decisiv de gruparea din Ghencea cu ocazia meciului direct disputat între cele două echipe la București în aprilie 1995. „Militarii” s-au impus cu scorul de 1-0 și în cele din urmă au câștigat și campionatul în acel an, doar că acum Victor Becali a susținut că a existat o mare problemă de arbitraj la partida respectivă.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre afinitatea sa de la acea vreme pentru Universitatea Craiova) Păi da, am avut în perioada în care a fost Pițurcă antrenor. Atunci eu, doar prieten al lui Pițurcă și apropiat al lui, pentru că în perioada aia a fost Cămătaru președinte. Așa a ajuns Pițurcă la Craiova atunci. Cămătaru… Fusese Țicleanu antrenor, a pierdut ceva prin cupele europene cu Tbilisi, cu nu mai știu cine. După nu știu câte etape l-au schimbat.

Acuzații la adresa arbitrajului: „Ne-au făcut cu tușierii”

Și Cămătaru mi-a zis: ‘Bă, vreau să mă ajuți și pe mine’. Și prietenul meu… Zic: ‘Pune-l pe Pițurcă antrenor’. Și am vorbit cu Arnăutu, care se ocupa atunci, și cu George Constantin Păunescu și l-au pus pe Pițurcă antrenor.

ADVERTISEMENT

A fost așa Pițurcă, n-a prea vrut să meargă. Și Pițurcă a făcut atunci în anul ăla, s-a bătut la campionat cu Steaua. După începutul ăla dezastruos s-a bătut la campionat cu Steaua. Dacă pe Ghencea aici, Crăciunescu era la centru…

ADVERTISEMENT

Atunci mi-am dat eu seama ce înseamnă conducător cu experiență. Nea Ion Alecsandrescu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost un scandal monstru, că l-au pus la Comitetul Executiv pe Crăciunescu la centru.

Victor Becali: „Dacă îmi amintesc bine, Panduru i-a dat un pumn lui Papură, Crăciunescu nu avea cum să vadă, asistentul a zis că nu a fost nimic”

Că a jucat cu Pițurcă, că e prieten cu noi, că e nu știu ce, nu știu cum. Și ne-au făcut cu tușierii. Atunci Panduru, dacă îmi amintesc bine, Panduru cred că era, i-a dat un pumn lui Papură, Crăciunescu nu avea cum să vadă. S-a dus la Banu (n.r. arbitrul asistent) și ăla a zis: ‘Nimic’. Banu era, din Ploiești, cred că, dacă îmi aduc bine aminte.

ADVERTISEMENT

Nu începuseră să se facă operațiile alea la ochi (n.r. râde). Și am pierdut 1-0. Atunci puteau să ia și campionatul, s-a decis titlul, așa este. A fost o perioadă foarte frumoasă la Craiova. Atunci Craioveanu, îi spuneam că la fiecare gol îi dau o cravată sau nu mai știu câte. Și era un magazin chiar pe Magheru, la vremea aia găseai costume, firme. Și m-a omorât ăla, a dat la goluri de numai cravate îi cumpăram (n.r. râde)”, a povestit