Sport

Cum “i-a furat” Steaua titlul Universităţii Craiova, cu Victor Piţurcă pe bancă: “Ne-au făcut cu tuşierii! Crăciunescu n-a văzut”

Cum a câștigat Steaua campionatul în fața celor de la Universitatea Craiova după o mare controversă de arbitraj. Dezvăluiri de impact în direct
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.10.2025 | 08:15
Cum ia furat Steaua titlul Universitatii Craiova cu Victor Piturca pe banca Neau facut cu tusierii Craciunescu na vazut
EXCLUSIV FANATIK
Cum le-a furat Steaua un campionat celor de la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik

Cunoscut în spațiul public pentru simpatia lui pentru Dinamo, Victor Becali a avut la un moment dat o perioadă în care a susținut și Universitatea Craiova. Cunoscutul impresar de fotbaliști a fost invitatul special al lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, ocazie pentru a fi întrebat și în legătură cu această chestiune.

ADVERTISEMENT

Victor Becali și-a adus aminte de meciul decisiv pentru titlul din 1995 dintre Steaua și Universitatea Craiova, cea din urmă antrenată de Victor Pițurcă, câștigat de „militari” pe teren propriu cu scorul de 1-0

Iar el a explicat că s-a ajuns atunci în acel punct în baza prieteniei sale cu Victor Pițurcă, cel care în sezonul 1994-1995 a fost numit în funcția de antrenor principal al formației din Bănie, reușind să o facă pe aceasta, după un start ratat de stagiune, să se lupte cu Steaua pentru titlul de campioană până spre ultimele runde.

Atunci însă, această bătălie a fost tranșată decisiv de gruparea din Ghencea cu ocazia meciului direct disputat între cele două echipe la București în aprilie 1995. „Militarii” s-au impus cu scorul de 1-0 și în cele din urmă au câștigat și campionatul în acel an, doar că acum Victor Becali a susținut că a existat o mare problemă de arbitraj la partida respectivă.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre afinitatea sa de la acea vreme pentru Universitatea Craiova) Păi da, am avut în perioada în care a fost Pițurcă antrenor. Atunci eu, doar prieten al lui Pițurcă și apropiat al lui, pentru că în perioada aia a fost Cămătaru președinte. Așa a ajuns Pițurcă la Craiova atunci. Cămătaru… Fusese Țicleanu antrenor, a pierdut ceva prin cupele europene cu Tbilisi, cu nu mai știu cine. După nu știu câte etape l-au schimbat.

Acuzații la adresa arbitrajului: „Ne-au făcut cu tușierii”

Și Cămătaru mi-a zis: ‘Bă, vreau să mă ajuți și pe mine’. Și prietenul meu… Zic: ‘Pune-l pe Pițurcă antrenor’. Și am vorbit cu Arnăutu, care se ocupa atunci, și cu George Constantin Păunescu și l-au pus pe Pițurcă antrenor.

ADVERTISEMENT
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
Digi24.ro
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu

A fost așa Pițurcă, n-a prea vrut să meargă. Și Pițurcă a făcut atunci în anul ăla, s-a bătut la campionat cu Steaua. După începutul ăla dezastruos s-a bătut la campionat cu Steaua. Dacă pe Ghencea aici, Crăciunescu era la centru…

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta

Atunci mi-am dat eu seama ce înseamnă conducător cu experiență. Nea Ion Alecsandrescu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost un scandal monstru, că l-au pus la Comitetul Executiv pe Crăciunescu la centru.

Victor Becali: „Dacă îmi amintesc bine, Panduru i-a dat un pumn lui Papură, Crăciunescu nu avea cum să vadă, asistentul a zis că nu a fost nimic”

Că a jucat cu Pițurcă, că e prieten cu noi, că e nu știu ce, nu știu cum. Și ne-au făcut cu tușierii. Atunci Panduru, dacă îmi amintesc bine, Panduru cred că era, i-a dat un pumn lui Papură, Crăciunescu nu avea cum să vadă. S-a dus la Banu (n.r. arbitrul asistent) și ăla a zis: ‘Nimic’. Banu era, din Ploiești, cred că, dacă îmi aduc bine aminte.

ADVERTISEMENT

Nu începuseră să se facă operațiile alea la ochi (n.r. râde). Și am pierdut 1-0. Atunci puteau să ia și campionatul, s-a decis titlul, așa este. A fost o perioadă foarte frumoasă la Craiova. Atunci Craioveanu, îi spuneam că la fiecare gol îi dau o cravată sau nu mai știu câte. Și era un magazin chiar pe Magheru, la vremea aia găseai costume, firme. Și m-a omorât ăla, a dat la goluri de numai cravate îi cumpăram (n.r. râde)”, a povestit Victor Becali în direct la emisiunea FANATIK DINAMO. 

Cristi Coste, show de zile mari cu Victor Becali la Fanatik Dinamo

Al Hilal Omdurman, detalii șoc despre echipa pe care o pregătește acum Laurențiu...
Fanatik
Al Hilal Omdurman, detalii șoc despre echipa pe care o pregătește acum Laurențiu Reghecampf: „Am făcut antrenamente și la 5.45 dimineața!”
Modelul Dacia care vrea să cucerească lumea. Experții de la Top Gear au...
Fanatik
Modelul Dacia care vrea să cucerească lumea. Experții de la Top Gear au analizat mașina și au dat verdictul oficial
Confesiunile emoționante ale fotbalistului de la FCSB. „Tata este totul pentru mine, m-a...
Fanatik
Confesiunile emoționante ale fotbalistului de la FCSB. „Tata este totul pentru mine, m-a învățat tot ce știu”. Unde i-a plăcut cel mai mult să joace
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț,...
iamsport.ro
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț, câteva case'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!