Cum i-a împăcat Giovanni Becali pe Cristiano Bergodi cu Daniel Pancu: “Am vorbit câte o oră la telefon cu fiecare!”. Exclusiv

Giovanni Becali a povestit în direct cum a realizat marea împăcare dintre Cristiano Bergodi și Daniel Pancu. Cum se putea naște un nou conflict între cei doi antrenori.
Mihai Dragomir
25.02.2026 | 13:20
Giovanni Becali a dat cărțile pe față. Cum a rezolvat disputa dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cristiano Bergodi și Daniel Pancu au fost antrenorii aflați în centrul atenției în ultima perioadă din cauza conflictului pe care l-au avut. Giovanni Becali a povestit cum a reușit să îi împace, dar și cum italianul a fost la doar un pas să se supere din nou pe tehnicianul „feroviarilor”.

Giovanni Becali a spus cum i-a împăcat pe Cristiano Bergodi și Daniel Pancu

Cristiano Bergodi și Daniel Pancu s-au contrat puternic după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Italianul intrase pe teren, după fluierul final, pentru a se lua de Andrei Cordea, creând un adevărat meleu între cele două tabere.

„Pancone” a făcut iureș la conferința de presă ce a urmat partidei, distrugându-l pe Bergodi. Starea de tensiune dintre cei doi a fost una ridicată, dar Giovanni Becali a intervenit, așa cum anunțase deja în exclusivitate la „Giovanni Show”. Agentul de jucători a povestit cum a reușit să-i împace pe cei doi tehnicieni.

„Cum am plecat, am așteptat că aveau antrenamente. Prima oară am vorbit cu Pancu. ‘Giovanni, eu oricum îl respect’. Băi, e o împăcare națională, trebuie să știe lumea, tu nu înțelegi? Trebuie să știe lumea că v-ați împăcat, la ce s-a întâmplat acolo… Eu știu că tu ești mai puțin vinovat.

După, l-am luat pe Cristiano Bergodi. Am vorbit cu amândoi câte o oră. Cristiano Bergodi mi-a zis că trebuie să meargă la masă cu echipa la 20:00 la hotel. I-am zis că între timp îl conving pe Pancu să-i dea mesaj că e mai tânăr.

Am vorbit cu Pancu, i-a făcut mesajul. ‘Bă, fii atent că mesajele astea eu le dau live, să le citească lumea, să vadă că nu e vrăjeală, că poate nu mă cred pe mine’. Nu vă mint cu nimic, vă spun ce am realizat. Pancone i-a scris lui Cristiano.

I-am dat telefon lui Bergodi, era la masă. ‘Giovanni, am primit mesajul, am văzut ceva, dar lasă-mă că nu pot să plec de lângă echipă. Într-o jumătate de oră te chem și îți dau și mesajul meu. Zis și făcut! În 45 de minute, m-a chemat, mi-a dat mesajul. ‘Vezi că și mesajul ăsta și pe al lui Pancu le dau să vadă lumea că v-ați împăcat’”, a spus inițial Giovanni Becali.

Cristiano Bergodi, la un pas să se supere din nou pe Daniel Pancu. „Asta îmi mai trebuia!”

Ulterior, Giovanni Becali a povestit cum Bergodi a văzut una dintre postările recente ale lui Daniel Pancu pe Instagram, intepretând-o ca pe un nou atac al antrenorului român. Impresarul a reușit să îl calmeze și se bucură nespus pentru amândoi că își vor putea presta meseria când contează cel mai mult, în play-off.

„Cristiano m-a chemat din nou, acum două zile, că a pus Pancu ceva pe Instagram, cu ura la români. I-am zis: ‘Ce bagi tu în seamă astea?’. Important este că v-ați împăcat, ce îmi spui mie de poetul ăsta. Asta îmi mai trebuia, să se supere Bergodi încă o dată. A fost o împăcare cinstită, corectă. Chiar și pentru Cristiano că și el aștepta o pedeapsă mare, nu?

Pentru Pancu mai puțin, dar oricum în avantaj și pentru el. A fost faza cu naționala, a fost asta cu străinii. Europa e una azi. Uite că s-au împăcat și că amândoi au succes. Le-a dat Dumnezeu situația asta aproape de play-off pentru că se joacă, dar nu au pierdut până acum!”, a mai spus agentul de jucători la „Giovanni Show”.

Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi

Despre împăcarea cu Cristiano Bergodi a vorbit însuși Daniel Pancu. Antrenorul lui CFR Cluj a povestit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cum a fost convins de Giovanni Becali și de Mircea Lucescu să îngroape securea războiului.

„De la nea Mircea a plecat totul, după aia nea Giovanni și am înțeles mesajul. Eu am avut cu pur și simplu cu un cetățean care chiar dacă e de 20 de ani aici la noi în țară, nu mi s-a părut mie normal.

Dar tot nea Mircea mi-a spus că trebuie să înțeleg antrenorii care își ies din minți, că s-ar putea într-o zi să mi se întâmple și mie și asta mi-a schimbat modul de a privi lucrurile!”, a mărturisit Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum i-a împăcat Giovanni Becali pe Cristiano Bergodi cu Daniel Pancu

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
