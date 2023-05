Cum i-a înnebunit Antonia pe americani. Apariție incendiară în Las Vegas

Cum i-a înnebunit frumoasa brunetă pe americani. în Las Vegas. Fanii i-au lăsat numeroase comentarii, semn că artista este foarte apreciată de publicul său, indiferent de ceea ce face în carieră.

Cum le-a furat mințile Antonia americanilor. Ipostaza provocatoare în care a apărut în Las Vegas logodnica lui Alex Velea

Antonia a plecat zilele trecute în Statele Unite ale Americii, acolo unde a trăit o perioadă destul de lungă. De această dată se pare că vedeta le-a furat mințile americanilor după ce s-a afișat într-o ținută care i-a lăsat la vedere multă piele.

Ipostaza provocatoare în care a apărut logodnica lui Alex Velea a fost realizată în Las Vegas. Cântăreața stă în fața unei mese de marmură neagră și cu mâinile larg deschise, atenția oamenilor fiind îndreptată asupra ținutei.

Frumoasa artistă poartă un sutien maro care îi lasă la vedere abdomenul plat, intens lucrat la sala de antrenament, și o fustă neagră decupată pe lateral. Imaginile au și o descriere sugestivă: „strigă-mă Caramelita”.

În momentul de față nu se știe dacă este vorba de o piesă pe care Antonia o va lansa în curând sau despre alt proiect profesional. Cert este că, fotografiile au adunat peste 41.000 de aprecieri și foarte multe comentarii.

„Ești foarte deschisă”, „Hot”, „Nu mai că m-am enervat. Plec la sală”, „CaraMamita”, „Îmi plac caramelele” sau „Ice cream-ita”, sunt doar o parte din comentariile fanilor de pe .

„Te strig regină”, i-a scris Anastasia Soare, mesaj la care Antonia a răspuns imediat. „Nu-mi vine să cred! Însăși regina tocmai mi-a numit regină!”, a scris frumoasa cântăreață pe rețeaua de socializare.

Antonia, printre cele mai frumoase artiste

Antonia se numără printre cele mai frumoase artiste din showbiz-ul românesc și nu este de mirare că primește numeroase laude și aprecieri de la internauți. Logodnica lui Alex Velea a ocupat primul loc în anul 2018, în topul Cele mai frumoase femei din lume.

Vedeta are o siluetă trasă prin inel, în ciuda faptului că a trecut prin trei nașteri. În plus, se bucură de o frumusețe naturală, fără prea multe intervenții estetice. are o singură operație, de mărire a bustului.