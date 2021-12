Cum i-a motivat Mircea Rednic pe jucători înainte de meciul CS Mioveni – Dinamo: „Le-am pus filmulețul „Augh! Augh! Augh!” cu Lazio

a reușit să obțină prima victorie pe banca lui Dinamo, iar „câinii” s-au descătușat după patru luni de zile fără succes în Casa Pariurilor Liga 1.

Antrenorul lui Dinamo a avut doar două zile la dispoziție pentru a pregăti meciul extrem de important cu CS Mioveni, care va fi una dintre principalele .

Mircea Rednic, înainte de CS Mioveni – Dinamo: „Pe teren nu arătăm ca o echipă”

„Ne dorim foarte mult să câștigăm și să avem continuitate în rezultate. Jocul nu a strălucit dar au fost multe schimbări. Oricum o să apară în ziar cu mult timp înainte de ședința tehnică. Nu o să fie mari surprize.

ADVERTISEMENT

Jucătorii și-au dat seama și ei că nu se mai poate să fie criticați, am umblat și puțin la orgoliu, la caracter. Le-am prezentat un filmuleț cu ce poate să facă galeria noastră, le-am băgat și „Augh, augh, augh!” cu Lazio, le-am arătat ce echipă am avut.

Pe teren nu arătăm ca o echipă, dar la meciul cu Chindia am fost o echipă și vreau să continue așa. Să nu se mulțumească doar cu o victorie. Ăsta e spiritul lui Dinamo. Adversara are nevoie de puncte și trec printr-o perioadă dificilă. L-am pregătit să mergem să câștigăm”.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, despre jucătorii care vor pleca de la Dinamo: „Nimeni nu a solicitat nicio șansă”

lista jucătorilor care nu vor mai continua la Dinamo din iarnă, iar Mircea Rednic a abordat și acest subiect.

„Nimeni nu a solicitat nicio șansă. E o decizie pe care am luat-o. Mai sunt și alți jucători cu care se discută, nu doar Filip și Matei. Avem 38 de jucători, suntem în insolvență și avem un buget limitat.

ADVERTISEMENT

Vreau să rămână o echipă în care să fie concurență. Obiectivul e salvarea de retrogradare. Noi nu am avut probleme de arbitraj dar ne dorim foarte mult VAR”.

Deian Sorescu poate pleca de la Dinamo pe o sumă importantă: „Azi se dă mandat pentru două echipe”

„Nu știu dacă sunt oferte acum. La club nu a venit nicio ofertă oficială. Există interes. E un jucător bun. Suma e de 1 milion de euro și 20% dintr-un viitor. Merită banii ăștia. E jucător polivalent. Poate juca fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga. Azi se dă mandat pentru două echipe din campionate europene bune”.

ADVERTISEMENT

El are un contract foarte bun aici și merită banii. E cel mai bine plătit jucător de la noi. El nu trebuie să fie afectat dacă nu se transferă. Trebuie să joace în continuare. I-am spus: «Tu ai pierdut multe, acum o iei de la zero. Relația cu fanii nu e OK. Ei te apreciază când dai mult. Noi avem nevoie de tine, dar vreau să fii prezent».

Am discutat marți cu Sorescu. Nu mi-am pierdut răbdarea cu el. E un jucător foarte bun, poate face diferența. A trecut printr-o perioadă grea. Am înțeles că au fost două oferte în trecut, cu un contract bun pentru el. Echipa are nevoie de Deian Sorescu dar vreau să fie prezent, să nu intre doar de dragul de a intra. Nu mi-aș dori să meargă în Liga 1”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă dinaintea meciului cu CS Mioveni