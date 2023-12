Cum i-a resuscitat Lucescu pe Hagi, Lupu şi Boloni:. „Toată problema e mentală. El îmi spune tată și acum!”

În direct la Suflet de rapidist, ”Il Luce” a amintit, printre alții, de Ladislau Boloni, Rodion Cămătaru, Gică Hagi, Dănuț Lupu sau Sergen Yalcin, fostul mare jucător al celor de la Beșiktaș. Secretul dezvăluit de Mircea Lucescu e să reușești să îi readuci pe acești mari fotbaliști pe linia de plutire din punct de vedere mental.

Cum i-a resuscitat Mircea Lucescu pe Hagi, Lupu şi Boloni

”Da, mulți. Pe Boloni, Cămătaru, Sergen, Hagi, Lupu. Nu au nevoie de antrenament atât de mult, starea lor naturală, calitățile lor le permite să fie rapid, mai repede îi aduci la stare de formă ca pe ceilalți. La ei toată problema e mentală, trebuie să-i determini să își pună în valoarea calitățile, în favoarea dorinței de a reuși”, a povestit Mircea Lucescu.

”Cu care nu v-a reușit?”, a intervenit în discuție Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului. Cel mai titrat antrenor român a mărturisit că au existat și astfel de cazuri, după care a reamintit succesul pe care l-a avut mereu cu jucătorii tineri, de perspectivă, în special

”Da, au fost câțiva. Am insistat până la un anumit moment, până am văzut că nu reușesc. Sunt jucătorii tineri care sunt foarte importanți, eu și acum am o relație extraordinară cu brazilienii.

Vă arăt acum ce-mi scrie Adriano, Jadson, îmi zice tată. Taison acum m-a luat în brațe, două minute nu mi-a dat drumul. E tatăl meu, și a zis că Răzvan e fratele lui”, a completat Mircea Lucescu.

, dar și să investești timp în ei, pentru a afla ce formulă de joc preferă și cum le poți pune în valoarea toate calitățile. Drept exemplu, fotbaliștii care jucau senzațional la Ajax Amsterdam, dar care după ce plecau de acolo nu mai erau niciodată la același nivel înalt.

”Jucători cărora le-am schimbat viața, dar sunt extraordinari. Și la noi sunt, dar unii consideră că doar ei au făcut lucrul ăsta. Adevărul că ei sunt. Cine a vrut a devenit. La Dinamo Kiev, băieții ăștia care au plecat, ăștia știu că dacă nu veneam eu nu ajungeau acolo.

Le-am creat mediu și jocul, e important ca echipa să joace într-un anumit fel, ca să crească jucătorul. Cum era la Ajax, mai plecau jucătorii, dar n-au mai fost la nivelul la care au fost toți împreună”, a punctat Mircea Lucescu.

Cum a schimbat Mircea Lucescu viața unor fotbaliști