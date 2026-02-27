Sport

Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”

Titi Teașcă și Ion Crăciunescu au fost salvați de furia minerilor chiar de către actualul antrenor Marius Șumudică. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai bine de trei decenii.
Adrian Baciu
27.02.2026 | 14:15
Cum ia salvat Marius Sumudica pe Titi Teasca si Ion Craciunescu de furia minerilor Erau rai Puteau sai linseze
Titi Teașcă și Ion Crăciunescu salvați de Marius Șumudică în fața furiei minerilor. Sursa foto: colaj Fanatik
De numele lui Titi Teașcă se leagă nenumărate povești și chiar legende în fotbalul românesc. Puțini sunt la curent cu o întâmplare petrecută tocmai în 1993, atunci când celebrul antrenor a fost salvat de nimeni altul decât Marius Șumudică. Implicat în poveste este și legendarul arbitru Ion Crăciunescu.

Marius Șumudică i-a salvat pe Titi Teașcă și pe Ion Crăciunescu de furia minerilor la un meci de la Hunedoara

Născut la data de 25 septembrie 1922 în orașul Giurgiu, Constantin Teașcă a fost și fotbalist. A evoluat însă doar la echipe deloc importante din fotbalul intern: Acvila Giurgiu (1932-1946) și Concordia Ploiești, în divizia secundă (1946-1950). Renumele și l-a făcut în antrenorat. Nu a obținut prea multe trofee importante, însă s-a făcut remarcat prin modul său de a fi și, de ce nu, prin conflictele cu legendele fotbalului românesc.

După 1986, Teașcă a devenit observator federal. Această nouă meserie avea să-i aducă, după Revoluție, și unele evenimente mai puțin plăcute în carieră. În 1993, fostul antrenor avea să cunoască pe propria piele cum arată furia minerilor. Acesta și Ion Crăciunescu au fost bătuți rău în timpul unui meci jucat la Hunedoara. Salvarea lor s-a numit Marius Șumudică și colegii săi de la Corvinul. Andrei Vochin a povestit totul la emisiunea ”Oldies But Goldies”.

„A luat și bătaie Titi Teașcă pentru ceea ce a făcut. La un meci, la Hunedoara, în 1993, împreună cu Ion Crăciunescu. Acesta a fost cuplul: Crăciunescu arbitru și Teașcă observator. A fost un meci la Hunedoara. Și i-au încins… Crăciunescu a mai dat pe unul afară, a dat penalty, nu știu ce a făcut. A sărit lumea în teren. Era meci de Divizia B, (n.r. Corvinul vs. FC Oradea), la Hunedoara.

I-au bătut rău de tot. Abia au scăpat din mulțime. Știi cine i-a salvat? Șumudică. Șumudică a dat și gol. Juca la Corvinul. Asta în condițiile în care Crăciunescu l-a eliminat pe Șumudică în meciul respectiv. 

(n.r. Șumudică a sărit și i-a scos din mulțime) Da. Alături de Nelu Petcu, care era conducător sau antrenor. Fostul mare jucător al Corvinului din anii 80. El i-a salvat”, relatează Vochin.

Ce urmări a avut bătaia de la Hunedoara pentru Teașcă și Crăciunescu

Deși salvați înainte de a fi linșați grație intervenției lui Marius Șumudică și a unor colegi, Titi Teașcă și Ion Crăciunescu au avut de suferit din punct de vedere fizic. ”Micul Napoleon”, așa cum era alintat Teașcă, s-a ales cu un pumn zdravăn. Și mai șifonat a ieșit Ion Crăciunescu.

„După ce a luat bătaie, țin minte că eram la Sportul Românesc atunci, l-a sunat domnul Ovidiu (n.r. Ioanițoaia) să-l întrebe cum a fost. Acesta, răzând, zice: ‘bă, mi-a dat un pumn, mi-a sărit pălăria, nu mai știu nimic ce s-a întâmplat acolo’.

Și după aceea a venit Ion Crăciunescu în redacție. Avea o gleznă umflată, un genunchi rănit. Au fost bătuți rău, rău de tot. Cu pumni, cu picioare. Erau răi minerii. Crăciunescu nici nu prea era plăcut pe la Hunedoara pe acolo”, mai spune Vochin, la ”Oldies But Goldies”.

Cu ce s-a mai ocupat Titi Teașcă în afară de meseriile de antrenor și observator

În afară de pozițiile sale importante din zona fotbalului, Constantin Teașcă a mai fost și lector la Școala Națională de Antrenori. De numele său se leagă și mai multe cărți. A publicat, de-a lungul vieții sale: ”Fotbal și fotbaliști la diferite meridiane” (1962), ”Fotbal la poalele Cordilierilor” (1966), ”Din nou pe meridianele fotbalului” (1967), ”Ce rău v-am făcut? (1976), ”Păpușarii” (1984) și ”Competiții de neuitat” (1989).

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
