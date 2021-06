Cum i-a salvat Simon Kjaer viaţa lui Christian Eriksen! Secundele care au făcut diferenţa

Era minutul 43 al meciului Danemarca – Finlanda şi nimic nu anunţa drama care urma să se întâmple. Danezii erau în atac, iar mingea ieşise în tuşă. Joakim Maehle a aruncat de la margine, însă toţi telespectatorii şi fanii din tribune au îngheţat. pe teren, fără să fie atins de cineva.

Imediat au început să apară semnalele disperate ale jucătorilor celor două echipe. Joakim Maehle a fost primul care a ajuns lângă Christian Eriksen, însă panica l-a cuprins pe fundaşul Atalantei. În tot acest timp, Simon Kjaer a venit în fugă şi a intervenit providenţial.

Cum i-a salvat Simon Kjaer viaţa lui Christian Eriksen. Ce decizie a luat fundaşul danez

La scurt timp după ce a ajuns lângă Christian Eriksen, Simon Kjaer a făcut tot posibilul ca starul lui Inter să nu-şi înghită limba. În tot acest timp, medicii naţionalei Danemarcei au intrat pe gazon şi i-au acordat primul ajutor. Căpitanul danezilor a rămas lângă colegul său şi a comunicat în permanenţă cu doctorii.

După intervenţia medicilor, Simon Kjaer i-a chemat pe jucătorii danezi şi le-a spus să formeze un cerc în jurul lui Christian Eriksen. Astfel s-a împiedicat filmarea sau fotografierea starului lui Inter, care se zbătea între viaţă şi moarte.

Simon Kjaer, prima persoană care a consolat-o pe soţia lui Christian Eriksen

În timp ce medicii luptau ca să-i salveze viaţa lui Christian Eriksen, Sabrina, soţia fotbalistului, a coborât în fugă treptele stadionului Parken şi . Din nou, Simon Kjaer a ieşit în faţă şi a consolat-o, alături de Kasper Schmeichel.

Deciziile luate de Simon Kjaer au fost aplaudate pe Twitter, unde un fan al lui Fenerbahce a avut un mesaj special pentru fostul fundaş al turcilor. “Te-am iubit pentru că ai jucat la Fener, acum te voi iubi şi mai mult”.

Simon Kjaer nu a putut să mai joace: “Sunt foarte buni prieteni”

Kasper Hjulmand, selecţionerul danezilor, a vorbit la finalul meciului cu Finlanda despre cele întâmplate în minutul 43 şi a dezvăluit faptul că Simon Kjaer a fost puternic afectat de ceea ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen. Astfel, fundaşul lui AC Milan a fost schimbat cu Jannik Vestergaard în minutul 63.

“A fost foarte afectat. S-a gândit dacă să mai joace sau nu, până la urmă a decis să intre, dar nu mai putea. E de înţeles. Îmi e greu să-mi imaginez cum este să joci după un astfel de moment. Ei sunt foarte buni prieteni”, a spus Kasper Hjulmand.

Ce s-a întâmplat pe teren. Dezvăluirile făcute de medicul danezilor

La finalul meciului cu Finlanda, medicul naţionalei Danemarcei a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în minutul 43 al partidei şi a dezvăluit cum au decurs procedurile.

“Am fost chemaţi pe teren când Christian s-a prăbuşit. Nu am văzut faza, dar ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă el, era pe o parte şi respira. Am simţit pulsul, dar totul s-a schimbat într-o secundă. Atunci am început procedurile de resuscitare.

Ne-au ajutat şi medicii stadionului, dar şi cei de pe ambulanţă. Colaborarea a fost esenţială. Înainte să fie transportat la spital, Christian mi-a vorbit”, a declarat Morten Boesen, mediul naţionalei danezilor, pentru bt.dk.