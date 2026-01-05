Sport

Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”

Giovanni Becali și povestea transferului lui Adrian Mutu de la Parma la Chelsea. Cum a reușit impresarul, de fapt, să îl ducă pe „Briliant” în Premier League după un șantaj.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 14:32
Giovanni Becali a spus totul despre cum i-a păcălit pe șefii Parmei să îl lase pe Adrian Mutu la Chelsea. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Giovanni Becali a realizat multe transferuri importante în cariera sa, iar poveștile din spatele anumitor mutări au rămas în istorie. Cum i-a șantajat pe șefii Parmei să îl lase pe Adrian Mutu la Chelsea.

Giovanni Becali i-a șantajat pe cei din conducerea Parmei. Cum a obținut, de fapt, transferul lui Adrian Mutu la Chelsea

Giovanni Becali are un portofoliu impresionant când vine vorba de jucătorii pe care i-a transferat în cariera sa. Agentul de fotbaliști îți amintește și astăzi cum a reușit să îl ducă pe Adrian Mutu la Chelsea.

Mai exact, el a fost nevoit să recurgă la șantaj pentru ca italienii să îl lase pe atacantul român în cele din urmă să se alăture trupei din Premier League, unde Giovanni Becali regretă că nu i-a dat un sfat prețios.

„Parma voia 25 de milioane. La Chelsea era Claudio Ranieri. Mă duc la ăsta la Parma. Era cu Parmalatul, era cu boss-ul care a înșelat toată America de Sud. Directorul Sportiv cerea 25, eu le-am zis că Parma le-a făcut ofertă de 22 de milioane. 

I-am zis lui Adi: ‘I-ați ghetele, fă-ți bagajul și hai în România’. Ne-au întrebat ăia că ce facem în România? Le-am zis că am o școală de balet, mai face balet, mai face asta. L-am luat pe Adi, am primit telefon.

Pac, pac, cum? Dom’le, aveți o oră la dispoziție să-mi spuneți, că eu plec, am avion în România direct. Pac, pac. După două ore a venit, mi-au dat și biletele, au plătit și biletele business Milano-Londra”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Cum și-a forțat plecarea Adrian Mutu de la Parma la Chelsea

La rândul său, Adrian Mutu a povestit pentru FANATIK cum l-a dus Giovanni Becali la Chelsea fix după ce primise banderola de căpitan la echipa italiană. Agentul de jucători l-a pus pe „Briliant” să le arate tibiile.

„Eu eram deja de câteva ore căpitanul Parmei. Am ajuns în cameră, după cină, eram încă în cantonament. Și m-a sunat Giovanni și m-a întrebat dacă vreau Chelsea. Mi-a explicat despre ce e vorba. Mi-a explicat că urmează să-i dea undeva la 23 de milioane de euro Parmei. Era ceva senzațional pe vremea aia, mai ales că Parma mă cumpărase în urmă cu un sezon cu 12 milioane de la Verona.

A doua zi a venit de la București, a luat avionul privat, s-a prezentat la Parma. A venit și a zis ‘Dați-i drumul’. Au fost câteva clinciuri. Îmi spunea ‘Arată-le picioarele să vadă cât ești de tăiat că meriți să câștigi mai mult’. Tot felul de lucruri. Tibiile, tibiile. Să le arăt tibiile. Ca să vadă cât am dat pentru Parma!”, a spus Adrian Mutu.

