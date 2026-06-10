Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”

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Ajuns la 56 de ani, fostul conducător al celor de la Dinamo, Cristi Borcea, are o viață perfectă în prezent din toate punctele de vedere. În urmă cu 15 ani, afaceristul a trecut însă prin clipe extrem de dificile din punct de vedere medical. Borcea a spus adevărul despre intoxicația cu mercur suferită de el și fosta soție. De ce i-a șocat pe medicii din SUA cazul românului.

”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai 22 mercur”. Cristi Borcea, dezvăluiri despre intoxicația din 2010

În decembrie 2010, în presa din România apărea informația conform căreia şefului dinamovist de la acea vreme, Cristi Borcea, i s-ar fi descoperit în sânge o cantitate mărită de mercur, un metal ce poate deveni letal. Borcea ajungea pe atunci la o clinică din Miami, unde ședințele de tratament costau zeci de mii de euro.

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În urmă cu 15 ani, atât Mihaela Borcea (pe atunci căsătoriți) erau diagnosticați cu niveluri foarte ridicate de mercur și alte metale grele în sânge. Se întâmpla asta după analize medicale de rutină. În acel moment, Borcea a preferat să păstreze tăcerea în jurul acestei chestiuni. Doar confirma problema. ”Da, așa e, mi s-a descoperit o cantitate sporită de mercur în sânge. Însă nu vreau să mai vorbesc despre situația mea medicală, vă rog să înțelegeți, mulțumesc!”, era singura reacție a acestuia, pe atunci având 40 de ani.

La un deceniu și jumătate distanță, fostul șef al echipei Dinamo a vorbit deschis despre acele probleme extrem de grave, care puteau să le pună viața în pericol lui și fostei sale partenere. Borcea mărturisește că situația sa a fost într-atât de gravă încât până și medicii din Statele Unite au rămas uimiți de cazul pe care îl au în față. Nu le venea să creadă ce concentrație de mercur exista în corpul românului.

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„(n.r. Să lămurim povestea cu intoxicația cu mercur) Cred că mi-a pus vreuna! Am fost în America, în Germania, în Italia. Ăia (n.r. medicii) în America mi-au zis: ‘Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai 22 mercur!’ Am fost acum trei ani la Baden-Baden, mă dusesem la 4-4,5, dar mi-am făcut luna trecută și… 10,2”, a declarat Cristi Borcea, notează .

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Tratamentul urmat de Cristi Borcea și fosta soție după depistarea mercurului

La acea dată, nivelul de mercur din organismul lui Borcea și al fostei soții era de câteva ori peste normal. Dacă normalul e 0-5, la cei doi pacienți s-au raportat valori între 9x normal, 17-22. Ambii au urmat tratamente intensive de chelatoterapie. Au făcut-o în special în clinici din SUA. Procedurile medicale în aceste situații costă zeci de mii de euro. Acest tratament presupune infuzia în sânge de EDTA, un supliment care ajută la îndepărtarea metalelor grele din organism.

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, acesta s-a recuperat destul de bine și de repede. De cealaltă parte, Mihaela Borcea a rămas cu sechele pe termen lung. Nu o singură dată, aceasta a declarat a spus într-o serie de interviuri în presă că ”mercurul a făcut ravagii în corpul meu” și nu s-a recuperat complet.

Borcea: ”Îmi place să cred că nu am fost otrăviți”

Acest caz extrem de grav care i-a avut în prim-plan pe Cristi și pe Mihaela Borcea a fost intens mediatizat la vremea respectivă. A rămas mereu un mister dacă a fost sau nu un posibil atentat la sănătate celor doi. Nu au apărut însă dovezi publice concrete de otrăvire deliberată. Borcea a mai punctat, atunci, că îi place să creadă că a fost doar un accident și nu ceva intenționat.

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”Îmi place să cred că nu am fost otrăviți de cineva. Adică, sper să nu fie vorba de asta. Practic, sunt la un pas de moarte și aș vrea, dacă, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva, măcar să mor împăcat că nu am dușmani, că nu există oameni care să îmi dorească răul atât de tare încât să mă otrăvească. Cred că este totuși de la nişte medicamente pe care le-am luat, aşa mi-au spus şi doctorii”, spunea Borcea.