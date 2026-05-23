Cum i l-a suflat Craiova lui Dinamo pe David Matei: “L-am luat cu 200.000 de euro! Andrei Nicolescu și acum e supărat”

David Matei (19 ani) a făcut un sezon excelent în tricoul celor de la Universitatea Craiova și a contribuit destul de mult la eventul cucerit de olteni. Tânărul mijlocaș ofensiv a fost adus în Bănie în vara anului trecut de la Steaua, în contextul în care și cei de la Dinamo au insistat foarte mult atunci pentru el. Ba chiar „câinii” se aflau în discuții foarte avansate pentru perfectarea mutării în momentul în care craiovenii au intrat pe fir.

Mihai Rotaru a explicat cum l-a luat Universitatea Craiova pe David Matei de la Steaua în detrimentul celor de la Dinamo

În cele din urmă însă, oficialii clubului de pe „Ion Oblemenco” au reușit să „deturneze” acest transfer. vizavi de această operațiune. „El trebuia să ajungă la Dinamo. Dinamo pregătise tot mezanplasul pentru el. Ei au făcut aranjamentul să aibă clauză mică la Steaua București, pentru că el a jucat la Steaua București. Clauza era de 75.000 de euro. Bine, ne-a costat mai mult, am plătit și la agent, nu au fost ăia toți banii.

Au fost bani mai mulți. Am lăsat și procente la Steaua București. Și pregătise Dinamo. După care colegii mei au insistat pentru el. Și Mirel (n.r. Rădoi) a insistat pentru el, și Silviu Bogdan. Unul dintre acționari s-a ocupat de toată nebunia și l-am adus la noi pe David Matei”,

Oltenii au plătit 200.000 de euro pentru aducerea lui David Matei. Dinamoviștii și-au luat revanșa cu Matteo Duțu

La acel moment au existat destul de multe tensiuni în spațiul public între conducătorii celor două cluburi, în contextul în care la scurt timp Universitatea Craiova și Dinamo s-au luptat și pentru semnătura lui Matteo Duțu. De această dată, „câinii” au fost cei care au avut parte de câștig de cauză. „Și acum Nicolescu zice: ‘Băi, ce caută ăsta la voi? Era al nostru, noi am făcut clauza aia mică, pentru Dinamo era făcută, nu pentru voi’. Suntem extrem de mulțumiți de el și de toți tinerii pe care i-am adus. Și mai avem. În afară de David, sigur mai e Luca Băsceanu. (n.r. Despre Mihnea Rădulescu) Da, există posibilitatea ca luni să joace 5 minute, 10 minute, 15 minute, există această probabilitate. (n.r. David Matei) A costat vreo 200.000 de euro cu totul.

Când mă văd cu Nicolescu la meci, spune de David Matei. Dar l-au luat și ei pe Matteo Duțu. Țineți minte că atunci ei au făcut un scandal, că noi facem scouting după ei. Nu, înaintea lor ne ocupam de Matteo Duțu, doar că ei au aflat în momentul în care chiar a început concurența, chiar când să-l luăm atunci. Au reușit, l-au convins pe copil, este un copil foarte bun, foarte interesant. L-au luat, felicitări lor și asta a fost istoria”.