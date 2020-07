Cum îi motivează Cristiano Bergodi pe jucătorii Universităţii Craiova: “Nu suntem noi favoriţi la titlu”

Cu trei victorii din trei posibile, Cristiano Bergodi are parte de un început de mandat perfect pe banca Universității Craiova. Dacă o va continua în aceeași notă, tehnicianul italian poate fi cel care aduce titlul în Bănie după 29 de ani.

Victoria de la Cluj a reprezentat o doză importantă de moral pentru „alb-albaștri”. Pe lângă cele trei puncte, jucătorii au avut parte de o primire superbă în Bănie și au văzut o mică parte din ceea ce s-ar întâmpla dacă ar câștiga campionatul.

Cristiano Bergodi consideră că partida cu Gaz Metan Mediaș este ca „un examen de maturitate” pentru întreaga echipă. Chiar dacă sunt favoriți pe hârtie, antrenorul Craiovei încearcă să-și țină elevii conectați și spune că niciun meci nu va fi ușor.

„Examen de maturitate” pentru „juveți”. Cristiano Bergodi nu crede că va fi ușor cu Mediaș

Vineri, de la ora 20:00, Gaz Metan Mediaș va primi vizita Universității Craiova, iar duelul se anunță extrem de important pentru calculele finale în lupta pentru titlu. Cele două echipe s-au întâlnit de trei ori în acest sezon, iar craiovenii s-au impus de fiecare dată. Cristiano Bergodi este de părere că duelul cu ardelenii nu va fi deloc ușor: „Este un meci important, mai ales din punct de vedere mental, fiindcă venim după un meci foarte bun cu Clujul şi ne aşteaptă un examen de maturitate, pentru că trebuie să arătăm ca o echipă care ştie ce trebuie să facă în acest moment.

Consider că am jucători inteligenţi şi profesionişti şi ştiu că vom avea numai de pierdut dacă vom intra relaxaţi şi să credem că putem câştiga uşor. În fotbal nu există aşa ceva, dacă eşti puţin cu nasul pe sus, fotbalul imediat te pedepseşte şi revii cu picioarele pe pământ.

E o prostie să spui că în fotbal există meciuri uşoare. Băieţii au capacitatea de a înţelege că este un meci la fel de greu ca şi cel cu CFR Cluj, din punct de vedere mental trebuie să fim pregătiţi sută la sută. Pregătim mental acest meci la fel ca pe cel cu CFR, deşi normal că tehnico-tactic se va juca altfel”, a fost declarația lui Bergodi înainte de partide de vineri seara.

Bergodi: „Nu suntem favoriți la titlu”. Cui i-a trimis filmarea cu suporterii?

Toată atenția mediatică este pe echipa Universității Craiova, mai ales după victoria de la Cluj. Bergodi vrea să-și țină elevii departe de tot valul de declarații venite din partea oamenilor de fotbal din România: „Presiune există întotdeauna în fotbal. Să nu uităm că tot CFR Cluj este pe primul loc şi nu suntem noi favoriţi la titlu. Noi trebuie să ne vedem de treaba noastră şi de fiecare meci în parte, să dăm sută la sută în fiecare meci şi nu trebuie să ascultăm ce spune unul sau altul sau ce spune mass-media.”

Tehnicianul italian a folosit aceeași formulă de echipă în ultimele trei partide, dar spune că fiecare jucător va avea șansa să joace, având în vedere că mai sunt cinci partide din acest sezon: „Până acum ne-am comportat foarte bine, nivelul jocului a crescut de la meci la meci şi cred că putem face un final frumos de sezon. Trebuie să jucăm pe teren toate meciurile, dacă ne gândim la alte lucruri pierdem energie psihică, nu are rost să ne gândim la ce se poate întâmpla în afara terenului.

Sunt norocos că am o echipă valoroasă, care a prins încredere în ultima perioadă. Sigur, Elvir Koljic are un plus, dar toată echipa contează pentru mine, nu un singur jucător. Am început cu aceeaşi echipă toate meciurile, dar am nevoie de toţi băieţii şi cei care au venit de pe bancă s-au comportat bine şi vor avea şanse să joace, mai sunt încă 5 meciuri.”

„Am filmat suporterii, pentru că mi s-a părut frumos să-i văd acolo, alături de echipă, pentru că şi eu am fost suporter şi îmi plac aceste lucruri. Primul căruia i-am trimis filmarea a fost fiul meu, Federico, pentru că ştiu că îi place şi ne urmăreşte din Italia”, a mai adăugat Cristiano Bergodi.