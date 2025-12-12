Cum îi pregătește Cristi Borcea pe băieții săi pentru viitor: ”Sunt mai dur”

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea este tatăl a 9 copii din 4 relații amoroase. Fostul finanțator de la Dinamo a dezvăluit cum îi pregătește pe băieții săi pentru viitor. Are deja planuri uriașe în ceea ce privește moștenirea pe care o lasă acestora.

Cristi Borcea, decizie radicală legat de băieții săi

Patrick, Angelo (alintat drept Coco), Alex și Milan sunt cei patru băieți ai lui Cristi Borcea. Renumitul om de afaceri este mândru de copiii săi și le prevede o existență foarte frumoasă. În plus, aceasta va fi lipsită complet de griji.

Fostul finanțator de la Dinamo s-a asigurat că aceștia au un viitor promițător în față. Astfel, a luat o hotărâre care îi vizează pe toți, chiar dacă unii dintre ei nu mai locuiesc în România de foarte multă vreme.

„Toți cei patru băieți, Patrick, Coco, Alex și Milan, au luat din ambiția mea, le prevăd un viitor foarte bun și vor intra, ușor-ușor, cât mai adânc în afacerile pe care le am, a spus Cristi Borcea, într-un interviu pentru revista .

Celebrul om de afaceri petrece timp de calitate cu toți cei 9 . Prin urmare, în vara lui 2026 va organiza o deplasare cu băieții săi, peste Ocean. Și-a propus să ajungă cu Alex, Milan, Patrick și Coco, la Campionatul Mondial.

Cristi Borcea, despre fete și soția sa

„Fetele…Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate. Ele sunt prințesele, cu băieții sunt mai dur. Dar nici fetelor și nici băieților nu le refuz nimic. Soția mea, Valentina, este foarte bine.

Este foarte implicată în creșterea celor trei copii, este implicată zi de zi în activitatea lor și îmi dă echilibrul de care am nevoie”, a ținut să mai adauge Cristi Borcea, mai arată sursa menționată mai devreme.

Unde petrece Cristi Borcea sărbătorile de iarnă

În perioada următoare Cristi Borcea are planuri mari. Va petrece sărbătorile de iarnă alături de familia sa extinsă. Prima oară va pleca la munte, unde va fi însoțit de actuala parteneră de viață, Valentina Pelinel, și de cei 3 copii ai cuplului.

„Anul trecut i-am dat la schi pe cei mici, pe Milan și pe fete. Le place foarte mult, așa că de pe 23 până pe 29 decembrie vom fi la Poiana Brașov, vor veni și Gloria cu Melissa, din SUA.

O să fim toți împreună la Poiană. Apoi, în februarie, o să plec în America”, a completat omul de afaceri. Vedeta are numai cuvinte de laudă pentru . În același interviu a menționat că blondina este un sprijin important.

Valentina Pelinel îl susține pe Cristi Borcea în toate afacerile pe care le desfășoară pe teritoriul țării noastre. În prezent, acesta câștigă milioane de euro din domeniul imobiliar și din cel al energiei. Firmele sale au o cifră de afaceri de circa 300.000.000 de euro.