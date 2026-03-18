Cum îi vânează Mossadul pe liderii regimului de la Teheran. „Eşti pe lista noastră neagră!” Culisele războiului din Iran

Vinerea trecută, Ali Larijani păşea cu încredere în mijlocul manifestanţilor adunaţi în centrul Teheranului, la un miting pentru susţinerea regimului. Era prima sa apariție publică de la începutul războiului pe 28 februarie, iar îndrăzneala sa nu a trecut neobservată, el fiind una dintre țintele importante luate în vizor de Israel, fie şi numai prin prisma poziţiei sale, de şef al Consiliului Naţional de Securitate al Iranului. „Oameni curajoși, oficiali curajoși, lideri curajoși. Această combinație este de neegalat”, scria el pe Twitter. Considerat liderul de facto al Iranului de la începutul războiului, Ali Larijani avea să fie ucis patru zile mai târziu.

Ali Larijani a fost ucis împreună cu comandantul forței Basij, Gholam Reza Soleimani

Marți dimineață, agenţii Mossad l-au localizat pe Larijani, împreună cu alți oficiali ai regimului, într-o ascunzătoare în suburbiile Teheranului și l-au ucis cu o singură lovitură aeriană bine ţintită. În acelaşi atac a murit şi comandantul forței Basij, Gholam Reza Soleimani. Se pare că trădarea ar fi venit din interiorul propriului cerc de apropiaţi, care au i-au informat pe spionii israelieni că Larijani se ascundea împreună cu mai mulţi dintre adjuncții săi într-un cort.

SUA și Israelul susțin că războiul va crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să răstoarne regimul, iar asasinatele care au avut loc marți dimineață reprezintă o piatră de hotar în acest proces scrie The Wall Street Journal. În ultimele 18 zile au fost ucişi mii de membri ai regimului, de la lideri importanţi până la simpli soldați. Iranienii descriu o dezordine crescândă în ţară, dar în acest moment nu este suficientă pentru a răsturna regimul.

Lista țintelor atacurilor și raportările despre pagubele provocate Iranului, obținute de Wall Street Journal, oferă o imagine a efortului enorm depus pentru a epuiza forțele de securitate iraniene. Documentele arată că efortul început în primele zile ale războiului s-a intensificat pe măsură ce conflictul a continuat.

SUA se concentrează pe puterea militară și industrială a Iranului, Israelul pe eliminarea liderilor regimului

Israelul urmărește forțele de securitate iraniene de la sediul lor de comandă până la punctele de adunare și apoi până la ascunzătorile de sub poduri, cu scopul de a le perturba operațiunile și de a le arăta iranienilor că forțele lor de securitate sunt distruse. Până în prezent, Israelul a lansat aproximativ 10.000 de lovituri asupra a mii de ținte diferite, inclusiv peste 2.200 de și alte forțe de securitate internă. Se estimează că mii de persoane au fost ucise sau rănite de la începutul războiului.

Tehnologia avansată pe care o folosește Israelul și infiltrarea agenților săi în societatea iraniană reprezintă cea mai mare amenințare de până acum, la adresa regimului de la Teheran. Însă, The Wall Street Journal subliniază că zeci de ani de experiență militară arată că este dificil, dacă chiar imposibil, să răstorni un guvern doar prin atacuri aeriene. Dacă regimul iranian va supraviețui, acesta ar putea ieși din război mai consolidat și mai periculos, avertiyeayă specialiștii citați de ziar.

Israelul a început războiul lovind în inima regimului și asasinându-l pe liderul suprem Ali Khamenei. Împreună cu SUA, a distrus rapid majoritatea lansatoarelor de rachete și a sistemelor de apărare antiaeriană ale Iranului. Cele două țări și-au împărțit apoi responsabilitățile: SUA s-au concentrat pe puterea militară și industrială a Iranului, iar Israelul pe forțele care permit supraviețuirea regimului.

„Sunt deja un om mort. Vă rog, veniți să ne ajutați”

Încă din a doua zi a războiului, în mod sistematic sedii și centre de comandă ale Gărzilor Revoluționare, ale Basij și ale poliției. Israelul a vizat locații în care serviciile sale de informații credeau că se află membri ai regimului, iar în zilele care au urmat lista țintelor a fost extinsă. Serviciile de informații israeliene au descoperit că Iranul avea un plan de rezervă în cazul în care instalațiile forțelor sale de securitate internă ar fi distruse, respectiv mutarea adunărilor în complexe sportive locale. Israelul a monitorizat aceste locații, care s-au umplut de membri ai regimului, și le-a atacat înainte de sfârșitul primei săptămâni de război. Aceste atacuri, potrivit evaluărilor privind pagubele din Iran obţinute de The Wall Street Journal, au fost printre cele mai sângeroase ale război, în urma lor fiind uciși sute de membri ai forțelor de securitate, majoritatea acestora pe stadionul Azadi.

Israelul consideră că atacurile au afectat moralul membrilor forțelor de securitate iraniene, determinându-i pe unii să doarmă în mașini, în moschei sau în săli de sport. Între timp, oficialii serviciilor secrete israeliene au început să-i sune pe comandanții iranieni și să-i amenințe pe aceștia și pe familiile lor să nu încerce să oprească o eventuală revoltă a poporului iranian împotriva regimului.

Wall Street Journal a publicat conținutul uneia dintre conversații, dintre un comandant superior al poliției iraniene și un agent Mossad. „Știm totul despre dumneavoastră. Sunteți pe lista noastră neagră și avem toate informațiile despre dumneavoastră”, i-a spus agentul, în limba farsi. „V-am sunat să vă avertizez că trebuie să fiți alături de poporul dumneavoastră. Dacă nu faceți asta, soarta dumneavoastră va fi aceeași cu soarta liderilor dumneavoastră. Mă auziți?”, a întrebat agentul. Comandantul a răspuns: „Frate, jur pe Coran, nu sunt dușmanul dumneavoastră. Sunt deja un om mort. Vă rog, veniți să ne ajutați”.

Membrii regimului se ascund în clădiri rezidenţiale, locuitorii fug de teama unor atacuri

Israelul consideră că atacurile aeriene susţinute perturbă activitățile regimului și afectează moralul forțelor sale. Iranienii au declarat că au văzut grupuri ale forțelor de securitate preluând școli, săli de sport și clădiri civile pentru a-și muta activitatea acolo, în încercarea de a scăpa de avioanele și dronele israeliene.

Un medic din Teheran spune că membri ai forțelor de securitate l-au implorat să-i lase să doarmă în clădirea în care locuiește și că a văzut soldaţi fideli regimului dormind în corturi și autobuze. Alți locuitori au spus că mulți ofițeri se ascund în clădiri rezidențiale. Când ei se mută acolo, locatarii obişnuiţi părăsesc zona, de teama unui atac.