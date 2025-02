Cum îl ajută Gică Popescu pe fiul său în cariera de fotbalist. Dezvăluirea lui Nicolas Popescu după Dinamo – Farul 0-2: „Vorbim după fiecare meci”

prin golurile lui Țîru și Grigoryan. Dinamo nu mai pierduse în „fortăreața” de pe „Arcul de Triumf” din decembrie 2023, când U Cluj ieșea victorioasă, Nistor fiind unicul marcator al partidei. Nicolas Popescu prinde tot mai multe minute în echipa Farului, iar la sfârșitul partidei cu Dinamo, a vorbit despre impactul pe care sfaturile și criticile venite din partea tatălui său îl au asupra performanței sale.

Gică Popescu este un pilon important în performanțele lui Nicolas

După ce tatăl său, legendarul Nicolas a început în sfârșit să fie titular în echipa constănțenilor.

În actuala stagiune, Nicolas Popescu și-a depășit recordul de meciuri jucate într-un sezon de SuperLiga. Cu mai puțin de 10 meciuri în fiecare sezon, în cei 4 ani de fotbal profesionist, mijlocașul Farului a înregistrat deja 5 meciuri doar în anul 2025.

În total, în sezonul 2024/2025, fotbalistul de 22 de ani a strâns 11 apariții până în acest moment.

La golul al doilea al Farului, Nicolas Popescu a avut o contribuție importantă angajându-l pe Ionuț Cojocaru în partea stângă printr-o pasă inteligentă, care la rândul său l-a servit pe Grigoryan în careu pentru a dubla avantajul.

La finalul partidei, mijlocașul formației de la malul Mării Negre a vorbit despre influența pozitivă pe care o are tatăl său în performanțele sale de fotbalist.

Nicolas Popescu: „Îmi spune totul pe față și asta mă ajută foarte mult”

Nicolas Popescu a vorbit despre desfășurarea partidei dintre Dinamo și Farul la flash-interviu. Întrebat despre sfaturile primite de la tatăl său, fotbalistul a dezvăluit că vorbesc după fiecare meci:

„Am venit aici cu gândul la victorie, suntem fericiți că am câștigat. Știam că va fi un meci de luptă, am venit cu gândul să ne batem pentru fiecare minge și ne bucurăm că am plecat cu cele trei puncte.

Știam că trebuie să stăm bine în teren după ce am deschis scorul și să plecăm pe contraatac. Mă bucur că am reușit să contribui și eu la acel gol și îi felicit și pe Cojo (n.r. – Ionuț Cojocaru) și pe Grigoryan.

Mă simt mai bine de la meci la meci, orice jucător cred că are nevoie de meciuri ca să capete încredere și să aibă ritm.

Vorbesc cu tatăl meu după fiecare meci, constant. Mă ajută să mă îmbunătățesc. Îmi spune totul pe față, iar când e nevoie de critici nu se ferește și asta mă ajută enorm”, a spus Nicolas Popescu la finalul partidei, pentru