Cum îl ajută religia pe Ioan Ovidiu Sabău să fie un antrenor performant. Dezvăluiri despre Martorii lui Iehova, organizația detestată de Gigi Becali

Universitatea Cluj este lider în Superliga României, după 9 etape disputate. Performanța studenților clujeni nu poate fi despărțită de aportul antrenorului Ioan Ovidiu Sabău. Tehnicianul de 56 de ani este în vârful carierei, în care a revenit după o pauză de nouă ani.

A antrenat, în mare parte, doar în vestul țării

Exceptând un scurt mandat la Rapid, în 2012, Sabău a antrenat doar în vestul țării. A început la U Cluj, în 2000, când era încă jucător. Ulterior, el a pregătit Gaz Metan Mediaș (2003-2005), Gloria Bistrița (2005-2009), Politehnica Timișoara (2009-2010), FCM Tg. Mureș (2010-2012), ASA Tg. Mureș (2013-2014).

ADVERTISEMENT

Sabău a luat o pauză lungă de antrenorat, revenind la U Cluj în 2023. În perioada în care a stat departe de banca tehnică, el a refuzat destule oferte, inclusiv cea de a fi directorul tehnic al FRF, poziție încredințată ulterior lui Mihai Stoichiță.

Sub comanda lui Sabău, Universitatea actualului sezon este cea mai omogenă echipă din Superliga României.

ADVERTISEMENT

Atmosfera și încrederea sunt atu-urile Universității

Tehnicianul Clujului a dezvăluit că unul dintre atu-urile echipei sale este încrederea și atmosfera bună. „Datoria mea după acest joc este să-i refac din punct de vedere mental, fizic și să-i reîncarc. Doar prin sacrificii și muncă putem reuși. Se pare că și ei se completează, sunt prieteni și lucrurile chiar funcționează destul de bine. Se spune că rezultatele creează atmosferă bună, dar eu cred că nu numai ele contribuie. E un grup frumos și îmi face plăcere să stau împreună cu ei, la antrenamente și în vestiar. Chiar e o mare plăcere să antrenez acești jucători”, a declarat Sabău.

“Îmi pare rău că nu pot să-i mulțumesc pe toți, pentru că și cei care sunt pe bancă sunt jucători care au calitate, dar atunci când funcționează lucrurile nu poți să le dai tuturor posibilitatea să joace. Și datorită lor, acei jucători care intră, arată bine, pentru că avem calitate în antrenament și îi pun în dificultate pe cei care intră de la început. Atunci se creează concurență și e un mare avantaj acest lucru”, a completat fostul internațional.

ADVERTISEMENT

A suportat atacurile lui Gigi Becali

Atmosfera bună pe care Sabău o face la echipă pare ușor în contradicție cu faptul că fostul mare international este un tip extrem de serios. Probabil și pentru faptul că, în urmă cu mulți ani, el a trecut la Martorii lui Iehova.

„Dacă iehovistul e prea mare antrenor, nu e problemă nici asta, că îi dă Iehova ce îi dă şi apoi îl lasă şi îl aruncă în cap pe iehovist. Le dă iehoviştilor şi după vin în cap iehoviştii, că îi lasă vrăjmaşul din mână şi le dă putere vrăjmaşul la iehovişti”, a spus Gigi Becali, la FANATIK Superliga.

ADVERTISEMENT

Nu este pentru prima data când Becali îl atacă pe Neluțu. „Îi transmit lui Sabău următorul mesaj: Cel mai rău creștin este mai bun decât cel mai de seamă iehovist. Pentru că cei din urmă vor fi cei dintâi. Și tâlharul de pe cruce a ajuns în împărăția cerului. Pe iehoviști îi va mânca Iadul”, este doar una dintre declarațiile lui Becali din trecut.

Sabău: “Eu mereu l-am căutat pe Dumnezeu“

Alegerea spiritual a lui Sabău a fost, de-a lungul timpului, subiect de discuții și speculații. El a explicat însă de ce a făcut această alegere:

“Pentru mine, această poveste este foarte frumoasă și importantă. Eu mereu l-am căutat pe Dumnezeu, iar înainte de a deveni Martor făceam ce făceau și alții, mergeam la biserică, spuneam rugăciuni, mă închinam la sfinți. Eram creștin ortodox. Uneori puneam Biblia sub pernă, ca un fel de talisman. Credeam că dacă o pun sub pernă, ea mă va ajuta.

Pe de altă parte, mă rugam să îl cunosc cu adevărat pe Cel care a creat totul, chiar mă rugam să îl cunosc, să descopăr scopul vieții mele. Eu căutam să îmi satisfac această necesitate spirituală.

În Olanda a devenit martor al lui Iehova

În 1990, am plecat în Olanda, la Feyenoord, iar la ușa mea au venit două persoane și mi-au propus să studiez Biblia. Și așa a început totul. Cei cu care studiam considerau Biblia cuvântul lui Dumnezeu și indiferent ce subiect analizam ei făceau trimitere la Biblie.

Atunci am înțeles că Dumnezeu are un nume, Iehova, și că trebuie să îl rostesc.

Atât Eminescu, cât și Vasile Voiculescu, Eliade menționează în scrierile lor numele lui Dumnezeu – Iehova.

M-a ajutat foarte mult și ca antrenor, mă ajută să îmi stăpânesc anumite impulsuri, anumite imperfecțiuni să le țin sub control”, a dezvăluit Sabău, la Look Sport.

A demontat miturile lipsei vitaminizării

Ulterior, într-un interviu pentru , Sabău a vorbit și despre miturile care au înosțit cariera sa, marcată de prea multe accidentări.

„Cum să nu iau vitamine? Dimpotrivă, religia asta îmi cere: să am grijă de sănătate. Eu nu pot să fiu Martor fără să am grijă de viața mea! V-am zis, eu am stat trei săptămâni la tratament în Olanda, cu medicamente, cu vitamine. Ce credeți, când Pompiliu Popescu le dădea medicamente celorlalți jucători eu mă ascundeam? Mai circula un zvon: că nu mâncam carne și le ceream jucătorilor, ca antrenor, să nu mănânce carne!”, a spus el.

Martorii lui Iehova este Organizație religioasă creștină, non-trinitariană, înființată la sfârșitul secolului al XIX-lea, care numără la nivel mondial peste 8,5 milioane de membri. În România numărul membrilor organizației, este în jur de 40.000 de persoane.

Se dezice de aroganță și fanatism

Martorii lui Iehova sunt îndrumați de Corpul de Guvernare, un grup de bărbați aflați în Brooklyn, New York. Ei cred că distrugerea lumii este iminentă și că actualul sistem de lucruri va fi înlocuit de Regatul lui Dumnezeu, singura soluție la problemele cu care se confruntă omenirea.

„E un mod de viață, nu e ceva de fațadă. Mă ajută să fiu mai echilibrat, să am un respect mai mare pentru cei din jurul meu, să nu am prejudecăți. Astea sunt învățăturile Bibliei. Să nu fim aroganți, să fim mai buni. Nu să fim fanatici, nu asta ne cere Biblia!”, a mai explicat antrenorul Universității Cluj, potrivit sursei citate.

Nu celebrează zilele de naștere și sărbătorile creștine

Martorii nu celebrează Crăciunul, Paștele, zilele de naștere sau alte sărbători și obiceiuri, pe care le consideră că au origini păgâne. „Păi, nu e o sărbătoare pe care Biblia să ne spună s-o sărbătorim! Uitați-vă la televizor în perioada Crăciunului și vă veți convinge și așa că nu e o sărbătoare creștină. 25 decembrie e o sărbătoare a cărei rădăcină se referă la solstițiul de iarnă. Însă nu e vorba numai despre un caz particular, despre o sărbătoare. Credința te ajută în toate aspectele vieții, te face un om loial, de încredere. Trăsături pe care trebuie să le arăți, nu să le spui”, a punctat el.

Adepții religiei consideră doctrina lor ca fiind „adevărul” și percep societatea seculară ca fiind coruptă moral și sub influența lui Satan. Ei consideră numele Iehova esențial în închinare, resping Trinitatea, nemurirea sufletului și iadul, considerându-le nescripturale.

Biblia nu condamnă băutura, condamnă beția

“Am găsit răspunsuri care m-au ajutat. Efectiv studiind Biblia, meditând, m-au ajutat să mă apropii de acest Dumnezeu descris în Biblie. Versetul care pe mine m-a atins foarte, foarte mult, și cred că pe toți dintre noi… Versetul din Ioan mi-a schimbat total părerea despre Dumnezeu și m-a încurajat enorm (n.r. în privința pierderii părinților).

Acolo se spune că nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine timpul când toți cei din morminte vor auzi glasul său și vor ieși afară.

Am înțeles că nu Dumnezeu este de vină pentru moartea oamenilor, am înțeles că atunci când moare un om nu este corect să spun “așa a vrut Dumnezeu”, pentru că nu este el vinovat de acest lucru.

Principiile Bibliei te ajută foarte mult să fii un alt om, să fii mai răbdător, mai liniștit, să nu ai resentimente. Atunci când apar probleme, să iei inițiativa să le rezolvi, să-i tratezi pe toți la fel, să nu ai prejudecăți, indiferent de naționalitate, rasă, limbă… toți suntem egali.

M-a ajutat foarte, foarte mult și în carieră, pentru că n-am făcut excese, am fost un tip echilibrat în ceea ce ține de alimentație, băutură. Pentru că Biblia ne învațăm, într-adevăr, și cum să ne alimentăm, să fim echilibrați, să nu facem excese… Biblia nu condamnă băutura, condamnă beția”, a mai dezvăluit tehnicianul de 56 de ani.

Fiica lui a părăsit organizația religioasă

Sabău este căsătorit de 35 de ani și are doi copii, un băiat și o fată. Fiica lui a părăsit Martorii lui Iehova, acum mai mulți ani. Ea a făcut niște înregistrări în care condamna învățăturile acestei religii, care au ajuns pe mâna unui clujean. Acesta l-a șantajat pe Sabău cu publicarea lor, încercând să obțină bani de la antrenorul Universității. Cazul a ajuns pe masa Procuraturii din Cluj.