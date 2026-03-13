Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea

În una dintre postările pe care le face constant pe social media, Simona Halep a arătat cum îl ajută pe tatăl său, în afaceri. Imaginile speciale împărtășite de frumoasa constănțeancă au cucerit pe toată lumea. Despre ce este vorba.

Simona Halep, alături de tatăl său, Stere

Simona Halep are mult timp liber de când a renunțat la tenis, în urmă cu mai bine de un an. E focusată pe alte activități, cum ar fi promovarea unităților hoteliere pe care le are pe litoralul românesc, dar și la munte.

Hotelul din Poiana Brașov a postat deja oferta pentru Paște.

Renumita sportivă e o familistă convinsă, având numai aprecieri pentru familia sa. Părinții au susținut-o mereu în parcursul pe care l-a avut în tenis, iar acum le întoarce aceste favoruri. Fosta jucătoare de tenis își ajută tatăl în afaceri.

În toamna lui 2025, Stere Halep și-a deschis o cramă în satul Culmea, județul Constanța. Acum, Simona Halep îi este alături pentru o promova. Vrea să-i aducă cât mai mulți turiști. A făcut acest pas prin intermediul unor fotografii sugestive.

Îmbrăcată într-o ținută elegantă, șatena a imortalizat câteva momente alături de figura paternă. Pentru că este vorba de o afacere, din imagini nu a lipsit paharul de vin, tenismena investind la rândul său în acest nou domeniu.

Simona Halep, relație specială cu figura paternă

Simona Halep a vorbit întotdeauna de bine despre familia sa. Fostul număr 1 mondial WTA a primit o educație aleasă de la părinți, dovadă că banii nu i-au luat mințile. A câștigat sume importante din tenis, dar a rămas cu picioarele pe pământ.

În urmă cu ani buni locuia într-un apartament mic, nedorind să cheltuiască sume uriașe pe vile de lux. De când nu mai joacă și nu mai are deloc grija zilei de mâine și-a achiziționat o vilă, în comuna Niculești, la nord de București.

„Tenisul e un sport foarte scump, trebuie să investeşti într-un copil şi să rişti. E o investiţie pe care nu ţi-o garantează nimeni. Tata nu şi-a imaginat vreodată că eu nu o să ajung în top.

Şi nu o spun acum că am reuşit. Chiar nu cred că s-a gândit vreodată la asta, chiar dacă au fost şi momente grele.

Poate că s-a gândit că nu mai face faţă, dar în momentul ăla am început eu să câştig primii bănuţi. Nu mi-am luat nici maşină, nici casă scumpă. Mi-am luat un apartament mic, ca să am bani să investesc în mine.

Asta înseamnă un antrenor bun, chiar dacă e străin şi costă mai mult. Tot timpul ai instinctul să îţi cumperi ceva din banii pe care-i câştigi.

Dar trebuie să îţi opreşti instinctul ăsta şi să spui că trebuie să te duci într-un cantonament mai scump pentru că te ajută pe o perioadă mai lungă”, a dezvăluit la un moment dat Simona Halep, în podcastul BT Talks, scrie .