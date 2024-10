Cum îl apără Rareș Bogdan pe Iohannis pentru terenul de golf care i s-ar fi amenajat la vila Neptun: „Au tăiat unii iarba mai scurt și au făcut 3 găuri”

pentru el la vila de protocol din Neptun, prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a ținut să lămurească opinia publică despre ce e cu adevărat acolo.

Cum justifică Rareș Bogdan terenul de golf pe care l-ar avea amenajat Klaus Iohannis în Neptun

Europarlamentarul spune că lui „i se pare prea mult” ca un „tăpșan cu iarbă, pe care au făcut unii trei găuri” să fie catalogat drept teren de golf.

„Golful nu-i un sport de masă, în România. Dar să spui că (…) tăpşanu’ cu iarbă, pe care au tăiat unii iarba mai scurt şi au făcut trei găuri, de zici că le-au făcut trei cârtițe lângă malul mării, (…) e teren de golf, mi se pare prea mult.

Un teren de golf are 70 de hectare, dacă are 9 găuri, are minim 25 de hectare. Terenul de la Breaza are 22 de hectare, care-i cel mai mic teren de golf pe care eu am jucat vreodată golf”, a spus Rareș Bogdan, într-o emisiune TV, potrivit News.ro.

De asemenea, prim-videpreședintele liberalilor a mai adăugat că el nu a jucat niciodată golf cu preşedintele Klaus Iohannis. Cu toate acestea, spune că după terminarea mandatului președintelui ar putea avea o partidă.

„Nu, n-am jucat. (… ) Eu am avut handicap la golf. Aşa se măsoară handicapul, 13,4. Se porneşte de la 36. Deci am fost un jucător destul de bun. Nu ştiu cât are domnul preşedinte Iohannis, dar după ce termină mandatul şi are timp, că acum nu are timp de golf şi de mine, vă promit că o să jucăm. Sunt chiar curios, că aşa înălţime are”, a mai spus europarlamentarul.

„Acolo, în jurul lacului ăla făcut în anii ’60, între plajă şi vilă, pur şi simplu iarba a fost tăiată în trei locuri mai scurt. (…) E o chestie de antrenament. Pot să-mi fac şi eu în curte”, a susținut Rareş Bogdan.

Cum s-a aflat de terenul de golf

Potrivit imaginilor publicate de G4Media.ro, în grădina vilei de protocol de la Neptun, unde președintele Klaus Iohannis își petrece timpul,

Marți, publicația a relatat că în apropierea lacului din fața Vilei Nufărul, construită inițial pentru Nicolae și Elena Ceaușescu în perioada comunistă, și utilizată de președinți după Revoluție, a fost amenajat un teren de golf cu trei găuri.

Președintele Klaus Iohannis este cunoscut pentru pasiunea sa pentru acest sport. La un eveniment din septembrie 2021, dedicat Cupei de Golf „Paul Tomiţă” din comuna Pianu de Sus, județul Alba, Iohannis a afirmat că golful este un sport accesibil tuturor și o ocazie excelentă pentru a petrece timp în aer liber.

„Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mulți să descopere acest frumos sport, care oferă multe satisfacții”, vorbea în acea vreme șeful statului.