Cum îl cheamă, de fapt, pe Cuza de la Noaptea Târziu. De unde vine porecla concurentului Asia Express

Cuza de la Noaptea Târziu este foarte apreciat în mediul online, însă puțini știu cum îl cheamă, de fapt. Fostul iubit al Ramonei Olaru face echipă cu Emi la Asia Express, sezonul al patrulea.

Tânărul face parte din îndrăgita trupă de parodii alături de Emi și Cucu, alături de care a pus bazele proiectului. Artistul a povestit și de unde provine porecla de „Cuza”, care nu are legătură cu numele său din buletin.

Cum îl cheamă pe Cuza de la Noapea Târziu în realitate

Concurent în cel de-al patrulea sezon Asia Express, bunul său prieten și coleg de trupă. Cei doi fac parte din trupa Noaptea Târziu alături de Cucu, fost concurent la Survivor România 2021.

Deși este cunoscut drept Cuza în mediul online, nu mulți știu cum îl cheamă în realitate pe tânărul artist. Numele său din buletin este Iulian Adrian Popescu. Nimeni nu se aștepta la asta, mai ales că nu este legat de porecla sa.

Cu ceva timp în urmă, Cuza a povestit de unde vine porecla sa. În clasa a patra, la serbarea școlii, acesta a jucat într-o scenetă și s-a numit Cuza, iar de atunci colegii și prietenii îl strigă așa.

„Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, a explicat cântărețul la emisiunea Te Cunosc de Undeva, unde a participat în trecut.

La Asia Express, concurentul a explicat și cum s-au gândit părinții lui să-i pună aceste două prenume.

„Ai mei parcă au fost luați prin surprindere când a trebuit să îmi pună numele, pentru că le port amândurora prenumele, Iulian-Adrian, mama fiind Iuliana. Al cui este al doilea vă prindeți voi”, a explicat Cuza la .

Concurentul de la Asia Express a avut o relație cu Ramona Olaru, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani.

Ce studii are Cuza și cum s-a născut proiectul Noaptea Târziu

Mulți s-au întrebat ce studii are . Tânărul a urmat specializarea Kinetoterapie din cadrul Facultății de Medicină din Timișoara.

Inițial, artistul a dat admitere la SRI, însă a picat cu 30 de sutimi sub linie. S-a înscris și la Facultatea de Drept din Târgu Jiu, însă a constatat, ulterior, că nu a fost alegerea potrivită.

Trupa Noaptea Târziu a luat naștere în 2014, atunci când Cuzaa, Emi și Cucu s-au întâlnit la o cafea. Cei trei au vorbit despre cum ar putea câștiga bani din mediul online.

Toți aveau un simț al umorului foarte dezvoltat și le plăceau cuvintele, astfel că au decis să facă parodii muzicale ale melodiilor cunoscute.

Numele de „Noaptea Târziu” a fost inspirat de faptul că erau studenți în acea perioadă și aveau timp să filmeze doar la orele târzii din noapte. Proiectul are foarte mult succes, canalul lor de YouTube având 1,8 milioane de abonați.