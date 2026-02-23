Sport

Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist

Ce spune, de fapt, Sorana Cîrstea despre Alexandru Țiriac, după ce a apărut confirmarea că nu mai formează un cuplu. Cei doi au fost împreună aproape 5 ani.
Alexa Serdan
23.02.2026 | 17:15
Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac au fost împreună 5 ani. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Sorana Cîrstea și fiul celebrului miliardar român, Ion Țiriac, au pus punct legăturii amoroase. Iată cum îl descrie frumoasa jucătoare de tenis pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. În ce relații au rămas în momentul de față.

Sorana Cîrstea, despre fostul partener, Alexandru Țiriac

La scurtă vreme după ce a câștigat titlul de la Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea trece printr-0 perioadă neplăcută. A luat o decizie radicală imediat ce a fost eliminată de la WTA Dubai, la finalul anului urmând să se retragă din tenis.

Renumita tenismenă nu o duce tocmai bine nici în planul sentimental. A apărut confirmarea că nu mai formează un cuplu cu Alexandru Țiriac. Cel care a anunțat a fost chiar fiul lui Ion Țiriac, legătura lor având o durată de 5 ani.

Cu doar câteva săptămâni în urmă lucrurile păreau că merg foarte bine. La finalul turneului desfășurat în Cluj-Napoca l-a descris în termeni extrem de frumoși și elogioși pe cel care la acea vreme îi era partener de viață.

Sportiva în vârstă de 35 de ani, clasată pe locul 32 WTA, l-a numit pe fostul iubit drept „prietenul meu”. Sorana Cîrstea nu a făcut nicio declarație despre despărțire, însă a ținut să-i mulțumească pentru toată susținerea.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine când eu nu mai credeam”, a spus jucătoarea de tenis, la ceremonia de premiere de la Transylvania Open, scrie digisport.ro.

Cum se înțeleg Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac, după separare

Sorana Cîrstea are numai cuvinte de laudă la adresa fostului iubit. În plus, în repetate rânduri a declarat că afaceristul Ion Țiriac i-a fost un real sprijin în ultimii ani. A primit încurajări uriașe din partea fostului jucător de tenis.

În ceea ce privește relația cu fiul miliardarului a preferat de fiecare dată să fie discretă. A postat puține fotografii de-a lungul timpului, Alexandru Țiriac precizând că au rămas amici, în ciuda faptului că drumurile lor s-au separat.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a mărturisit fiul lui Ion Țiriac, pentru cancan.ro. Tenismena vrea să se concentreze perioada aceasta pe carieră.

E ultimul an în care joacă și vrea să dea totul. Cel mai probabil Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac au priorități diferite în momentul de față, mai ales că sportiva locuiește mare parte din timp în afara granițelor țării, în Dubai.

