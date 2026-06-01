Cum îl mint pe Putin comandanții săi militari. Hărți falsificate și localități a căror ocupare este anunțată în avans

Președintele rus Vladimir Putin ar putea să aibă o percepție falsă legată de succesele militare ale Rusiei în Ucraina în baza unor hărți distorsionate primite de la înalții ofițeri ruși. Pe 28 mai, pe rețelele sociale a apărut o hartă scursă de la Ministerul Apărării de la Moscova, datată din 9 aprilie, privind linia frontului în sectorul vestic al regiunii Zaporojie, zona de responsabiltiate a Grupului Nipru al forțelor rusești.

Localități ocupate doar pe hârtie

În urma unei analize realizată de experții de la Institute for the Study of War (ISW), aceștia au conchis că există considerente serioase în favoarea autenticității hărții. Potrivit hărții, forțele rusești au ocupat Primorske, Stepnohirsk, Ricine, Veselianka, Zaporojeț, Zapasne, Mali Șcerbaki și Șcerbaki (toate la vest de Orihiv); sud-vestul Orihivului până la calea ferată; Novodanilivka, Mala Tokmacika și Bilohiria (la sud-est de Orihiv). De asemenea, pe 21 aprilie, șeful Marelui Stat Major, generalul de armată Valeri Gherasimov susținea că forțele rusești au ocupat Veselianka și au intrat în Zaporojeț, ceea ce confirmă datele prezentate în hartă, precum și exagerările legate de avansul în acest sector de front.

MoD RF leaked the map,

probably someone got desperate of credits. Check how it match the expected plans. — Vitaly (@M0nstas)

a arătat că forțele rusești nu au înaintat și nici măcar nu s-au infiltrat în Orihiv, Ricine, Veselianka, Zaporojeț sau Zapasne, la data de 9 aprilie, de când datează harta. În celelalte localități, forțe rusești au fost depistate însă acestea nu le controlau. Nici măcar pe 28 mai, rușii nu reușiseră să ocupe toate localitatățile pe care clamau că le au sub control cu trei săptămâni înainte. Cea mai importantă dintre ele, Orihiv, se află în continuare sub controlul ferm al ucrainenilor, cu cele mai avansate trupe rusești la 3 kilometri distanță, cu toate că orașul este vizat de armata rusă încă din 2022.

Mitul ocupării Kupianskului

Nu este prima dată când comandamentul militar rusesc raportează date neconforme cu realitatea din teren. Cazul cel mai strident a fost revendicarea orașului Kupiansk, din Donbas, la finalul verii trecute. Gherasimov susținea la finele lui august 2025 că , iar în octombrie, Putin spunea că două treimi din localitate a fost ocupat. Câteva zile mai târziu, Gherasimov pretindea că 5.000 de soldați ucraineni au fost încercuiți.

Ulterior, chiar declarațiile ale comandanților militari ruși au infirmat succesul clamat anterior. În ianuarie 2026, generalul-colonel Serghei Kuzovlev, comandantul Grupului Vest, anunța ocuparea unor localități la est de Kupiansk: Kucerivka, Podoli, Kuriilivka și Kupiansk-Kuzlovîi, ceea ce însemna că rușii abia se apropiau de orașul pe care anunțaseră că-l au sub control. Gherasimov spunea, abia în aprilie 2026, că au fost eliminați ucrainenii ce ar fi fost încercuiți în urmă cu șase luni.

Chiar și blogerii militari ruși au criticat în mod repetat Kremlinul și comandamentul militar rus că minte în legătur cu situație de la Kupiansk. ISW constatase, în ultimele zile ale anului trecut, că orașul se afla sub control ucrainean, iar trupele rusești infiltrate în oraș erau treptat eliminate. Cu toate acestea, Gherasimov a pretins pe 16 mai că forțele rusești avanseză către Șevcenkove, aflat la 28 de kilometri vest de Kupiansk, ceea ce presupunea că orașul a fost deja cucerit. Blogerii ruși s-au plâns că datele inexacte transmise pe lanțul de comandă au dus la asalturi disperate, cu pierderi mari, în încercarea de a ocupa zone despre care rapoartele spunea că au fost deja ocupate, ca realitatea să se potrivească cu hărțile deja făcute la Ministerul Apărării. Kupianskul rămâne și în aceste zile un teren de luptă disputat de ucraineni și ruși.

Optimismul lui Putin

Exagerările comandamentului militar rusesc par să-l facă pe Vladimir Putin să creadă că își poate atinge obiectivele pe termen mediu sau scurt, în pofida că a scăzut constant în 2026. Financial Times relata pe 28 mai că surse din apropierea lui Putin au afirmat că acesta crede că va putea ocupa complet regiunile Donețk și Luhansk până în toamna acestui an, după care intenționează să ceară noi concesii teritoriale pentru încheirerea păcii. Cu toate acestea, avansul trupelor rusești de la începutul anului a fost de numai 2,63 km² pe zi, adică un total de numai 104 km², față de 1.619 km², în perioada ianuarie-mai 2025.

Astfel, există posibilitatea ca liderii militari ruși să încerce să transmită o imagine mai bună a avansului trupelor Moscovei, iar Putin să aibă o percepție distorsionată asupra realității de pe front, motiv pentru care pune condiții nerealiste pentru încheierea păcii.