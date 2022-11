Cum îl torturează iubita pe Luis Lazarus. L-a cărat la cumpărături, la mall, până l-a zăpăcit: ”Am stat vreo 10 ore”

La bază, Luis Lazarus, jurnalist, a ajuns cunoscut în spațiul monden datorită implicării în multe dintre scandalurile nocturne de la show-urile lui Dan Capatos. De 12 ani într-o relație cu Andreea Lazăr, alias Loulou, cei doi formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc.

Iubita îl torturează adesea pe Luis Lazarus cu sesiuni de cumpărături interminabile

Invitată la lansarea unui magazin de haine de calitate, la prețuri accesibile pentru toate tinerele iubitoare de frumos, Andreea a oferit un interviu în premieră pentru FANATIK în cadrul căruia a divulgat care este cea mai mare tortură pentru iubitul său, .

De asemenea, am aflat care este , și, mai ales când vor spune porumbeii marele ”da”. Andreea, o mare iubitoare de copii, ne mărturisește și care este motivul pentru care nu a devenit mamă până la vârsta asta.

Loulou: ”Am stat odată cu Luis cred că vreo 10 ore”

– Suntem la lansarea unui magazin cu hăinuțe și diverse accesorii pentru femei. Ești o împătimită în ale cumpărăturilor?

Îmi place shopping-ul. Mergeam în fiecare an în America și de acolo îmi luam hăinuțe, dar acum, din cauza pandemiei nu am mai putut ajunge de trei ani. Nu sunt vaccinată și atunci suport consecințele. Am înlocuit cu Dubai, m-am mai plimbat așa prin alte țări. Și eu, dar și Luis este cu shopping-ul. Eu sunt mai extravagantă, îmi plac piesele unicat. Nu îmi place să am aceeași rochie ca alte fete.

– A ajuns să fie shopping-ul pentru tine ca un drog?

Este cumva, dar pot să mă și abțin. Nu este chiar un drog, dar dacă ajung în America sau în Dubai, nu mă pot opri din cumpărat.

– Care este recordul în număr de ore la cumpărături?

Sincer, pot spune că și o zi întreagă (n.r. râde). Mall-urile din America sunt imense. Am stat odată cu Luis cred că vreo 10 ore și nu cred că exagerez. Erau super multe nivele. Fiecare se ducea în magazinul în care voia și la sfârșit ne întâlneam cu cărucioarele (n.r. râde).

8.000 de euro pentru plăcerea inimii… partenerei

– Este așa răbdător ca bărbat la shopping?

Pentru mine, are. Și pentru el (n.r. râde). Merge să se uite pentru el, dar dacă vede vreo rochiță drăguță vine cu ea la mine și mi-o arată. Să știi, că, are gusturi foarte bune.

– Care este cea mai scumpă piesă vestimentară pe care ai achiziționat-o?

La această întrebare Luis știe să răspundă mai bine (n.r. râde). Cred că 8.000 de euro. În general în genți am investit cel mai mult. Acestea sunt mai scumpe.

– 20 de genți a 5.000 de euro este ceva normal?

Nu am chiar așa multe. Am câteva exemplare drăguțe. Îmi plac și încălțările, dar la genți am o slăbiciune.

Care sunt motivele de ceartă dintre Luis Lazarus și Loulou

– Orele în oglindă înainte de ieșirile în oraș sunt motive de ceartă în cuplul vostru?

Să știi că nu! Dacă îmi spune că în jumătate de oră trebuie să fiu gata, eu mă încadrez. Sunt foarte punctuală și mă machiez repede. Și pentru evenimentul acesta m-am aranjat tot eu pentru că nu am avut timp să mă duc la cineva. Să știi că mai mult eu am așteptat după Luis, ca să fiu sinceră (n.r. râde). Dar, în general, nu există discuții din acestea.

– Între voi care sunt motivele de ceartă?

Noi avem 12 ani împreună și nu ne-am certat niciodată, însă, nimeni nu crede asta. Toată lumea spune nu cred, nu se poate așa ceva! Dacă el se aprinde puțin, eu urc la etaj și îl las pe el să se calmeze. Apoi, tot el vine și rezolvăm lucrurile. Dar o ceartă adevărată nu am avut niciodată.

– Acesta a fost, poate, secretul relației voastre?

Se poate! Eu am fost calmă și am avut foarte multă răbdare în această relație. Am reușit cumva să facem față. 12 ani nu sunt chiar puțini.

Iubita lui Lazarus, adevărul despre infidelitate și violența în cuplu

– Cum au fost începutul relației?

Începutul a fost mai dificil pentru că a avut foarte multe fane. Dar, până la urmă, eu dacă am avut răbdare și am știu ce îmi doresc cu adevărat, am rămas cu el și nu ne-a despărțit nimeni. Pe Facebook și pe Instagram primesc zilnic mesaje de la bărbați, știind că eu sunt cu Luis Lazarus. Nu am plecat, ceea ce e lucru mare.

– Apropo de asta, ai înșelat sau ai fost înșelată?

Eu nu știu dacă am fost înșelată (n.r. râde), dar ce pot să spun este că nu am prins pe nimeni. Nu accept înșelatul, la fel cum nu sunt de acord cu violența. Dacă un bărbat a ridicat palma la tine o singură dată, va mai urma și a doua și a treia. Se va ajunge la a 10-a oară și din ce în ce mai rău. Am prietene foarte multe care trec prin această chestie și au în minte doar să rămână cu aceeași persoană. Multe se întorc pentru că ori le este frică, ori nu știu ce să facă, se gândesc că nu mai găsesc un partener și acceptă în continuare să fie bătute și supuse. Este ceva incredibil. Dacă nu-ți mai convine, nu vă mai înțelegeți… este simplu, poți găsi pe altcineva. Țara asta este plină de femei și de bărbați. Plus că, vine un copil în familie și ce vede, aia face. O să fie un bătăuș sau cine știe.

Mereu pusă la zid pentru că a urmărit doar banii și faima

– Cu hate-ul cum te-ai descurcat?

Toți avem parte de el. Oamenii se leagă de orice fel de nimicuri. De la felul cum mă îmbrac… dacă într-o poză sunt decoltată, nu e bine. Dacă port o fustă scurtă, iar nu e bine. Și atunci când pun o poză îmbrăcată din cap până în picioare, super decentă, tot au găsit ceva. Așa că, hater-ii vor fi mereu, dar nu mă mai deranjează. Înainte puneam la suflet, mai ales acum 12 ani. Mă stresam de ce a zis ăla, de ce a scris nu știu ce publicație, acum nici nu mă mai interesează.

– Când ți se spunea că stai cu Luis Lazarus pentru bani, ce era în mintea ta?

Au fost multe în trecut care mă afectau, dar nu mă interesa pentru că eu știam că există iubire. Într-un cuplu nu mai contează nici anii, nici banii dacă simți că există sentimente. Pentru mine nu a contat deloc vârsta.

Loulou: ”El zice că ar vrea să ne căsătorim”

– În ceea ce privește căsătoria, ți-ai dori să devii mireasă să pentru tine nu prezintă interes?

Cred că orice femei își dorește să fie mireasă, dar dacă am rezistat atât, cred că actul acela nu ne schimbă cu nimic. Dacă am rezistat fără… el zice că ar vrea să ne căsătorim, în pandemie a fost discuția, dar nu s-a putut pentru că eram constrânși cu numărul de invitați. O să vină și acel moment!

– Crezi că îl sperie actul pe Luis?

Nu cred că se pune problema. Dacă eram la început, da, dar așa…

Luis Lazarus – ”Cred că își dorește și unul cu mine”

– Luis are copii, tu nu ai vrea?

Când o să vrea Doamne, Doamne! Cred că voi fi o mămică grijulie pentru că îmi plac foarte mult copiii. Zici că sunt un magnet pentru ei, vin la mine să ne jucăm. Sunt o prietenă bună, mai ales că Luis are doi copiii. Din două relații diferite. M-am înțeles mereu foarte bine cu ei. Au 16 ani și sunt mai înalți decât mine.

– Pentru el nu mai este o dorință, probabil, dar pentru tine…

Da, într-adevăr, dar eu cred că își dorește și unul cu mine. Este o responsabilitate foarte mare cu copilașii.