Cum încearcă escrocii să-ți fure banii și datele pe OLX. Ce trebuie să știi înainte să plătești: „Dacă ni se pare o ofertă prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil nu este”

Ai primit o ofertă pe OLX care pare prea bună ca să fie adevărată? Atenție! Escrocii folosesc site-ul pentru a fura datele și banii utilizatorilor. Află ce reguli să urmezi înainte să plătești online.
Oana Bocskor
20.01.2026 | 11:33
Cum incearca escrocii sati fure banii si datele pe OLX Ce trebuie sa stii inainte sa platesti Daca ni se pare o oferta prea buna ca sa fie adevarata cel mai probabil nu este
Cum încearcă escrocii să-ți fure banii și datele pe OLX. Sursa foto: Colaj FANATIK
O simplă comandă pe OLX se poate transforma rapid într-o capcană dacă nu ești atent. Escrocii online creează pagini false și mesaje care imită platforma, cu scopul de a obține datele tale personale și financiare. Specialiștii avertizează: dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil nu este, iar riscul de fraudă este real.

Cum te păcălesc escrocii pe OLX. Ce trebuie să știi înainte să plătești

Odată cu creșterea comenzilor și a plăților online, tentativele de fraudă s-au înmulțit considerabil. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei noi campanii în care infractorii folosesc în mod abuziv numele OLX România pentru a păcăli utilizatorii și a le fura datele personale și financiare.

Atacatorii creează pagini false sau trimit mesaje și link-uri care par oficiale, dar nu au nicio legătură cu platforma reală. Acestea circulă prin rețele sociale sau alte canale online, cu scopul de a câștiga rapid încrederea victimelor. Scopul principal este obținerea datelor de card, iar adesea utilizatorii sunt determinați să efectueze plăți în afara sistemelor oficiale. Tranzacțiile sunt prezentate ca fiind sigure sau promovate ca oferte foarte atractive.

Pași simpli pentru a te feri de fraudele online

Specialiștii în securitate cibernetică subliniază că astfel de fraude pot viza pe oricine folosește platforme online populare. Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică, explică pentru FANATIK că infractorii pot copia aproape orice site cunoscut pentru a păcăli oamenii și a le fura datele sau banii.

„Ideea este că aceste platforme sunt din ce mai multe. Din păcate, orice astfel de site-uri pot fi copiate de un infractor ca să încerce să păcălească oamenii, să le câștige încrederea și să le fure datele. Iar, în final, banii sau alte foloase pe care vor să le mai obțină de la cetățeni.

Cel mai important lucru este să fim atenți la datele care ne sunt cerute, indiferent de cine pretinde a fi sursa, în cazul ăsta OLX. Să nu dăm date personale dacă nu avem încredere în link și chiar dacă avem încredere în link să fim precauți”, a declarat expertul în siguranță cibernetică, Alexandru Panait.

Când oferta e prea bună ca să fie adevărată, fiți precauți

Mai departe, în cadrul discuției, fondatorul Gov-Smart recomandă ca persoanele mai în vârstă să ceară părerea unui membru de familie mai tânăr atunci când nu sunt sigure în privința unui mesaj sau a unei oferte.

„Putem să întrebăm, în cazul în care suntem vârstnici, un nepot, o persoană mai tânără, ce părere are, dacă este scam sau nu. Tinerii sunt mai iscusiți în a identifica dacă este legitim sau nu acel mesaj pe care îl primește persoana.

De asemenea, cel mai important lucru, dacă ni se pare o ofertă prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil nu este și suntem ținta unei fraude online”.

Evitarea completă a plăților online este sau nu soluția care să ne țină departe scam-uri

Reporterul FANATIK a întrebat dacă cea mai sigură soluție pentru cetățeni ar fi să evite complet plățile online, având în vedere riscurile tot mai mari de fraudă. Panait ține să precizeze că, din păcate, fenomenul escrocheriilor online este aproape imposibil de eliminat complet.

„În permanență o să existe fenomenul acesta. Prin felul în care funcționează internetul nu poate fi combătut. S-ar putea face asta doar dacă se centralizează tot, adică să fie o singură sursă guvernamentală și doar aia să funcționeze într-o țară, să nu mai funcționeze nimic altceva.

Asta este singura modalitate prin care pot dispărea astfel de scam-uri. Altfel, este nevoie de prevenție, de înțelegere de la oameni că în permanență sunt expuși la fraude, dacă nu sunt vigilenți”, este răspunsul dat de Alexandru Panait.

