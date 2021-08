Cum încearcă Ionuț Șerban să își recupereze banii după despărțirea de Dinamo. Exclusiv

Fostul mijlocaș al „câinilor”, impresariat de Ioan Becali, s-a despărțit în această vară de Dinamo după opt ani petrecuți în Ștefan cel Mare.

Celebru pentru clauza de un milion de euro a lui Vasile Șiman, despre care a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK, fiind președintele clubului în momentul transferului jucătorului de la Sportul Studențesc, Ionuş Șerban își „linge” în continuare rănile după operația din luna martie.

Ce se întâmplă cu Ionuț Șerban, fostul jucător al lui Dinamo

FANATIK a aflat că Ionuț Șerban mai are de așteptat până va reveni pe teren după operația din luna martie, care l-a ținut departe de gazon mai bine de cinci luni.

Deocamdată jucătorul continuă recuperarea, lucrează în sala de forță cu un preparator fizic și mai are de tras cel puțin o lună de zile până va putea relua antrenamentele normale.

Deși a plecat de la Dinamo la finalul lui iunie, Ionuț Șerban nu are nicio ofertă concretă din cauza accidentării, chiar dacă există discuții cu mai multe echipe din România.

Ionuț Șerban își vrea banii de la Dinamo

Jucătorul nu a plecat în condiții foarte bune de la Dinamo și FANATIK a aflat că a depus memoriu împotriva clubului, după ce a cumulat mai multe restanțe salariale și se va înscrie în tabelul creditorilor la masa credală.

De altfel, Ionuț Șerban a acceptat în iarnă reducerea salariului după o discuție cu cei din board-ul DDB, pentru a ajuta clubul aflat într-o situație financiară precară, ceea ce alți jucători nu au fost dispuși să facă.

Cu toate astea, fotbalistul își va recupera doar o mică parte din suma pe care o pretinde, din cauza intrării clubului în insolvență. Astfel, Șerban va obține doar un mic procent care va fi decis în instanță, la fel ca toți ceilalți „păgubiți” înscriși la masa credală.

Șerban consideră că merita să joace mai mult la Dinamo: „Alţii au primit mult mai multe şanse!”

Ionuț Șerban a vorbit despre cei opt ani petrecuți la Dinamo acordat FANATIK: „Am renunțat și eu la niște bani pentru Dinamo. Așa mi s-a părut normal, ținând cont de situația dificilă. Am văzut că s-a vorbit că o să îngrop eu Dinamo. Nu aș face niciodată ceva împotriva clubului!

Întradevăr, chiar dacă am doar 25 de ani sunt de aproape opt ani. A trecut timpul. Am venit în 2013. Am trecut prin multe la Dinamo, dar niciodată nu a fost un moment la fel de greu ca acum. Poate doar atunci când am intrat în insolvență, dar nu se poate compara cu situația de acum totuși.

Nu cred că are niciun antrenor ce să îmi reproșeze, pentru că m-am pregătit mereu la fel. Alții care au jucat mai puțin decât mine, au primit mult mai multe șanse! Chiar dacă unii nu mai jucaseră de foarte mult timp. La mine cred că a contat foarte mult și situația contractuală”, declara Șerban în aprilie.

Ionuț Șerban, urmărit de ghinion la Dinamo

Ionuț Șerban a suferit o accidentare destul de gravă în primăvară la un antrenament, deși nu a fost lovit de niciun coechipier, la un banal sprint.

Fotbalistul a mers să se opereze la o clinică privată din Turcia și spera că va reveni mai devreme de termenul de șase luni preconizat de medici.

„S-a întâmplat pur și simplu la antrenament, la o schimbare de direcție. Nu a fost niciun contact cu un coleg! Sper să revin mai repede de șase luni”, a surprins Șerban.